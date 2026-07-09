Muere el padre de Juan Avellaneda tras un año de lucha contra la ELA

La vida ha golpeado con dureza a Juan Avellaneda en uno de los veranos que, sobre el papel, prometía estar marcado por la celebración. El diseñador, empresario y uno de los rostros más conocidos del mundo de la moda española acaba de despedir a su padre, Juan Avellaneda, fallecido tras una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que la familia decidió afrontar con total transparencia para contribuir a visibilizar una realidad que afecta a miles de personas.

Así contó Juan Avellaneda la enfermedad de su padre

Hace justo un año, el diseñador sorprendía al compartir públicamente el diagnóstico de su padre. Lo hacía desde la sinceridad y sin ocultar la crudeza del momento que estaban atravesando. «Desde que a mi padre le diagnosticaron ELA hace unos meses, todo cambió», confesaba entonces. A partir de ese momento, convirtió sus redes sociales en un altavoz para mostrar el día a día de la enfermedad, alejándose del discurso complaciente y poniendo voz al sufrimiento que provoca una patología para la que, por ahora, no existe cura.

Uno de los testimonios que más impactó fue el del propio Juan Avellaneda al explicar cómo comenzó todo. «Se fue a dormir un domingo y el lunes no se podía mover», relató sobre el inicio de la enfermedad de su padre, dejando patente la rapidez con la que la ELA puede cambiar la vida de una familia de un día para otro. También habló abiertamente de cómo afrontaban aquella batalla: «Es vivir sin esperanza. Lo único que puedes hacer es estar, acompañar y entretener». Unas palabras que reflejaban la impotencia, pero también el profundo compromiso con el cuidado y el acompañamiento durante todo el proceso.

No era la primera vez que el diseñador se veía obligado a mirar de frente a la enfermedad. Mucho antes de esta dura etapa familiar, él mismo vivió una experiencia que cambió para siempre su manera de entender la vida. Con apenas 26 años recibió un diagnóstico de cáncer que le obligó a replantearse muchas cosas. Años después ha recordado en varias entrevistas cómo aquel episodio marcó un antes y un después. «Muchas veces vivimos con la sensación de que somos eternos… De repente te das cuenta de que no», reflexionaba, una filosofía vital que, inevitablemente, ha vuelto a cobrar sentido durante estos últimos meses al lado de su padre.

La pérdida llega, además, en un momento especialmente significativo para su círculo más cercano. Dentro de apenas dos días, el próximo 11 de julio, está prevista en París la boda de Nieves Álvarez con el empresario Bill Saad. La modelo mantiene desde hace años una estrecha amistad con Juan Avellaneda, con quien ha coincidido en innumerables proyectos, eventos y desfiles. Un enlace que previsiblemente estará marcado para el diseñador por el reciente fallecimiento de su padre, en un momento en el que el duelo ocupa inevitablemente el primer plano.

Durante este último año, Juan Avellaneda no solo ha compartido la evolución de la enfermedad, sino que también aprovechó su enorme repercusión pública para reclamar más investigación y recursos destinados a la ELA, una causa con la que se volcó desde el primer momento. Su intención nunca fue despertar compasión, sino generar conciencia sobre una enfermedad devastadora que transforma por completo la vida de quienes la padecen y de sus familias.

La noticia del fallecimiento de su padre ha trascendido este miércoles después de que la revista ¡HOLA! adelantara en exclusiva la triste noticia, poniendo fin a un año especialmente duro para el diseñador, que ahora afronta una de las pérdidas más dolorosas de su vida rodeado del cariño de familiares, amigos y compañeros del mundo de la moda.