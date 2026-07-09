Justin Baldoni rompe el círculo y se pronuncia por primera vez tras su batalla judicial con Blake Lively: «Hay tanto que decir»

Dos años después de que estallara una de las mayores polémicas de Hollywood, Justin Baldoni ha decidido hablar. Y lo ha hecho acompañado de la persona que ha permanecido a su lado durante todo este tiempo: su mujer, Emily Baldoni. Ambos han publicado un vídeo en sus redes sociales en el que, por primera vez desde que comenzó el conflicto judicial con Blake Lively, comparten cómo han vivido estos meses lejos del foco y qué les llevó a guardar silencio mientras la batalla legal seguía su curso.

El origen de la controversia se remonta al estreno de Romper el círculo (It Ends With Us), la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Colleen Hoover. La película narra la historia de Lily Bloom, una joven que intenta reconstruir su vida mientras se enfrenta a una relación marcada por la violencia doméstica. Blake Lively dio vida a la protagonista, mientras que Justin Baldoni, además de interpretar a Ryle Kincaid, ejerció como director del largometraje.

Lo que comenzó como uno de los estrenos más esperados del año terminó convirtiéndose en una batalla judicial y mediática. Lively presentó una demanda contra Baldoni acusándolo de acoso sexual y de haber tomado represalias durante la producción de la película. El actor negó desde el primer momento esas acusaciones y respondió con una demanda multimillonaria por difamación y otros conceptos. Tras meses de enfrentamientos legales, el tribunal desestimó esa demanda y, hace apenas dos meses, ambas partes alcanzaron un acuerdo que puso fin al litigio.

Justin Baldoni rompe con su silencio

Con el conflicto ya cerrado, Baldoni asegura que ha llegado el momento de hablar. «No hemos hablado públicamente durante buena parte de los últimos dos años, y no es porque no tuviéramos nada que decir. Porque Dios sabe que sí lo teníamos», afirma al comienzo del vídeo. El actor explica que, aunque en numerosas ocasiones pensó en responder públicamente, siempre sintió que no era el momento adecuado. «Cada vez que íbamos a hacer un vídeo como este, algo nos decía que no lo hiciéramos. No queríamos añadir más ruido. Simplemente quisimos dejar que el sistema judicial siguiera su curso», señala.

Lejos de centrarse en los detalles del procedimiento judicial, Baldoni quiso poner el foco en el proceso personal que tanto él como su familia han vivido durante este tiempo. «Estamos sanando. Si alguna vez has pasado por algo traumático, sabes que sanar no es un proceso lineal. Cada día se ve diferente», reconoce. El actor asegura que estos dos años le han servido para replantearse cuáles son las prioridades de su vida: «Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad y nuestra fe».

Emily Baldoni también interviene en el vídeo y admite que el proceso ha sido especialmente duro. «Este parece el momento. Hay mucho que decir. No elimina la injusticia y el dolor que también hemos sentido en los últimos años», afirma. La actriz reconoce que ambos han tenido que intentar comprender cómo llegaron a una situación de semejante exposición pública. “Hay muchísimo que procesar. La verdad y los hechos han hablado por sí mismos”, añade.

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En la recta final del vídeo, Justin Baldoni dedica unas palabras de agradecimiento a todas las personas que le han mostrado su apoyo durante este tiempo. «Muchos de vosotros tuvisteis discernimiento, usasteis vuestra intuición y confiasteis en ella. Habéis dedicado vuestro tiempo a luchar por nosotros. Daros las gracias no parece suficiente», concluye el actor.

Sin entrar en nuevos detalles sobre el enfrentamiento con Blake Lively ni reabrir un conflicto que parecía haber quedado atrás tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes, Justin y Emily Baldoni han optado por compartir el lado más personal de una etapa que, aseguran, les ha cambiado para siempre y que ha reforzado su unión como familia.