Laura Sánchez: «El estrés emocional me provocó diabetes y fue un momento de inflexión en mi vida»

Pocas figuras han sabido reinventarse con tanto éxito como lo ha hecho Laura Sánchez. A sus 45 años, la modelo, empresaria y actriz continúa siendo uno de los nombres imprescindibles del panorama nacional gracias a su trayectoria de más de dos décadas vinculada al mundo de la moda y la comunicación. Su versatilidad y constante evolución profesional la han convertido en todo un referente dentro y fuera de las pasarelas, además de en una de las invitadas más habituales de los grandes eventos de moda y belleza.

Sin ir más lejos, con la llegada del verano a la vuelta de la esquina, Laura acudió, hace tan solo unos días, a un evento de Cien, la marca de productos de higiene y cuidado personal de Lidl, y fue allí donde, además de hablar de la importancia del cuidado de la piel, atendió a COOL para hablar sobre el momento vital en el que se encuentra.

«Estoy en un momento de entender un poco de qué va esto de la vida. De tener mis prioridades bastante claras, de saber decir que no y de darle importancia a las cosas de manera justa», comenzaba a explicar. Además, añadía que estaba centrada en parar y en estar en calma, ya que había llegado a la conclusión de que «el tiempo pasa volando» y que tan solo estamos aquí «un ratito muy corto». «Desde este prisma, la vida es muy bonita», expresaba.

En los últimos años, Laura tiene claro que ha modificado más su forma de vivir que su forma de verse. De hecho, asegura que «ella siempre se ha visto bonita y se ha querido mucho» y que es algo que, según ha ido creciendo, no ha cambiado. Aun así, la manera de disfrutar de la vida sí que ha dado un gran giro en su caso, ya que ahora «intenta estresarse lo menos posible», sobre todo desde que fue diagnosticada de diabetes. «Por un estrés emocional he generado una enfermedad autoinmune como la diabetes, así que creo que ese fue un momento de inflexión en mi vida de parar y decir: ‘Oye, si yo me he provocado una enfermedad, creo que no estás haciendo las cosas bien. Y la única forma que hay de solucionarlo es parar», aclaraba.

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Esta filosofía de vida queda muy bien reflejada en su imagen. Se siente bien consigo misma y eso es algo que responde, entre muchas cosas, al cabello canoso al natural que luce. Una decisión que ella misma señala a este medio que se basa únicamente en la practicidad y en ir en línea con la calma que ha aprendido a priorizar en estos últimos años. «Soy muy canosa y tenía que mantenerlo cada 10 días. Tiempo que no tenía, tiempo que mi pelo nunca estaba bien para trabajar y no me sentía cómoda con esa forma de tener mi pelo. Aposté por dejármelo. Si no me gustaba, volvía a teñirme y me gusta, me encanta y la verdad realmente no es que no me haya afectado, sino todo lo contrario, ha funcionado muy bien. Así que no es ni reivindicación ni tendencia. Es que me he vuelto muy práctica», contaba.

En cuanto a su vida sentimental se refiere, Laura mantiene un noviazgo desde finales de 2023 con el torero Manuel Escribano. Y aunque siempre ha preferido ser discreta, en esta entrevista ha confesado que, a día de hoy, el amor es un aspecto que le aporta «paz, tranquilidad y bienestar a su vida». Es por ello, y por los otros puntos mencionados, por los que la actriz asegura que está «donde quiere estar». «Me gusta dónde estoy, quién soy y cómo soy», concluía.

La polémica de utilizar o no crema solar

Aprovechando el evento de Cien, Laura tampoco tuvo reparos en pronunciarse sobre el enorme debate social que abrió Marcos Llorente al afirmar públicamente que se puede tomar el sol sin utilizar protección. Unas declaraciones a las que Laura ha respondido apoyándose en la evidencia científica: «Hay un certificado desde hace años de que el sol es muy perjudicial si se toma sin fotoprotector y que puede provocar enfermedades muy graves. Yo pienso que la ciencia es la que tiene la razón siempre, y los dermatólogos y todos los estudios que se han hecho al respecto todos estos años», apuntaba.