De los 200 euros a los 35.000 dólares: así es la botella de Clase Azul que ha hecho historia en una subasta

Generalmente, una botella de tequila Clase Azul México puede llegar a oscilar los 200 euros. No en vano, la casa que nació hace tres décadas con la voluntad de hacer del tequila algo boutique está posicionada como una de las marcas de este espirituoso más exclusivas del mercado. Sólo que ahora acaba de romper sus propias marcas de exclusividad tras haber cerrado uno de los lotes más caros de su historia. Y es que una botella de Clase Azul México fue vendida en subasta por 35.000 dólares, algo insólito para la marca hasta ese momento.

Fue hace unos días cuando el mundo supo hasta dónde es capaz de llegar la exclusividad de esta bebida. Si bien es cierto que la subasta tuvo como escenario, una vez más, la casa Sotheby’s, conocida por albergar algunas de las subastas más exclusivas de la historia. Sin ir más lejos, en este medio nos hemos hecho eco más de una vez de cómo piezas de artistas como Picasso rebasan una y otra vez sus propios récords. Lo mismo que está ocurriendo en Clase Azul México.

Un homenaje espirituoso al Día de Muertos

La botella en cuestión perfila el icónico diseño que tanto caracteriza a estas botellas, elaborado en porcelana con forma de campana, y ciertas diferencias en el diseño. No se puede ver por ninguna parte los diseños en azul que tanto caracterizan y dan nombre a la firma, y eso es porque esta edición especial es una botella de un litro con un diseño en homenaje al Día de Muertos que fue lanzada en 2017. Sin duda, una de las festividades más importantes en el país.

Por eso, la botella se caracteriza por unas decoraciones anaranjadas en la parte inferior, que actúan como guiño al papel y la tela que se pone en los altares de los Días de Muertos. Contrasta con el tono blanco del tronco superior de la botella que lleva grabadas las esculturas de calaveras, en homenaje a esta celebración, e incluye el estuche original. Hasta aquí podría parecer una botella como tantas de edición limitada de la firma, sólo que nunca antes habían tenido que pagar por ella 35.000 dólares, en torno a 30.500 euros.

Una cifra récord, que cambió incluso las expectativas de la propia casa de subastas, que había tasado el lote en torno a 8.000 y 12.000 dólares, lo que indica que ha triplicado su supuesto valor de venta. Desbanca con ello el reinado de José Cuervo Rolling Stones Edition 250th Anniversary, que había sido hasta el momento la botella más cara de tequila vendida en subasta, y alcanzó los 24.265 dólares, 21.157 euros.

Incluso Clase Azul México batió su propia marca: hasta entonces, el tequila más caro que habían subastado con la casa Sotheby’s había sido el Clase Azul Rosa 40.0% vol. NV, vendido por 16.250 dólares, 14.1700 euros. Cifra bastante inferior a la mitad de lo obtenido por la edición especial en homenaje al Día de Muertos.

Una de las casas de tequila más exclusivas

¿Cómo puede un tequila llegar a costar tanto? Seguro que esta pregunta ha rondado la mente de unos cuantos con la llegada de esta noticia. Si hablamos del caso particular de Clase Azul México, quien adquiere una botella está comprando cuatro principios: el destilado, la artesanía, el posicionamiento como marca de lujo y la exclusividad.

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Por parte del tequila, Clase Azul México utiliza agave azul Weber cultivado en Jalisco y producido de forma tradicional, con largas maduraciones, fermentaciones lentas y el paso por varias barricas para dar forma a la complejidad de su cuerpo. También la botella, tan característica y elegante, es artesanía pura reconvertida en un símbolo de estatus para quien la tiene en su estantería. Pero el icono de exclusividad y los límites de hasta dónde va a llegar el prestigio de esta casa que lleva tres décadas construyendo un legado.