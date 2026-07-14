Ni Beverly Hills ni la Costa Azul: la urbanización de Alicante que se ha convertido en el refugio de millonarios de todo el mundo

Hay lugares que parecen sacados de una película de Hollywood, con villas de arquitectura vanguardista, piscinas infinitas suspendidas sobre el Mediterráneo y calles donde la privacidad es un lujo tan valioso como las propias viviendas. Sin salir de España, existe una urbanización que muchos comparan con Beverly Hills por su exclusividad, su paisaje y el elevado poder adquisitivo de quienes la han elegido para vivir. Se trata de Altea Hills, una de las zonas residenciales más prestigiosas de la Costa Blanca, donde las propiedades alcanzan cifras millonarias y la demanda internacional no deja de crecer. Su combinación de seguridad, vistas privilegiadas y un entorno natural excepcional ha convertido este enclave alicantino en uno de los mercados inmobiliarios más codiciados del país, capaz de atraer tanto a inversores como a compradores que buscan una residencia de lujo frente al mar.

Un rincón de lujo con vistas al Mediterráneo

Situada en las colinas que dominan la bahía de Altea, Altea Hills se ha consolidado como una de las urbanizaciones más exclusivas de España. Desde sus calles es posible contemplar el Mediterráneo, la Sierra de Bernia y buena parte de la Costa Blanca, un paisaje que explica por qué muchos comparan este enclave con algunas de las zonas residenciales más famosas de California.

Su diseño urbanístico está pensado para ofrecer tranquilidad y privacidad. Las viviendas se distribuyen en parcelas amplias, rodeadas de vegetación y alejadas del bullicio turístico, mientras que el acceso controlado y la vigilancia permanente refuerzan esa sensación de exclusividad que buscan quienes deciden instalarse allí.

Aunque la urbanización se encuentra a pocos minutos del casco histórico de Altea y de su puerto deportivo, la sensación es la de vivir en un espacio completamente aislado, donde el silencio y las vistas se convierten en parte del día a día.

El barrio más caro de Altea

El prestigio de Altea Hills también se refleja en el mercado inmobiliario. Según los datos publicados por Idealista, el precio medio del metro cuadrado alcanza los 3.757 euros, tras registrar un incremento interanual del 14,4 %. Esta evolución convierte a la urbanización en la zona más cara de Altea y en una de las más exclusivas de toda la Comunidad Valenciana.

La oferta disponible supera las 360 viviendas, aunque la mayoría de las operaciones corresponden a inmuebles de alta gama. Si bien todavía es posible encontrar apartamentos por debajo del medio millón de euros, las auténticas protagonistas del mercado son las villas independientes, cuyos precios superan con facilidad el millón de euros.

El ejemplo más llamativo es una espectacular vivienda de 1.800 metros cuadrados situada en la calle Colonia, valorada en 8,5 millones de euros. Con varios dormitorios, amplias zonas ajardinadas y vistas privilegiadas al Mediterráneo, representa el tipo de propiedades que han situado a Altea Hills dentro del segmento inmobiliario más exclusivo del país.

Un destino elegido por compradores internacionales

Uno de los rasgos que mejor define a Altea Hills es su marcado carácter internacional. Desde hace años, compradores procedentes de distintos países han encontrado en esta urbanización un lugar ideal para fijar su residencia o adquirir una segunda vivienda.

Entre las comunidades extranjeras destaca especialmente la rusa. Se calcula que alrededor de 700 ciudadanos de esta nacionalidad residen en Altea, una presencia que ha contribuido a transformar parte de la vida social y cultural del municipio.

Uno de los símbolos más visibles de esta comunidad es el Templo del Arcángel Miguel, considerado la primera iglesia ortodoxa rusa construida en España. Inaugurada en 2007, su singular arquitectura de madera y sus características cúpulas doradas se han convertido también en un atractivo turístico para quienes visitan la localidad.

La diversidad internacional también se refleja en la oferta gastronómica, los servicios exclusivos y el ambiente cosmopolita que caracteriza a la zona durante buena parte del año.