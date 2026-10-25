Leire Martínez pone voz a la lucha contra el cáncer en el himno del ‘Por Ellas’: «No quería caer en frivolidades ni en tópicos»

El pasado sábado 24 de octubre, el WiZink Center de Madrid se vistió de emoción, solidaridad y esperanza con una nueva edición de Cadena 100 ‘Por Ellas’, una de esas citas en las que la música trasciende el escenario para convertirse en algo mucho más grande. Porque hay noches en las que las canciones no solo se escuchan: se sienten, se comparten y terminan poniendo voz a quienes, en demasiadas ocasiones, tienen que encontrar fuerzas para seguir adelante.

El recinto madrileño se convirtió en el punto de encuentro de miles de personas unidas por una misma causa: la lucha contra el cáncer de mama. Una enfermedad que atraviesa vidas, transforma familias y obliga a enfrentarse a una realidad para la que nadie está preparado. Frente a ella, la investigación, el acompañamiento y la visibilidad se convierten en herramientas imprescindibles. Y también lo hace la música, capaz de reunir a desconocidos bajo una misma emoción y recordar que, incluso en los momentos más difíciles, nadie debería sentirse solo.

Cadena 100 ‘Por Ellas’ volvió a demostrar que la solidaridad no entiende de grandes discursos, sino de gestos compartidos, voces que se unen y mensajes que llegan mucho más allá de las paredes de un recinto. Una noche para celebrar la vida, rendir homenaje a quienes luchan cada día y abrazar, aunque sea simbólicamente, a todas aquellas personas que conocen de cerca la dureza de esta enfermedad.

Entre actuaciones, encuentros y momentos cargados de significado, la velada dejó espacio también para escuchar a quienes dan sentido a esta iniciativa. Hemos hablado con Javi Nieves y Mar Amate y con algunos de sus protagonistas para conocer qué hay detrás de una cita que convierte cada entrada, cada aplauso y cada canción en una forma de compromiso.

Porque, cuando la música se pone al servicio de una causa así, el espectáculo deja de ser únicamente espectáculo. Y lo verdaderamente importante sucede cuando se apagan los focos.

Los artistas dan voz a la lucha contra el cáncer

Los artistas han vuelto a demostrar que la música es una gran aliada en la lucha contra el cáncer, sumándose a una iniciativa solidaria que busca acompañar y dar esperanza a las pacientes. Marlon no ha dudado en formar parte de esta cita, destacando la importancia de este tipo de proyectos: «Es una iniciativa muy necesaria, la música siempre está, nos avisaron para venir y no nos lo pensamos». Un compromiso que refleja cómo la música puede convertirse en una herramienta de apoyo y acompañamiento para quienes más lo necesitan.

Por su parte, Marlena también ha querido mostrar su orgullo por participar en una noche tan especial y aportar su granito de arena a esta causa. «Es un orgullo y aportar nuestro granito en una noche tan especial y nos encanta esta iniciativa. Aquí estamos y ojalá nuestra música dé luz y calma», han señalado. Leire Martínez, que ya había participado anteriormente en esta iniciativa junto a La Oreja de Van Gogh, ha explicado la responsabilidad emocional que supone formar parte de un proyecto así: «Ya participé con La Oreja de Van Gogh y sabía la importancia y el recorrido y la importancia que las pacientes le dan a esta canción. Sentí una responsabilidad y quería estar a la altura a nivel emocional, de corresponder y que lo que aportara, ayudase, no quería caer en frivolidades ni tópicos, ya hay mensajes al respecto… Pero he tratado de ser coherente y ayudar en lo máximo posible. Siempre me emociona la importancia que le dan las pacientes y cómo encajan la canción».

Alaska, que también ha colaborado con esta iniciativa en otras ocasiones, ha reivindicado el papel de la música como compañía en los momentos más complicados de la enfermedad. «Han contado con nosotros en más ocasiones. La música es algo difícil de definir. El tratamiento contra el cáncer es duro y estoy segura de que la música acompaña a esas personas que necesitan evasión», ha afirmado. Unas declaraciones que ponen de manifiesto el valor de la música más allá del entretenimiento, como una forma de ofrecer apoyo, alivio emocional y un espacio de desconexión a las personas que se enfrentan a la dureza del cáncer.

Javi y Mar: «‘Por Ellas’ es un lugar seguro cuando sientes miedo»

Hay conciertos que se viven de una manera diferente. Para Javi Nieves y Mar Amate, presentadores del morning Buenos días, Javi y Mar, Cadena 100 ‘Por Ellas’ es mucho más que una cita musical: es un espacio de encuentro, acompañamiento y esperanza que, edición tras edición, mantiene intacta su capacidad de emocionar.

«Hay un poco más de tranquilidad, pero sigue impresionando», reconocen al comparar esta edición con aquella primera convocatoria, cuando todo era una incógnita. Entonces no sabían si conseguirían llenar el recinto ni hasta dónde llegaría una iniciativa que acababa de nacer. Ahora, con el evento consolidado, los nervios son distintos, pero la ilusión permanece intacta. «Ya no tenemos ese miedo a lo desconocido», explican, aunque admiten que la emoción continúa muy presente: «La gente sigue siendo la misma. Las personas que hay al otro lado siguen teniendo los mismos sueños, las mismas ilusiones y los mismos miedos, y eso se nota en el concierto».

El origen de todo estuvo en el mensaje de una oyente, Gema, cuya historia terminó convirtiéndose en el germen de una ola de solidaridad. Para ellos, la clave estuvo en saber escuchar aquel testimonio y entender que representaba a muchas otras personas. «Ese mensaje representaba a muchas personas que estaban pasando por lo mismo», recuerdan. A partir de ahí, la iniciativa fue creciendo hasta convertirse en un altavoz para las pacientes, sus familias y todo el entorno que acompaña la enfermedad.

«Ahora no es solo una enfermedad como tal, sino que hay un contexto, una investigación que hay que apoyar y unas familias que también tienen una parte muy importante», explican: «Cuando personalizamos todo, se hace mucho más cercano y lo entendemos mucho mejor».

Este año, el himno corre a cargo de Leire Martínez, un proceso que ambos han seguido con especial emoción. «Es sorprendente ver la cantidad de artistas que quieren participar en crear este himno», aseguran. También destacan la dificultad de escribir una canción para una causa así: «No es una canción fácil ni es una letra fácil. No puede decir obviedades ni frases hechas». La cantante trabajó el tema junto a varias pacientes, que le animaron a no suavizar sus palabras. «Le dijeron: «Todo lo que tienes miedo de meter en esa letra, mételo, porque nos identifica’». Para Javi y Mar, ese proceso demuestra que «hay que arriesgar y apostar por hacer las cosas con corazón».

Entre los momentos que más les conmueven está precisamente la interpretación del himno, pero también las imágenes que contemplan desde el escenario: familias, amigas y distintas generaciones unidas por los pañuelos rosas. «Veo a las familias que han ido juntas o a las amigas que han ido juntas y cómo están disfrutando del concierto», cuenta Mar. Es entonces cuando recuerda «la importancia de estar bien rodeado, de la música y de ponerle ganas a vivir».

Javi, por su parte, se queda con el instante en que salen al escenario y descubren la dimensión real de aquello que sucede cada mañana en la radio. «Cuando estamos haciendo el programa, no pensamos en cuánta gente nos escucha; pensamos que nos oye una persona», explica. Por eso, al encontrarse frente a miles de asistentes, la sensación resulta tan impactante: «Tienes un poco la dimensión de lo que haces».

También los artistas viven la noche de una manera especial. «No van como si fuera un concierto más», aseguran. La energía, dicen, es distinta porque el público no acude únicamente por un cantante concreto, sino para acompañar, apoyar y celebrar la vida. «Nadie va por ningún artista en concreto. La gente va porque quiere apoyar, porque quiere acompañar, porque quiere celebrar la vida».

Javi Nieves guarda, además, un recuerdo especialmente íntimo de una edición a la que acudió mientras su madre estaba ingresada en oncología, muy cerca del recinto. «No tenía ganas de ir, pero fue su madre quien la animó a hacerlo. Me dijo: «Tienes que ir, porque me hace falta verte ahí. Yo te voy a poner por la tele»». Aquella noche adquirió un significado personal e imborrable: «Ese concierto para mí fue muy bestia porque no fue ‘Por Ellas’, sino por ella».

Quizá por eso ambos coinciden en una idea que resume el espíritu del evento: «El ‘Por Ellas’ es un lugar seguro cuando sientes miedo o estás un poco perdido». Un lugar donde, más allá de la música, siempre hay alguien dispuesto a tender una mano.