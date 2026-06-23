Cómo comprar en las rebajas de Zara una hora antes de que comiencen los descuentos en la web

Las rebajas de verano de Zara se han convertido en uno de los eventos más esperados del año. Miles de compradores aprovechan estos descuentos para renovar su armario con prendas de temporada, básicos atemporales y las últimas tendencias a precios mucho más atractivos. Como ocurre cada verano, las mejores oportunidades suelen agotarse en cuestión de horas, especialmente en tallas populares y productos virales. Los trucos de las rebajas de Zara.

Por ello, conocer algunos trucos y estrategias para adelantarse al resto de compradores es importante para conseguir esa prenda deseada o verla agotada en pocos minutos. Elsa Gervasi, especialista en moda y belleza asegura que «Las rebajas de Zara comenzarán el miércoles 24 de junio, primero en la app, luego unas horas más tarde en la web y al día siguiente en la tienda física». Si quieres aprovechar al máximo las rebajas de verano 2026 de Zara, toma nota de todo lo que debes saber antes de que empiecen.

Cómo prepararse para las rebajas de Zara

Zara arranca las rebajas online el miércoles 24 de junio, pero la app es algo antes sobre las 21 horas, y ya luego a las 22 horas es cuando empiezan los descuentos en la web.

Si lo que quieres es ir a la tienda física para tocar y probarte las tiendas, entonces las rebajas suelen empezar un día después, el jueves 25 de junio. Siempre es mejor avanzarse a estos acontecimientos, porque las rebajas en Zara suelen durar poco tiempo, en especial en la aplicación y la web.

La planificación previa es uno de los secretos para comprar rápido cuando comienzan las rebajas:

Con la referencia de la prenda

Este es uno de los métodos favoritos de los compradores más experimentados. Cada producto de Zara dispone de una referencia numérica única. Antes de las rebajas, puedes guardar esa referencia de las prendas que te interesan.

Otro truco es entrar en la página del producto, copiar la referencia de éste y cambiar a la shop online internacional. Para ello debes buscar «Zara internacional» en Google.

Ventajas de guardar antes las prendas en las rebajas de Zara

Localización inmediata del producto.

Evita perder tiempo navegando por categorías.

Permite comprobar rápidamente si sigue disponible.

Facilita encontrar una prenda incluso si cambia de sección.

Lo recomendable es guardar las referencias en una nota del móvil junto con la talla deseada.

Crear una lista con la selección de rebajas

Otra opción muy práctica consiste en utilizar la función de favoritos de Zara. Antes de las rebajas:

Añade tus prendas favoritas a la cesta.

Guarda productos en la lista de deseos.

Organiza las prendas por prioridad.

Revisa tallas y colores disponibles.

Cuando se activen los descuentos, podrás acceder directamente a tu selección y finalizar la compra mucho más rápido.

Las prendas más destacadas de las rebajas de Zara

Algunas categorías suelen concentrar los mayores descuentos y la mayor demanda incluyen:

Vestidos

Vestidos midi estampados.

Vestidos camiseros.

Diseños de lino.

Vestidos de invitada.

Camisas y blusas

Camisas oversize.

Blusas bordadas.

Modelos de lino y algodón.

Pantalones

Pantalones fluidos.

Vaqueros rectos.

Pantalones de pinzas.

Bermudas.

Calzado

Sandalias planas.

Sandalias de tacón.

Mocasines.

Zapatillas urbanas.

Complementos / accesorios

Bolsos de rafia.

Capazos.

Cinturones.

Gafas de sol.

Moda masculina

Camisas de lino.

Polos básicos.

Bermudas.

Zapatillas casual.

Moda infantil

Conjuntos de verano.

Vestidos ligeros.

Sandalias infantiles.

Básicos para vacaciones.

Consejos clave para comprar antes durante las rebajas de Zara

Ten la sesión iniciada

Uno de los errores más comunes es esperar al último momento para acceder a la cuenta. Tener la sesión abierta ahorra minutos.

Compra desde la aplicación

La app suele ofrecer acceso a las rebajas antes que otros canales. Además, la experiencia de compra suele ser más rápida.

Guarda los datos de pago

Configurar previamente la tarjeta o métodos de pago agiliza enormemente el proceso de compra.

Prioriza tus productos

Haz una clasificación:

Imprescindibles.

Deseables.

Oportunidades secundarias.

Así evitarás perder tiempo cuando empiecen los descuentos.

Revisa las tallas antes

Comprueba qué talla utilizas en cada prenda para evitar devoluciones innecesarias.

Activa las notificaciones

Las alertas de la aplicación pueden ayudarte a conocer el inicio de las rebajas o la reposición de stock.

No esperes a las segundas rebajas

Aunque los descuentos suelen aumentar con el paso de las semanas, muchas prendas desaparecen durante los primeros días.

Comprueba las políticas de devolución

Antes de finalizar el pedido, revisa las condiciones de devolución y cambio para comprar con mayor tranquilidad.

Los horarios más recomendados para comprar

Los momentos más importantes suelen ser:

Horas previas al lanzamiento online.

Apertura de las rebajas en la aplicación.

Primeras horas de la mañana siguiente.

Momentos de reposición de stock.

Los errores que debes evitar en las rebajas de Zara