El proyecto de 30 millones de Rafa Nadal en Málaga da un paso decisivo con su hermana Maribel en primera línea: «Será un escaparate mundial»

El apellido Nadal está a punto de volver a pisar una pista en Málaga. Más de tres años después de que saliera a la luz el ambicioso proyecto para levantar un gran club de tenis y pádel vinculado a Rafa Nadal, la iniciativa vuelve a coger velocidad y encara ahora uno de los trámites que llevaba tiempo pendiente. El Ayuntamiento de Málaga prepara el pliego que permitirá sacar a concurso el antiguo Inacua Centro de Raqueta, unas instalaciones municipales situadas junto al Palacio de Deportes José María Martín Carpena que llevan cerradas desde el verano de 2025. Y en esta nueva etapa hay un nombre que gana especial protagonismo: Maribel Nadal, la hermana de Rafa, que se ha implicado en el proyecto empresarial que busca llevar la marca familiar más allá de Mallorca.

La noticia llega después de una espera mucho más larga de la inicialmente prevista. La propuesta se conoció públicamente en marzo de 2023, cuando Rafa Nadal y la promotora Sierra Blanca Estates plantearon la creación de un gran complejo deportivo en Málaga con una inversión cercana a los 30 millones de euros. Aquella primera idea contemplaba levantarlo en las inmediaciones del Martín Carpena y convertirlo en algo mucho más grande que un simple club de tenis: pistas de tierra batida y superficie dura, pistas de pádel, una pista central con graderío para competiciones y un edificio con gimnasio, restaurante, tienda y un espacio dedicado a la trayectoria del tenista. Con el paso del tiempo, sin embargo, la ubicación inicial quedó descartada y el proyecto encontró una nueva oportunidad en un recinto deportivo que ya existía y que llevaba años funcionando en la ciudad.

Ahora el Ayuntamiento está preparando el documento que puede desbloquear definitivamente la operación. COOL ha podido confirmar que el proyecto vuelve a avanzar después de años de espera. Francisco de la Torre anunció durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad que la Junta de Gobierno Local prevé aprobar el pliego de condiciones para la concesión del antiguo centro de raqueta. Es un paso administrativo fundamental porque permitirá conocer las reglas del concurso, desde el canon que deberá pagar quien resulte adjudicatario hasta el periodo de explotación de las instalaciones. La propuesta de Sierra Blanca Estates y el equipo de Rafa Nadal no tiene todavía la concesión garantizada: al tratarse de un espacio municipal, tendrá que competir con cualquier otra oferta que pueda presentarse. Pero, después de más de tres años de trámites y cambios, el proyecto vuelve a encontrarse ante una posibilidad real de avanzar.

El escenario no es casual. El recinto que podría convertirse en la nueva casa deportiva del apellido Nadal lleva más de un año sin actividad. El antiguo Inacua Centro de Raqueta abrió en julio de 2015 con 22.500 metros cuadrados, 16 pistas de pádel, siete pistas de tenis y una pista polideportiva. Fue construido por Ferrovial Servicios, posteriormente Serveo, con una inversión cercana a los dos millones de euros y llegó a presentarse como uno de los grandes complejos de deportes de raqueta de Málaga, con una previsión de 275.000 usuarios al año. Pero aquella etapa terminó en julio de 2025, cuando el Ayuntamiento aprobó la extinción por mutuo acuerdo de la concesión. Un mes después, las instalaciones dejaron de funcionar y desde entonces sus pistas permanecen vacías.

La nueva licitación pretende precisamente recuperar ese espacio y devolverle su actividad. Y ahí es donde entra con fuerza Maribel Nadal. La hermana del ex tenista, mucho más discreta públicamente que Rafa, lleva años construyendo su propia trayectoria dentro del negocio deportivo familiar y actualmente ocupa responsabilidades de peso en la Rafa Nadal Academy. Su perfil resulta especialmente interesante para entender la dimensión del proyecto malagueño: no se trata únicamente de colocar el nombre del ganador de 22 Grand Slams sobre unas pistas, sino de trasladar a otra ciudad un modelo empresarial y deportivo que la familia lleva una década desarrollando desde Mallorca.

Maribel Nadal, mucho más que la hermana de Rafa

Maribel Nadal ha desarrollado buena parte de su carrera profesional alrededor del deporte y la gestión. Estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y posteriormente completó su formación con un máster en Dirección y Gestión del Deporte. Antes de incorporarse al proyecto familiar pasó por distintos trabajos relacionados con el marketing y la organización de eventos y vivió en ciudades como Barcelona, Londres y Madrid. Su trayectoria terminó vinculándose de lleno a la Rafa Nadal Academy, donde ha desempeñado funciones relacionadas con las áreas comercial y de marketing y ha adquirido experiencia en el funcionamiento de una instalación deportiva de gran dimensión.

Ese recorrido ayuda a explicar el papel que puede desempeñar ahora en Málaga. La academia de Manacor no se ha construido únicamente alrededor de pistas de tenis. Su modelo combina formación deportiva, competición, preparación física, nutrición, psicología y educación, mientras que en los últimos años también ha reforzado su apuesta por el pádel. El futuro complejo malagueño bebe precisamente de esa filosofía, con la intención de crear un espacio que pueda reunir deporte, formación y ocio y que tenga capacidad para convertirse en un referente para jugadores profesionales, jóvenes talentos y aficionados.

Maribel, además, comparte con su hermano una relación especialmente estrecha con el deporte. Practica tenis y pádel, además de otras disciplinas como golf, ciclismo o pilates, y su perfil profesional se ha desarrollado siempre muy cerca de este ámbito. También ha participado en proyectos empresariales al margen de la academia, como Crabs Company, una marca de ropa creada junto a otros socios. Una trayectoria que dibuja a una Maribel Nadal cada vez más implicada en la parte empresarial de un apellido que durante años estuvo inevitablemente asociado casi en exclusiva a la carrera deportiva de Rafa.

La expansión hacia Málaga llega, además, en un momento simbólico para la familia. La Rafa Nadal Academy acaba de celebrar su décimo aniversario, una década en la que el proyecto nacido en Manacor ha crecido hasta convertirse en una marca internacional vinculada a la formación deportiva. El nuevo club supondría dar un paso más en esa estrategia y llevar el modelo a una de las principales ciudades españolas fuera de Baleares. De salir adelante, sería además uno de los proyectos más visibles de expansión del universo Nadal en España tras la retirada profesional del tenista.

Pero todavía queda camino. La aprobación del pliego no significa que el club vaya a abrir inmediatamente ni que la propuesta de Nadal haya sido adjudicada. Será necesario que el Ayuntamiento publique las condiciones, que las empresas interesadas presenten sus ofertas y que posteriormente se resuelva el concurso. Lo que sí cambia ahora es que el proyecto deja atrás la espera administrativa y vuelve a ponerse en marcha. Málaga podría ser, después de tres años de anuncios, cambios de ubicación y trámites, la próxima gran parada del apellido Nadal.