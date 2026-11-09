Mario Vaquerizo desvela la última propiedad que ha comprado y explica para qué la utiliza: «Lo uso como vestidor»

Mario Vaquerizo ha vuelto a demostrar que no tiene demasiados reparos a la hora de hablar de su vida privada. El pasado martes 3 de noviembre visitó el plató de El Hormiguero, donde mantuvo una conversación con Pablo Motos marcada por su particular sentido del humor, sus reflexiones sobre las críticas que recibe y algunas confesiones sobre su patrimonio inmobiliario.

El marido de Alaska acudió al programa para presentar su nuevo libro, El cardadismo ilustrado, su sexta publicación, en un momento especialmente significativo después del grave accidente que sufrió hace aproximadamente un año durante una actuación en Cáceres.

La recuperación de aquel episodio ha marcado buena parte de los últimos meses del artista. La aparatosa caída sobre el escenario le obligó a pasar por el hospital y afrontar un proceso de recuperación que condicionó tanto su actividad profesional como su vida personal. Sin embargo, ha regresado progresivamente a sus compromisos y ha encontrado en esta nueva etapa una oportunidad para reflexionar sobre lo ocurrido.

«Después de la caída ya no tengo filtros», reconoció durante su entrevista con Pablo Motos.

El patrimonio de Mario Vaquerizo

Uno de los asuntos que centró la entrevista fue su patrimonio inmobiliario. Todo comenzó a raíz de unas declaraciones que Mario Vaquerizo había realizado en el pódcast A solas con…, presentado por Vicky Martín Berrocal. Durante aquella intervención, el artista habló abiertamente de las propiedades que ha ido adquiriendo a lo largo de los años junto a Alaska.

«El primer piso que me compré con Alaska fue en la Gran Vía. Ahora tengo seis», había explicado. Una confesión que generó muchos comentarios, pero Mario no tiene miedo a ninguna polémica, así que ha dado nueva explicaciones.

«Hay una cosa que quiero decir. La gente es muy básica últimamente. Conseguir las cosas que te hacen feliz no tiene que estar castigado, estoy hasta el co** de la cancelación y de que todo tenga que ser blanco o negro, el gris perla es muy elegante», ha declarado en El Hormiguero.

Pero la conversación también permitió conocer un detalle que hasta ahora había pasado más desapercibido sobre sus últimas adquisiciones. Vaquerizo explicó que ha comprado la portería del edificio en el que reside y que, después de realizar una reforma, ha encontrado una utilidad bastante particular para ese espacio: lo ha convertido en su vestidor.

«Lo compré hace tiempo, pero la reforma ha llevado su tiempo. Lo uso como vestidor, bajo en ascensor y me cambio», relató entre risas. El artista explicó que esta nueva estancia le permite tener organizada su ropa y cambiarse de una manera más cómoda.

Su explicación fue todavía más llamativa cuando detalló que, en ocasiones, ni siquiera utiliza el ascensor para desplazarse entre los dos espacios. «Aunque a veces bajo por la escalera en calzoncillos, cojo un pantalón y subo», añadió, provocando las risas en el plató.

La respuesta del artista

La confesión sobre la portería volvió a poner el foco en una cuestión que el artista parece tener bastante clara: considera que cada persona debe poder decidir libremente qué hacer con el dinero que gana con su trabajo. Para Vaquerizo, las críticas recibidas por reconocer que tiene varias propiedades responden a una forma de juzgar la vida ajena que no comparte.

«Cada uno destina su trabajo a lo que quiere, que le haga feliz, y el que esté aburrido que se compre un mono», sentenció. Con estas palabras, el marido de Alaska dejó claro que no tiene intención de justificar sus decisiones económicas ni de modificar sus hábitos por los comentarios que puedan aparecer en las redes sociales.

El cantante tampoco parece dispuesto a entrar en debates sobre cómo debe administrar su patrimonio. Su postura pasa por reivindicar que el esfuerzo profesional también puede traducirse en adquirir bienes y disfrutar de aquello que cada uno considera importante.

Mario Vaquerizo regresa a la televisión

Más allá de la polémica inmobiliaria, la visita a El Hormiguero también estuvo marcada por el momento personal y profesional que atraviesa Mario Vaquerizo. Su nuevo libro, El cardadismo ilustrado, supone una nueva publicación en su trayectoria como escritor y llega después de unos meses especialmente complicados.

El accidente sufrido durante un concierto en Cáceres supuso un importante contratiempo para el artista, que tuvo que afrontar una recuperación antes de retomar plenamente su actividad. Su posterior regreso a la ciudad extremeña para volver a actuar también tuvo un significado especial dentro de ese proceso.

Ahora, Vaquerizo parece decidido a recuperar la normalidad sin renunciar a la espontaneidad que siempre ha caracterizado sus intervenciones públicas. Su charla con Pablo Motos dejó varias declaraciones interesantes, pero también una nueva imagen de su particular manera de organizar su vida: una portería reformada que ha terminado convertida en un vestidor privado.

Una adquisición poco habitual que el cantante ha explicado sin complejos y que, a juzgar por sus palabras, no piensa dejar de utilizar por mucho que genere comentarios.