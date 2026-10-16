IQOS convierte el Cierzo en arte y lleva su Boutique 2.0 al corazón de Zaragoza

Hay marcas que han conseguido construir una identidad que va más allá de sus productos. El diseño, la estética y la experiencia forman parte de un universo propio en el que cada detalle cuenta. Es el caso de IQOS, que ha trasladado esa filosofía a sus espacios físicos, concebidos para combinar innovación, diseño y asesoramiento. Una apuesta que continúa creciendo en España y que ahora llega a Zaragoza con la apertura de su nueva Boutique 2.0, situada en la calle del Coso, número 15, en la esquina con Alfonso I, en pleno corazón comercial de la ciudad.

La inauguración supone la llegada de la primera boutique de IQOS a Aragón y responde a un concepto que busca ir más allá de una tienda convencional. El espacio está pensado para ofrecer información a fumadores adultos sobre los productos de la marca y sus alternativas sin humo, en un entorno en el que la tecnología y la experiencia del visitante adquieren un papel protagonista.

Para Alejandra Vidal, directora de Asuntos Corporativos de Philip Morris España, la apertura tiene, además, un significado especial. «Estamos muy contentos de llegar a Zaragoza con una boutique que nace para convertirse en un punto de información y asesoramiento para los fumadores adultos de la ciudad que quieren dejar atrás el cigarrillo y conocer alternativas sin humo. Es, además, la primera boutique IQOS en Aragón y se suma a la red de boutiques que ya tenemos en otras grandes ciudades de España». La directiva destaca también el vínculo personal que mantiene con la ciudad: «Como zaragozana, me hace especial ilusión que mi ciudad forme parte de esta transformación y que lo haga con un espacio de referencia plenamente conectado con su identidad».

Boutique en formato 2.0

La nueva dirección de IQOS en Zaragoza se estrena bajo el concepto Boutique 2.0, una evolución de los espacios físicos de la marca que pone el foco en la experiencia del visitante. Se trata de la segunda boutique de este modelo en España, después de la apertura de Bilbao, y se incorpora a una red internacional que cuenta con espacios de este concepto en ciudades como Seúl, Milán y Dubái.

La propuesta combina diseño, tecnología y espacios interactivos en los que los visitantes adultos pueden conocer más sobre los dispositivos y la tecnología que hay detrás de las alternativas sin humo. Una manera de redefinir la relación con el cliente a través de un entorno que apuesta por el asesoramiento especializado y por una experiencia más personalizada. Pero si hay un elemento que distingue a esta nueva boutique: su conexión con Zaragoza. La marca ha querido incorporar a su interior una referencia directa al territorio y a uno de los fenómenos más reconocibles de la ciudad: el Cierzo.

Roberto Coromina convierte el Cierzo en una obra de arte

El viento forma parte de la identidad de Zaragoza. Su presencia condiciona la vida cotidiana y ha quedado ligada a la memoria colectiva de sus habitantes. Esa fuerza invisible es precisamente la inspiración de la intervención escultórica que Roberto Coromina, artista nacido en Remolinos, ha creado en exclusiva para la nueva boutique.

Su trayectoria explora la relación entre la pintura, el espacio y el paisaje, con una mirada muy vinculada al territorio. Para este proyecto, Coromina ha trasladado el movimiento del Cierzo a una sucesión de ondas orgánicas que recorren la pared principal del establecimiento. El resultado convierte un elemento cotidiano en una propuesta visual que conecta el diseño contemporáneo con la identidad local. «El Cierzo forma parte de nuestra identidad, de nuestra memoria colectiva y de nuestra forma de vivir la ciudad y también de mi imaginario como artista», explica. «Mi reto era trasladar esa fuerza invisible al espacio y convertir algo tan cotidiano y reconocible para los zaragozanos en una experiencia visual».

La intervención establece así un diálogo entre arte e innovación, con el paisaje aragonés como punto de partida. Una forma de integrar el talento local en un espacio internacional sin perder de vista aquello que hace única a la ciudad que lo acoge.

El cachirulo, protagonista durante las Fiestas del Pilar

La apertura de la boutique, celebrada el 8 de octubre, coincide con los días previos a las Fiestas del Pilar, que tienen lugar del 10 al 18 de octubre. La inauguración también tuvo su continuación por la noche con un encuentro para 150 invitados, en el que hubo cóctel de bienvenida, música de DJ y una actuación en directo de Malmö 040.

Con motivo de estas celebraciones, IQOS ha preparado una dinámica inspirada en el cachirulo, uno de los símbolos más reconocibles de las fiestas zaragozanas. Los usuarios adultos que adquieran un producto en los puntos de venta participantes recibirán un cachirulo y un primer parche para comenzar el recorrido. La experiencia continúa en la nueva boutique, donde podrán conseguir un segundo parche y obtener un tercero al participar en alguna de las acciones disponibles en el establecimiento. Los tres podrán plancharse directamente sobre el cachirulo y quienes completen la dinámica accederán a un rasca y gana con la posibilidad de conseguir una cena.

Con esta apertura, IQOS suma Zaragoza a su red de boutiques y presenta un espacio que combina su concepto internacional con referencias propias de la ciudad. El arte de Roberto Coromina y la inspiración del Cierzo ponen el acento local en una propuesta que encuentra en el diseño una forma de dialogar con el entorno y con la identidad la ciudad.