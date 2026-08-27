La desgarradora carta de Carla Goyanes a su hermana Caritina en el segundo aniversario de su muerte: «Te echo de menos cada día»

Han pasado dos años desde que la inesperada muerte de Caritina Goyanes dejó consternado a todo un país. La empresaria falleció a los 46 años a causa de un infarto fulminante, dejando un enorme vacío entre sus familiares y amigos más cercanos. Es por ello por lo que, desde entonces, su recuerdo permanece más vivo que nunca entre quienes compartieron momentos inolvidables con ella, y la emotiva carta que le ha escrito su hermana, Carla Goyanes, con motivo del segundo aniversario de su muerte, es una gran prueba de ello.

«Mi primera sonrisa fue para ti. Y todavía me cuesta creer que hayan pasado ya dos años sin ti. Crecer a tu lado fue uno de los mayores regalos que me ha dado la vida. Aunque nos llevábamos muchos años, siempre fuiste mucho más que una hermana para mí, aunque a veces no se sabía muy bien quién era la mayor», comenzaba a decir.

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Carla continuaba reconociendo que tanto ella como su hermana habían sido unas auténticas privilegiadas por haber crecido en una familia «tan increíble, tan unida y tan llena de amor». Una unión familiar a la que, según confesaba, Caritina había contribuido especialmente. «Tú siempre fuiste de las que hacían que todo fuera más fácil, que estuviéramos juntos y que la familia estuviera por encima de todo», recordaba con emoción.

Siguiendo el gran aprendizaje que les dejó en vida, Carla ha lamentado que, mientras luchan con su ausencia, «les toca seguir sin ella, pero manteniéndose igual de unidos, queriéndose, cuidándose como siempre habían hecho y conservando esa forma tan de Caritina de hacer familia». «Sé que eso es lo que tú querías. Te echamos de menos todos los días, pero hay fechas en las que es inevitable dar un pasito atrás, dejar que duela un poco más, para después coger impulso y seguir hacia delante. Te quiero», concluía.

Carla ha querido acompañar estas sentidas palabras con un carrusel de fotografías en las que aparece posando durante su infancia junto a su hermana. En ellas, se puede ver a ambas sonriendo mientras comparten juegos en el campo, vacaciones familiares o incluso estampas familiares con sus padres. Unos recuerdos que, sin duda, dejan más que claro el fuerte vínculo que mantenían las dos.

Como era de esperar, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño que han recordado el legado de Caritina. Entre ellos, ha destacado el de la propia Cari Lapique, la madre de la fallecida: «Qué bonito, mi amor, el recuerdo a tu hermana», escribía. A ella le han seguido otros muchos rostros conocidos que mantienen una excelente relación con la familia, como Naty Abascal, Beatriz Cortázar, Adriana Abascal o Ivonne Reyes, entre otros muchos.