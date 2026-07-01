Portadas de revistas: Plex no descarta ser padre con Aitana en tres años y Tana Rivera se sincera como nunca

Primer miércoles del mes de julio y, como marca la tradición, los quioscos de nuestro país han amanecido con los nuevos números semanales de las revistas de la crónica social. En esta ocasión, Tana Rivera se ha convertido en una de las protagonistas tras conceder una de sus entrevistas más sinceras a la revista ¡Hola! En ella, la joven ha confesado en qué momento vital se encuentra, así como también ha hablado sin ningún tipo de tapujos sobre sus pasiones y su familia, señalando que sus hermanos «son sus ángeles de la guarda». «La vida hay que vivirla de una forma apasionada», ha asegurado. Por otro lado, el medio citado también ha sacado a la luz un reportaje exclusivo de la boda real de Lady Marina Windsor, la nieta de los duques de Kent.

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Diez Minutos ha querido centrar su portada en una de las parejas del momento: Aitana y Plex. Llevan juntos poco más de un año, pero tal y como ha señalado la revista, el influencer no descarta convertirse en padre en tres años. Unas declaraciones que dejan entrever que su relación con la cantante avanza por el mejor de los caminos y que, de hecho, la visualiza como la posible madre de sus hijos.

Además de esta inesperada confesión del creador de contenido, el medio también ha publicado las fotografías más románticas de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su tercer aniversario de boda. En una línea similar, Sheila Casas también ha ocupado un hueco en la portada de esta semana con unas imágenes de pasión en Ibiza junto a Sergio, su nuevo amor.

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En el caso de la revista Semana, en esta ocasión han preferido analizar el duro verano que le espera a la Reina Sofía por delante, ya que será la primera época estival que no disfrutará junto a su hermana Irene. «El Rey Felipe y sus hermanas están más pendientes que nunca de ellas», señala el medio. Por otro lado, la publicación también ha informado en exclusiva de la nueva adquisición inmobiliaria de Isa Pantoja: un lujoso chalet en Jerez de la Frontera. Además, su prima, Anabel Pantoja, ha sido fotografiada disfrutando de unos días de descanso junto a la familia en la playa.

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Por último, Lecturas ha elegido a Elsa Pataky como la protagonista de su portada tras cumplir 50 años con un físico que, sin duda, es envidiable para muchos. La revista ha sacado a la luz los secretos de la actriz para estar mejor que nunca, así como también ha publicado unas fotografías de Eva Longoria disfrutando del verano en Marbella.

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Por otro lado, el hijo adoptivo de Raffaela Carrà ha roto su silencio sobre la sorprendente herencia de la cantante y Marta Torné ha entrevistado a Pelayo por su 40º cumpleaños. «No me arrepiento de nada, he aprendido de cada error», ha confesado el diseñador.