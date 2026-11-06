Dua Lipa de cena en Casa Lucio, el restaurante de Madrid donde Juan Carlos I se siente como en casa

La visita de Dua Lipa ayer a Casa Lucio , uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid, nos ha hecho recordar la estrecha relación que este mítico establecimiento mantiene con la familia del rey Juan Carlos . Y es que, además de ser uno de los restaurantes favoritos del rey emérito, también es una de las direcciones gastronómicas de referencia de su nieta, Victoria Federica . Un lugar donde ambos comparten su pasión por la cocina tradicional y, especialmente, por sus famosos huevos estrellados.

La cantante británica cenó ayer jueves en el número 35 de la Cava Baja, en pleno barrio de La Latina. Una elección que confirma su interés por la gastronomía madrileña y que la incorpora a la larga lista de personalidades que han pasado por las mesas de este restaurante, convertido desde hace décadas en punto de encuentro de políticos, miembros de la realeza, actores y músicos internacionales.

Entre sus clientes más ilustres se encuentra Juan Carlos I , que durante años ha acudido al restaurante acompañado de amigos y personalidades de distintos ámbitos. Su relación con Lucio Blázquez , fundador del restaurante, va mucho más allá de la gastronomía. Ambos mantienen una amistad de décadas, marcada por las conversaciones y el sentido del humor del conocido mesonero.

De hecho, cuando en una entrevista concedida a El Mundo le preguntaron si seguía hablando con el rey emérito, Lucio respondió sin dudar: «Sí, a menudo. Hace poco estuvimos charlando». Una declaración que demuestra que, pese al paso de los años, ambos siguen manteniendo el contacto.

Victoria Federica, otra enamorada de Casa Lucio

La pasión por este restaurante también ha llegado a la siguiente generación de la familia. Victoria Federica confesó en una entrevista concedida a Elle Gourmet que Casa Lucio se encuentra entre sus direcciones gastronómicas favoritas de Madrid . Cuando busca disfrutar de la cocina tradicional española, la hija de la infanta Elena tiene claro dónde acudir. No es casualidad que comparta esta predilección con su abuelo. El propio Don Juan Carlos ha demostrado en numerosas ocasiones su devoción por los famosos huevos estrellados de Lucio , una de las recetas que han contribuido a convertir el establecimiento en una referencia internacional.

Por sus comedores también han pasado Bill Clinton, Julio Iglesias, Leonardo DiCaprio, Claudia Cardinale y Rock Hudson . Una lista de nombres ilustres a la que se suman protagonistas de la vida política española, como Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Los famosos huevos estrellados y la cocina tradicional de Lucio

Fundado en 1974 por Lucio Blázquez , Casa Lucio ocupa el número 35 de la Cava Baja, en pleno barrio de La Latina. Su plato más conocido son los huevos estrellados : huevos fritos con la yema jugosa sobre una base de patatas fritas que se rompen y mezclan justo antes de comer.

El propio Lucio explicaba así la sencillez de su receta: «Las patatas debajo, los huevos encima. Los destrozas, los estrellas… y listo». Una elaboración humilde que terminó conquistando a reyes, artistas y visitantes de todo el mundo.

La carta incluye también otras especialidades de la cocina castiza, como los callos a la madrileña, el rabo de toro, el cochinillo asado, el pollo de corral en pepitoria y el cocido madrileño . Para terminar, no faltan clásicos como el arroz con leche, las natillas y el flan. Actualmente, sus hijos María del Carmen, Fernando y Javier continúan al frente del negocio familiar junto a su padre.