La nieta desconocida de Raphael ya es mayor de edad: así es Julia, el vivo retrato de Toni Acosta

El pasado 11 de noviembre fue un día muy especial para Toni Acosta y Jacobo Martos. Su hija pequeña, Julia Martos Acosta, ha cumplido 18 años y ha alcanzado la mayoría de edad rodeada del cariño de sus seres queridos. Una fecha señalada que sus padres y su hermano mayor, Nicolás, han querido celebrar públicamente a través de las redes sociales, donde han compartido algunos de los recuerdos más entrañables de la joven, que ha crecido alejada de la exposición mediática pese a pertenecer a una de las familias más conocidas del panorama artístico español.

La actriz ha sido una de las primeras en dedicarle unas palabras con motivo de este cumpleaños tan especial. Junto a una tierna fotografía de Julia cuando era pequeña, Toni Acosta ha escrito un mensaje cargado de emoción y nostalgia: «Hoy hemos celebrado a la Julia. 11/11/2026. Julia, te adoro fuertemente». Unas palabras a las que también se ha sumado su padre, Jacobo Martos, hijo de Raphael y Natalia Figueroa, que ha querido acompañar a su hija en este día tan importante.

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Pero una de las felicitaciones que más ha llamado la atención ha sido la de su hermano mayor. Nicolás Martos Acosta, de 22 años, ha aprovechado la ocasión para demostrar la especial relación que mantiene con Julia con una fotografía en la que ambos aparecen juntos, con la joven subida a sus hombros. «Hoy cumple dieciocho años Julia, la mejor persona del mundo», ha escrito. Una declaración de cariño a la que la cumpleañera ha respondido con la misma complicidad: «Yupiii. Te quiero mucho mucho».

Una infancia marcada por el arte y la interpretación

Con motivo de la mayoría de edad de su hermana, Nicolás también ha querido abrir el álbum de los recuerdos y recuperar algunos de los momentos más divertidos que han compartido desde pequeños. En los vídeos aparecen jugando durante viajes familiares, improvisando representaciones teatrales en casa y protagonizando pequeños sketches delante de la cámara. Unas imágenes que permiten descubrir una faceta más desconocida de Julia y que han despertado la nostalgia de su madre, que no ha dudado en reaccionar con humor al recordar aquellas tardes de juegos: «Éramos de la Royal Shakespeare», ha bromeado Toni Acosta.

Lo cierto es que la interpretación y el arte parecen formar parte de la herencia familiar de los dos hermanos. Nicolás ha orientado buena parte de su trayectoria hacia el mundo audiovisual, con formación en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Además de dirigir su primer cortometraje, ha dado sus primeros pasos como actor y ha desarrollado otras inquietudes creativas relacionadas con la pintura, el dibujo y la escritura. Julia también parece haber encontrado en el mundo artístico una de sus grandes pasiones, especialmente a través del teatro. De hecho, hace unos meses la joven compartió algunas imágenes de una de sus representaciones teatrales, una ocasión en la que pudo contar con el apoyo de su madre entre el público. Toni Acosta no pudo ocultar el orgullo que sentía después de verla actuar y le dedicó unas cariñosas palabras: «¡Impresionante! Impresionada nos dejaste. Enhorabuena a todos». Una muestra más de que la actriz acompaña de cerca los primeros pasos de su hija en una disciplina que ella conoce muy bien.

Una familia unida pese a la separación de sus padres

Aunque Julia pertenece a una familia estrechamente vinculada al mundo del espectáculo, tanto ella como su hermano han crecido alejados de los focos mediáticos. Sus padres siempre han procurado preservar su intimidad y permitirles desarrollar sus propias vidas sin que la popularidad de sus apellidos condicionase su día a día. Una discreción que han mantenido incluso después de que ambos hayan comenzado a mostrar algunas de sus inquietudes artísticas en las redes sociales.

Toni Acosta y Jacobo Martos se conocieron durante el rodaje de la serie Policías, en el corazón de la calle, donde ella trabajaba delante de las cámaras y él formaba parte del equipo de producción. Su historia de amor terminó consolidándose y ambos contrajeron matrimonio en Tenerife en julio de 2002. Fruto de su relación nacieron Nicolás y Julia, que han crecido con el respaldo de sus dos progenitores. Sin embargo, después de más de una década juntos, la pareja decidió poner fin a su matrimonio en 2015.

La separación sentimental no supuso una ruptura familiar. De hecho, la propia actriz ha explicado en distintas ocasiones que mantiene una relación muy cercana con su ex pareja y que ambos han conseguido construir una dinámica familiar en la que sus hijos siempre han sido la prioridad. «Somos una familia muy unida, una unidad con los niños, él y yo, pero no éramos una buena pareja», reconoció durante su participación en Planeta Calleja. Desde entonces, han seguido compartiendo planes y vacaciones, demostrando que su vínculo como padres está por encima de su antigua relación sentimental.