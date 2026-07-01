Así nació el look de Lorena Gómez en los Premios Academia de la Moda Española: «Enseñar pierna era un acierto ganador»

La moda empieza mucho antes de que se enciendan los flashes. Antes de que una invitada desfile por la alfombra roja existe un proceso creativo en el que cada línea, cada tejido y cada accesorio se piensa al milímetro. Un viaje que comienza con un boceto sobre una hoja en blanco y termina convertido en uno de los estilismos más comentados de la noche. Eso es precisamente lo que ocurrió con el look que Lorena Gómez lució en la III edición de los Premios Academia de la Moda Española.

Unos galardones impulsados por la Fundación Academia de la Moda Española que reconocen el talento, la creatividad y la excelencia de quienes forman parte del ecosistema de la moda nacional. Mientras los admirábamos, el resultado final, detrás de ese vestido mini y esas llamativas sandalias había semanas de trabajo creativo.

COOL ha tenido acceso en exclusiva a los bocetos originales del vestido y del calzado, además de conversar con las diseñadoras responsables de ambas piezas para descubrir cómo se construye un look pensado para una de las noches más importantes de la moda española.

Un vestido creado pensando únicamente en Lorena Gómez

Lejos de seguir tendencias de manera automática, el diseño nació teniendo muy claro quién iba a defenderlo sobre la alfombra roja. La diseñadora Silvia Fernández explica que el punto de partida nunca fue la prenda, sino la propia artista.

«Muchas veces un look depende de la mujer que se lo va a poner, y Lorena tiene unas piernas increíbles para hacer un look de este tipo. El look perfecto siempre es el que realza a la mujer que lo lleva, y para esta ocasión enseñar pierna fue un acierto ganador», asegura.

De ahí surgió la decisión de apostar por un vestido mini confeccionado en crepé, con una silueta muy femenina, un pronunciado escote asimétrico y un cuello choker integrado que aportaba una imagen contemporánea sin perder elegancia. Por cierto, las joyas que llevaba son de Dinh Van.

El diseño conseguía equilibrar sensualidad y sofisticación gracias a un patrón muy estudiado. El drapeado de la cintura estiliza visualmente la figura, mientras que la sobrecola de gasa aporta movimiento y ese efecto etéreo que transforma por completo el vestido cuando la cantante camina.

«Esta combinación es muy ADN de marca. Un choker, aparte de ser tendencia, empodera a la mujer que lo lleva»

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el cuello choker incorporado al propio vestido, un recurso que ya forma parte de la identidad estética de la firma.

La diseñadora reconoce que no fue un elemento decorativo más, sino una decisión muy meditada. «Esta combinación es muy ADN de marca. Un choker, aparte de ser tendencia, empodera a la mujer que lo lleva y creo que es esa pequeña cosa que hace que un look suba», explica.

Precisamente,e ese equilibrio entre tendencia y personalidad era uno de los grandes objetivos del diseño. No se trataba únicamente de crear un vestido bonito, sino de construir una pieza con carácter, capaz de potenciar la seguridad de quien la lleva.

Los bocetos originales muestran cómo esa idea estuvo presente desde el primer momento. Apenas existen diferencias entre el dibujo inicial y el resultado final, algo que demuestra la claridad con la que el equipo creativo tenía definido el proyecto desde el principio.

Las sandalias: el contrapunto perfecto

Si el vestido apostaba por líneas limpias y una sofisticación muy arquitectónica, el calzado tenía una misión igual de importante: aportar personalidad sin competir con el protagonismo del diseño.

Azucena Ordóñez resume esa filosofía con una idea muy clara. «Diseñar un zapato para un evento icónico es un ejercicio de equilibrio. Se busca una armonía en las formas y materiales, seleccionando líneas sutiles, acabados refinados y colores delicados. Así, el zapato acompaña sin robar protagonismo, elevando la presencia del vestido», explica.

En este caso, la elección respondía precisamente a esa intención: introducir un toque sutil dentro de un conjunto elegante y muy depurado.

Cuando la artesanía es la verdadera protagonista

Los Premios Academia de la Moda Española nacieron para poner en valor precisamente ese trabajo que muchas veces permanece invisible. Patronistas, costureras, artesanos, diseñadores y talleres forman parte de un proceso que rara vez aparece en las fotografías de la alfombra roja.

El estilismo de Lorena Gómez resume perfectamente esa filosofía. Cada costura, cada drapeado y cada proporción fueron pensados para potenciar la figura de la cantante. Las sandalias, lejos de ser un simple complemento, nacieron como una prolongación del vestido, buscando un diálogo constante entre ambas piezas. El resultado fue uno de esos looks donde nada parece casual porque, precisamente, nada lo es.