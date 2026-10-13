Demi Moore, sobre envejecer: «Es un regalo extraordinario. Sin embargo, sentirse viejo es una cuestión de mentalidad. Es una elección»

Demi Moore se encuentra en un momento de su vida en el que parece haber encontrado una nueva manera de relacionarse consigo misma. A sus 63 años, la actriz estadounidense continúa despertando el interés de la industria cinematográfica, las firmas de moda y las marcas de belleza, pero su discurso va más allá de la imagen que proyecta ante el público.

Durante una de sus últimas entrevistas, la intérprete ha abordado una cuestión que acompaña a muchas mujeres la diferencia entre envejecer y sentirse mayor. Su planteamiento parte de una idea que ha resumido con claridad: «El envejecimiento es un regalo extraordinario. Sentirse viejo, por otro lado, es una cuestión de mentalidad. Es una elección».

Esta frase refleja una forma de entender esta etapa vital que se aleja de la obsesión por conservar una apariencia juvenil a cualquier precio. Para Demi Moore, cumplir años no debería interpretarse como una pérdida inevitable, sino como una oportunidad para reconocer lo aprendido y conceder más importancia a aspectos de la vida que no dependen del aspecto físico.

Una industria muy exigente

Durante décadas, Demi Moore ha estado sometida a la atención constante de una industria que concede un enorme valor a la juventud y la belleza. Desde sus primeros éxitos cinematográficos hasta sus últimos trabajos, su apariencia ha formado parte de las conversaciones sobre su trayectoria. Sin embargo, la actriz asegura que su manera de valorarse ha cambiado con el tiempo.

«Mi valor no se basa en mi aspecto exterior, sino en la persona en la que me he convertido», ha comentado en Harper’s Bazaar Arabia. Una afirmación con la que sitúa su identidad más allá de la imagen que los demás puedan tener de ella y reivindica la importancia de la evolución personal.

Esta reflexión adquiere especial relevancia en una industria como Hollywood, donde las actrices han tenido que afrontar durante años unas expectativas estéticas especialmente exigentes. La edad ha condicionado con frecuencia las oportunidades profesionales de las mujeres, así como la manera en que son presentadas ante el público.

La libertad de cumplir años

Más allá de su relación con el envejecimiento, Demi Moore está descubriendo una faceta que no había experimentado hasta ahora. Según cuenta, ha comprobado que es muy importante dedicarse tiempo a uno mismo y está intentando trabajar en esta dirección.

La actriz fue madre a una edad temprana y durante muchos años asumió responsabilidades que condicionaron su agenda. Sus tres hijas han ocupado un lugar central en su vida. Ahora que son adultas, la intérprete dispone de una autonomía diferente, que le permite explorar sus propios intereses sin tener que ajustar continuamente sus planes a las necesidades de otras personas.

«Mi vida es más mía de lo que lo ha sido nunca», asegura. Demi describe esta sensación como el descubrimiento de algo nuevo, comparable a probar una fruta desconocida y descubrir que su sabor resulta delicioso. La comparación refleja la sorpresa con la que está viviendo una independencia que, pese a haber llegado después de años de responsabilidades, disfruta plenamente.

No se trata de renegar de su pasado ni de restar importancia a la maternidad. La actriz parece haber encontrado una manera distinta de equilibrar los vínculos afectivos con sus necesidades. Después de dedicar buena parte de su vida a cuidar de los demás, puede decidir cómo quiere distribuir sus horas y qué experiencias desea priorizar.

La invisibilidad después de los 50

Demi Moore también ha prestado atención a las dificultades emocionales que pueden aparecer durante determinadas etapas de la vida. A veces, los cambios no se manifiestan de una manera evidente, sino a través de una sensación de apatía, de vacío o de la impresión de que falta algo, aunque resulte difícil identificar exactamente qué es.

La actriz apunta a la necesidad de reconocer esas emociones y comprender que pueden formar parte de un proceso de transformación personal. En ocasiones, las mujeres llegan a una etapa de mayor independencia sin haber tenido tiempo para prepararse emocionalmente para ella, especialmente después de años en los que sus responsabilidades familiares han marcado el ritmo de sus vidas.

Moore relaciona esta experiencia con la sensación de invisibilidad que algunas mujeres dicen experimentar después de los 50 años. El fenómeno no se limita a la apariencia física: también tiene que ver con la percepción social, las oportunidades que reciben y el lugar que creen ocupar en un entorno que con frecuencia concede más protagonismo a la juventud.

Cumplir años sin renunciar a una misma

A las puertas de su 64 cumpleaños, Demi Moore reivindica una idea sencilla: la edad no tiene por qué determinar la manera en que una persona vive, se relaciona o se valora.

La actriz parece disfrutar ahora de una libertad que durante mucho tiempo quedó en segundo plano frente a las obligaciones familiares y profesionales. Puede decidir qué hacer con su tiempo, explorar nuevas experiencias y concederse una atención que antes repartía entre otras personas. Por suerte, no se ha conformado con aprender la lección. Quiere compartirla para que su público pueda seguir el mismo ejemplo.