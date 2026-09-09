Parecían cosa del pasado, pero los tacones negros de los 90 regresan con fuerza y estos modelos tienen un detalle que marca la diferencia

Encontrar un zapato capaz de unir elegancia, comodidad y versatilidad no siempre resulta sencillo. Ahora los tacones negros de los 90 regresan y hemos elegido modelos que te encantarán. Los diseños de salón siguen ocupando un lugar privilegiado en el armario femenino porque pueden transformar un conjunto. Esta temporada, dos propuestas en negro muestran maneras diferentes de interpretar ese clásico.

Entre estos tacones negros de los 90 destacan los Paris de Hispanitas y los zapatos d’Orsay de Charles & Keith. Ambos comparten la puntera afilada y una vocación sofisticada, pero se distinguen por materiales, estructura, altura y precio. La elección dependerá, sobre todo, del uso que se quiera dar al calzado y del equilibrio entre imagen y practicidad. Más allá de las tendencias, escoger un zapato de vestir también implica prestar atención a la relación entre diseño y adaptación al pie. La Comisión Europea ha destacado la importancia del ajuste y de la información sobre los materiales del calzado para facilitar decisiones de compra. Además, un proyecto europeo dedicado al confort del calzado femenino señala que la forma, las dimensiones y la adaptación individual son factores relevantes para conseguir una experiencia satisfactoria.

Vuelven los tacones negros de los 90 con estos modelos

Comparar estos dos modelos resulta interesante: los Paris apuestan por una construcción clásica en piel, cordones y tacón de bloque, mientras que los d’Orsay de Charles & Keith recurren a una silueta más marcada, con tira al tobillo y un tacón de nueve centímetros. Dos estilos para vestir de negro, pero con personalidades distintas.

El modelo de Hispanitas

Los zapatos de salón Paris de Hispanitas, disponibles en Casas por 129,90 euros, reinterpretan el zapato de vestir tradicional desde una perspectiva práctica. El modelo está realizado en piel negra tanto en el exterior como en la plantilla y el forro, un detalle que refuerza su carácter.

La puntera afilada aporta una línea estilizada, mientras que los cordones introducen un elemento diferente que los hace destacar frente a un calzado más convencional.

Uno de sus principales atractivos es el tacón de bloque de los 90. Esta forma ofrece una imagen estable y permite construir un estilismo elegante sin parecer reservado para ocasiones especiales. La suela de goma completa esa orientación funcional. El resultado es un modelo que puede acompañar desde una jornada laboral hasta una cena, una reunión o un evento.

Su estética facilita numerosas combinaciones. Con pantalones de sastre, falda midi o vestido, el negro permite construir conjuntos sobrios y sofisticados. Con prendas informales, el perfil afilado aporta formalidad sin resultar excesivo.

Para combinar, casual diario: combinarlas con unos vaqueros azules, camiseta blanca y cazadora ligera es una apuesta sencilla para hacer recados o quedar con amigos.

La propuesta de Charles & Keith

Por 79 euros, los zapatos d’Orsay de Charles & Keith presentan una propuesta más llamativa. El modelo Black Box combina una puntera afilada con una fina tira alrededor del tobillo y un tacón de nueve centímetros. Su elaboración utiliza poliuretano en el exterior, el forro y la suela, en lugar de piel.

La silueta d’Orsay deja parte del empeine al descubierto, creando una sensación visual más ligera y alargando la línea del pie. La tira con hebilla, además de funcionar como elemento decorativo, ayuda a asegurar el calzado. La firma propone llevarlos con chaquetas cortas y pantalones fluidos, reforzando su carácter contemporáneo.

La diferencia con los Paris es clara: Charles & Keith prioriza una imagen más estilizada y femenina, mientras Hispanitas pone mayor énfasis en la construcción clásica y en la facilidad de uso cotidiano. La altura del tacón también destaca el zapato, sobre todo si se pasarán muchas horas de pie. Ambos se distinguen por ser tacones negros de los 90 y eso los posiciona como en total tendencia.

Para viajar: una combinación de pantalón jogger, camiseta básica y sobrecamisa permite aprovechar su flexibilidad y comodidad durante desplazamientos largos.

Dos zapatos, dos formas de vestir

La comparación no establece necesariamente un ganador. Los primeros parecen adecuados para quien busca un zapato de fondo de armario, con materiales de piel, tacón de bloque y posibilidades de uso prolongado. Los d’Orsay, en cambio, atraen a quienes prefieren un diseño más espectacular, con mayor altura y una estética contemporánea.

La ergonomía merece atención en ambos casos. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo recuerda que el confort depende, entre otros factores, de que el calzado se adapte correctamente al pie. Conviene valorar la talla, la horma y el tiempo previsto de uso antes de elegir.

Los dos modelos demuestran que el zapato negro de vestir evoluciona. Hispanitas ofrece una versión equilibrada y versátil por 129,90 euros, mientras Charles & Keith propone una alternativa más elevada y sofisticada por 79 euros. Dos interpretaciones de un básico para diferentes estilos, necesidades y ocasiones.