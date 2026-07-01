Antonio Rivera carga contra Isabel Pantoja por el estado de Cantora: «Con lo que le costó a mi hermano…»

La finca que un día fue uno de los grandes orgullos de Francisco Rivera Pérez, Paquirri, se ha convertido en motivo de profunda tristeza para su familia. Antonio Rivera, hermano del mítico torero, ha mostrado su enorme pesar al ver el estado actual de la propiedad que, según recuerda, fue levantada con mucho esfuerzo y dedicación por el diestro.

Antonio Rivera se pronuncia sobre el estado de Cantora

«Me da mucha pena. Una pena tremenda porque Paco lo tenía aquello que parecía de oro: limpio, bello, simpático, agradable, y con lo que le costó y el trabajo que le costó», ha explicado visiblemente afectado. «Fíjate si le costó que donde está… y que su finca favorita esté de esa forma, imagínate».

El hermano del torero fallecido asegura que nunca pensó que la finca pudiera terminar en esta situación y reconoce que esperaba otro cuidado por parte de quien quedó al frente de ella. «Yo nunca en la vida creí que iba a acabar así. Que esta señora que lo iba a cuidar, que lo iba a llevar bien y que aquello iba a funcionar bien», ha declarado, antes de mostrarse contundente: «De la manera que se ha quedado aquello es penoso, muy penoso».

Aunque admite que mantener una explotación de estas características requiere una gran inversión, considera que el estado actual de la propiedad dista mucho de la imagen que dejó Paquirri. «Es cierto que el campo necesita mucho dinero, pero nunca imaginé que se iba a cuidar de esa manera, porque aquello está muy, muy, pero que muy mal».

Antonio Rivera recuerda que Paquirri trataba la finca con un mimo especial y que para él representaba mucho más que una propiedad. «Nos mataría a todos. No solamente a la propiedad, a los demás y a todos, porque Paco cuidaba aquello como si fuese de oro», ha señalado. «Da pena por la categoría y la clase que tenía aquello y lo bien cuidado que estaba».

Por ese motivo, Rivera reconoce que actualmente preferiría no visitar la finca para evitar el impacto emocional que le produciría verla en esas condiciones. «Es mejor no ir ahora. ¿Para verlo así, para sufrir? Yo no iría ahora mismo por nada del mundo», ha confesado.

Su deseo es poder regresar algún día y encontrarse la propiedad tal y como la recuerda: «Iré, si Dios quiere, me lo permite y tengo tiempo, cuando se haga dueño de nuevo. Me gustaría verlo, pero arreglado y preparado, como lo tenía Paco».

Además, ha reivindicado el esfuerzo que supuso para Paquirri hacerse con la finca. «La compró poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco hasta conseguir una cantidad bastante importante», ha recordado, explicando que el terreno necesitaba de muchos elementos para mantener su valor y su esencia. «Una finca tiene que tener complementos, tiene que tener abrigo, tiene que tener siembra… son muchas cosas en un campo».

La herencia perdida de Paquirri

Pero la situación de la propiedad no ha sido el único asunto sobre el que Antonio Rivera ha hablado. El hermano de Paquirri también se ha referido al reparto de objetos pertenecientes a la herencia del torero y ha asegurado que todavía espera recibir parte de lo que corresponde a la familia Rivera Pérez.

«Conmigo no se ha puesto en contacto. Espero y deseo que se ponga en contacto y que, ya que somos los Rivera Pérez una parte de la herencia y lo que nos ha tocado, nos lo devuelva y nos lo dé porque está firmado, requete firmado», ha afirmado.

Entre los bienes que reclama menciona piezas con gran valor sentimental, como la cabeza del toro ‘Buena Suerte’, además de otros recuerdos taurinos. «No solamente las cabezas. Ahí hay capotes, muletas, hay muchas cosas que tienes que dar», ha señalado, mostrando su preocupación por el paso del tiempo: «41 años después, ¿cómo estarán los capotes y las muletas?».

Con estas palabras, Antonio Rivera vuelve a poner sobre la mesa una de las heridas pendientes en torno al legado de Paquirri: la conservación de su patrimonio y el destino de los recuerdos de uno de los toreros más queridos de España.