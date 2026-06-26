La rutina de Dua Lipa (30 años) para estar en forma y cuidar la mente: «El pilates es lo que equilibra mi vida»

Con una carrera musical que ha despertado mucho interés, Dua Lipa se ha consolidado como una de las voces más famosas de su generación. Según dice, se ha aficionado a hacer pilates: «Es lo que equilibra mi vida, incluso esos días en los que no tienes ganas».

Más allá de los escenarios, donde despliega una exigente actividad física durante conciertos que se prolongan durante cerca de dos horas, la cantante británica ha construido una rutina basada en el ejercicio regular, la disciplina y el cuidado de la salud mental.

A sus 30 años, la intérprete de éxitos globales como Levitating o Dance The Night defiende una filosofía de vida en la que el entrenamiento no responde únicamente a objetivos estéticos. Para ella, mantenerse activa es una herramienta fundamental para afrontar las exigencias de su profesión y preservar el equilibrio emocional en medio de una agenda marcada por viajes, compromisos promocionales y actuaciones multitudinarias.

El pilates, la disciplina perfecta

Entre todas las actividades que forman parte de su rutina, el pilates ocupa un lugar especialmente relevante. La artista participa además como cofundadora y directora creativa de una plataforma digital de bienestar centrada en el Pilates Reformer, un proyecto que combina tecnología, programas personalizados y contenidos bajo demanda con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables.

En declaraciones recogidas por la revista Vogue, Dua Lipa explicó la importancia que esta disciplina tiene en su día a día. «Lo que me mantiene centrada y en forma es practicar en la colchoneta todos los días. Eso incluye pilates y yoga. Incluso cuando viajo, puedo practicar en la colchoneta», señaló.

La cantante considera que estos ejercicios le permiten mantener una conexión constante con su cuerpo, independientemente del lugar en el que se encuentre. La posibilidad de realizar las sesiones sin necesidad de equipamiento complejo y adaptarlas a diferentes espacios ha convertido el pilates y el yoga en dos elementos imprescindibles de su rutina diaria.

Los especialistas coinciden en destacar los beneficios de estas disciplinas, que contribuyen a mejorar la fuerza muscular, la postura, la flexibilidad y el equilibrio. Además, favorecen la concentración y ayudan a reducir los niveles de estrés, un aspecto especialmente valioso para personas sometidas a una elevada presión profesional.

Entrenamientos intensos y efectivos

Aunque el pilates desempeña un papel central en su estilo de vida, Dua Lipa apuesta por una preparación física mucho más amplia. La cantante ha explicado en diversas ocasiones que combina diferentes modalidades deportivas para mantener la motivación y trabajar distintas capacidades físicas.

Entre sus entrenamientos habituales destaca el HIIT, conocido como entrenamiento por intervalos de alta intensidad. Se trata de sesiones breves pero muy exigentes que alternan ejercicios intensos con pequeños periodos de recuperación.

«Me encanta hacer algo rápido y enérgico, como una sesión de HIIT de 15 minutos antes de empezar el día», explicó en una entrevista concedida a la revista británica Viva Magazine.

La principal ventaja de este método es su versatilidad. Puede realizarse prácticamente en cualquier lugar y sin necesidad de material específico, algo especialmente útil para una artista que pasa buena parte del año desplazándose entre países. Ejercicios como burpees, planchas o saltos permiten trabajar la resistencia cardiovascular y muscular en poco tiempo, facilitando que el entrenamiento se adapte incluso a los días con agendas más apretadas.

Yoga, boxeo y spinning

Cuando dispone de más tiempo libre, la artista amplía su programa de entrenamiento incorporando otras actividades. Entre sus favoritas se encuentran el boxeo, el spinning, el yoga y el propio pilates.

La cantante ha reconocido que le gusta alternar disciplinas para «mantenerlo interesante», una estrategia que los expertos en actividad física suelen recomendar para evitar la monotonía y favorecer la adherencia al ejercicio a largo plazo.

Cada modalidad aporta beneficios diferentes. El boxeo contribuye a desarrollar la coordinación, la resistencia y la fuerza en la parte superior del cuerpo, especialmente en hombros, brazos y zona abdominal. Por su parte, las sesiones de spinning permiten realizar un importante trabajo cardiovascular y fortalecer principalmente piernas y glúteos.

El yoga y el pilates completan el conjunto aportando un componente más orientado al control corporal y a la relajación. Ambos ejercicios favorecen la movilidad, mejoran la flexibilidad y ayudan a gestionar el estrés acumulado, algo especialmente importante para una artista sometida de forma constante a la exposición pública y a la presión de las giras internacionales.

Cuidar la mente es muy importante

Dua Lipa insiste en que el ejercicio físico no puede entenderse de manera aislada. «Para mí, es importante mantener mi mente y mi cuerpo sanos, porque así sé que puedo subir al escenario cada noche y sentirme en plena forma. Incluso en esos días en los que no tienes ganas, deberías hacerlo porque tu cuerpo te lo agradecerá», afirmó.

Estas palabras reflejan una visión del entrenamiento alejada de la búsqueda de resultados inmediatos. La cantante defiende la constancia y la creación de hábitos sostenibles que puedan mantenerse a largo plazo, incluso en circunstancias complicadas.