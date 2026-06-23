Éste es el exclusivo destino de vacaciones de Taylor Swift: una mansión encantada valorada en 70 millones

Taylor Swift ha construido un importante patrimonio gracias a una estrategia empresarial. El éxito de sus giras internacionales, el valor de su catálogo musical y la gestión de los derechos de sus composiciones han situado a la artista entre las figuras más poderosas de su generación, una posición que también se refleja en su colección de propiedades inmobiliarias repartidas por distintos puntos de Estados Unidos.

Entre todas ellas, hay una residencia que ocupa un lugar especial. Se trata de Holiday House, una histórica mansión situada en Watch Hill, una exclusiva zona costera del estado de Rhode Island.

La vivienda, adquirida por la cantante en 2013, se ha convertido con el paso de los años en uno de sus principales refugios para descansar, reunirse con familiares y amigos e incluso desarrollar parte de su trabajo creativo.

La residencia destaca tanto por sus dimensiones como por su privilegiada ubicación. Construida en 1930 junto al océano Atlántico, la propiedad ofrece unas vistas abiertas al mar y se encuentra en una de las áreas residenciales más exclusivas de la costa este estadounidense. Su arquitectura clásica y su historia han contribuido a convertirla en una de las casas más famosas del patrimonio inmobiliario de la cantante.

El interés que despierta Holiday House va mucho más allá de su valor económico. La vivienda es conocida entre los seguidores de Taylor Swift por haber inspirado algunas de sus composiciones y por aparecer de forma indirecta en el imaginario creativo de la artista.

Según nuestros datos, alrededor de la mansión circulan desde hace años distintas leyendas locales que algunos aficionados relacionan con supuestos fenómenos paranormales, aunque nunca ha existido ninguna evidencia que respalde esas historias, que forman parte del folclore popular de la zona.

La compra de la propiedad supuso una de las inversiones inmobiliarias más relevantes de Swift durante la pasada década. La artista pagó cerca de 17.75 millones de dólares por una residencia que hoy, según distintas estimaciones publicadas por medios especializados en el mercado inmobiliario, habría incrementado notablemente su valor hasta rondar los 70 millones, impulsada por la evolución del mercado y por la exclusividad de su ubicación.

Una residencia histórica

Holiday House cuenta con aproximadamente 1.021 metros cuadrados distribuidos en varias plantas. La vivienda dispone de ocho dormitorios y ocho cuartos de baño, además de amplios salones, zonas de reunión y distintos espacios destinados al ocio y al descanso.

La decoración mantiene el estilo clásico característico de las grandes residencias construidas durante la primera mitad del siglo XX, aunque adaptada a las necesidades actuales.

Entre sus instalaciones destacan una cocina de grandes dimensiones preparada para eventos, un bar privado y una bodega destinada a la conservación de vinos. A ello se suma un estudio de grabación que la cantante ha incorporado a la vivienda y que, según diversas publicaciones estadounidenses, ha servido como espacio de trabajo durante algunos de los procesos creativos desarrollados en los últimos años.

La combinación entre privacidad y funcionalidad convierte esta residencia en un lugar especialmente adecuado para alternar periodos de descanso con sesiones de composición musical. Lejos de la exposición mediática que acompaña a cada una de sus apariciones públicas, la artista encuentra en esta casa un entorno mucho más discreto para desarrollar nuevos proyectos.

Durante la última década, Holiday House ha acogido también reuniones privadas con algunos de sus amigos más cercanos y miembros de su familia. Aunque Taylor Swift mantiene una estricta política de privacidad sobre su vida personal, diferentes imágenes compartidas ocasionalmente en redes sociales han mostrado encuentros organizados en esta propiedad durante los meses de verano.

El patrimonio de Taylor Swift

La evolución del patrimonio de Taylor Swift ha ido de la mano del crecimiento de su carrera musical. Según las estimaciones publicadas por la revista Forbes, la cantante ha alcanzado una fortuna superior a los 1.100 millones de dólares, convirtiéndose en una de las pocas artistas que han logrado alcanzar ese nivel económico gracias, fundamentalmente, a los ingresos derivados de su actividad musical.

La publicación especializada destaca además que Taylor es la primera música en alcanzar ese nivel de riqueza basándose principalmente en la composición e interpretación de sus propias canciones.

A ello se suma el extraordinario impacto económico de The Eras Tour, la gira internacional que durante los últimos años ha recorrido decenas de ciudades y ha batido numerosos récords de asistencia e ingresos. El éxito de este proyecto ha reforzado aún más la posición financiera de la artista y ha consolidado su presencia entre las figuras más influyentes de la industria cultural.

En ese contexto, Holiday House representa mucho más que una inversión inmobiliaria. Para la cantante, la residencia de Watch Hill es un refugio perfecto porque puede desconectar sin tener que renunciar a nada de lo que le gusta. Allí se reúne con sus familiares y amigos, pero lejos de los focos que la llevan años persiguiendo.