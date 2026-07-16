Así es el yate más extravagante que navega por Ibiza: un antiguo ferri con casino, bodega… y cuesta 20.000 euros al día

Las aguas de Ibiza están acostumbradas a recibir algunos de los yates más exclusivos del mundo cada verano. Sin embargo, entre las impresionantes embarcaciones que recorren el Mediterráneo hay una que destaca por una razón muy diferente. No presume de un diseño futurista ni de tecnología de última generación, sino de una historia que comenzó hace más de 70 años. Se trata del Harmony II Kingstown, un antiguo ferri construido en 1955 que hoy se ha transformado en un auténtico palacio flotante y cuyo alquiler alcanza los 20.000 euros al día.

Con 58 metros de eslora, este barco llama la atención por su elegante estética clásica, muy distinta a la de los modernos superyates que suelen atracar en los puertos de Baleares. Su silueta, propia de otra época, hace que resulte inconfundible mientras navega por las costas de Ibiza y Formentera.

La embarcación fue construida por encargo de una importante naviera y durante años desempeñó funciones como ferri de pasajeros. A lo largo de su historia cambió de nombre y de propietarios en varias ocasiones, hasta que fue sometida a una profunda remodelación para convertirse en un exclusivo crucero privado. Pese a esta transformación, el Harmony II conserva algunos elementos originales que recuerdan su pasado, como la recepción principal, integrada en una decoración de estilo clásico y muy llamativa.

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Pero lo que realmente convierte a este barco en una pieza única son sus sorprendentes espacios interiores. Lejos de ofrecer únicamente salones de lujo y camarotes elegantes, el yate esconde estancias secretas que sorprenden incluso a quienes están acostumbrados al lujo. Entre ellas destacan salones ocultos, una bodega privada y hasta un casino, rincones poco habituales incluso en embarcaciones de este nivel y que le aportan un aire exclusivo y casi cinematográfico.

Las zonas exteriores tampoco se quedan atrás. El barco dispone de una amplia cubierta con bar, espacios para relajarse mientras se navega por el Mediterráneo y un jacuzzi desde el que disfrutar de algunas de las mejores vistas de las costas baleares. Todo ello convierte al Harmony II en una experiencia muy diferente a la de un yate convencional.

En su interior hay siete cabinas con baño privado, preparadas para alojar hasta 16 personas con todas las comodidades. Este antiguo ferri convertido en crucero de lujo está pensado para grupos que buscan una experiencia exclusiva en el mar, aunque sólo unos pocos pueden permitírselo. Su precio de alquiler ronda los 20.000 euros por jornada, una cifra que refleja el carácter único de una embarcación con más de medio siglo de historia.

Las Islas Baleares se han consolidado como uno de los principales destinos del Mediterráneo para los grandes yates. Cada verano, las costas de Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca reciben embarcaciones de multimillonarios, empresarios y celebridades atraídos por sus aguas cristalinas, su clima y su amplia oferta de ocio. En este escenario, donde abundan los superyates de diseño vanguardista, el Harmony II Kingstown consigue destacar precisamente por ofrecer algo diferente: una combinación de historia, elegancia y exclusividad difícil de encontrar.