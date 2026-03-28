Casi nadie la conoce, pero Estefanía González es la influencer que España necesitaba: «La gente se ha identificado conmigo»

El éxito de Estefanía González ha sorprendido incluso a quienes siguen de cerca la evolución de las redes sociales. Es la influencer que España necesita y nosotros sabemos el motivo. Su fórmula es sencilla y, precisamente por ello, ha logrado conectar con millones de usuarios: vídeos grabados en su propio baño, en bata de casa y con una toalla en la cabeza, mientras se prepara para salir a trabajar.

Con esa propuesta aparentemente simple, esta creadora de contenido ha conseguido reunir a más de tres millones de seguidores entre Instagram y TikTok. Su crecimiento ha sido especialmente notable en los últimos meses, convirtiéndola en una de las figuras emergentes más comentadas del panorama digital.

La creadora de contenido, conocida en redes como Esteffy, ha relatado recientemente su experiencia en el pódcast La influencia del Show, donde repasó cómo un pasatiempo surgido durante la pandemia terminó transformándose en un fenómeno viral. «La gente se ha identificado conmigo», ha declarado, pero ¿por qué? Tenemos la respuesta.

El éxito de Estefanía González

El contenido que publica Estefanía González sigue una estructura muy reconocible. La cámara se enciende mientras ella comienza su rutina matinal. Entre bromas y comentarios espontáneos, va probando distintas combinaciones de ropa hasta decidir el atuendo con el que acudirá a su trabajo.

La escena suele concluir con un momento que ya se ha convertido en su sello personal: el vídeo continúa en el ascensor del edificio mientras se despide de sus seguidores antes de iniciar la jornada laboral. La naturalidad con la que desarrolla esta rutina es uno de los factores que explica el éxito de sus publicaciones. En una red saturada de imágenes cuidadosamente planificadas, su estilo directo y sin artificios ha resultado refrescante para muchos usuarios.

Una de las dudas más frecuentes entre quienes siguen sus vídeos es si realmente los graba antes de salir hacia la oficina. La propia creadora ha respondido a esa pregunta en numerosas ocasiones, asegurando que la escena es completamente real. Según ha explicado, suele levantarse a las seis de la mañana para grabar el contenido. Apenas dispone de tiempo para hacerlo en otro momento del día, ya que su jornada laboral comienza poco después y se prolonga hasta media tarde.

Una influencer muy natural

La popularidad digital de Estefanía convive con una vida muy alejada del estereotipo habitual de influencer. Tras terminar su trabajo, debe recoger a sus hijos del colegio y atender las actividades y responsabilidades familiares propias de cualquier hogar.

Ese equilibrio entre vida laboral, familiar y actividad en redes sociales forma parte también del atractivo de su perfil. A diferencia de otros creadores que viven exclusivamente de su presencia digital, Estefanía González mantiene su empleo en una multinacional, donde trabaja desde hace casi dos décadas.

Su trayectoria profesional, de hecho, poco tiene que ver con el mundo de la comunicación o el entretenimiento. Estudió Derecho y posteriormente Ciencias del Trabajo, y desde entonces desarrolla funciones administrativas en una empresa.

¿Cómo empezó su etapa dorada?

El origen de su actividad digital se remonta a los años de la pandemia. Como muchas otras personas, comenzó a pasar más tiempo en redes sociales durante los periodos de confinamiento y restricciones. Fue entonces cuando decidió probar suerte publicando un primer vídeo. Aquella publicación inicial dio paso a otras, en un proceso que, según relata, fue creciendo casi sin darse cuenta.

Durante varios años el crecimiento fue progresivo y relativamente moderado. Sin embargo, en septiembre de 2025 su perfil experimentó un salto notable que transformó por completo su presencia digital. En aquel momento todavía no había alcanzado los 100.000 seguidores. La situación cambió cuando decidió publicar un vídeo en el que se presentaba y explicaba quién era y qué hacía.

La publicación funcionó como un punto de inflexión. Muchos usuarios que habían visto sus vídeos sin conocer su historia comenzaron a seguirla de forma masiva, lo que provocó una rápida expansión de su audiencia.

Una persona querida y respetada

Estefanía González reconoce que uno de los aspectos que más valora de su experiencia en redes es la comunidad que se ha formado alrededor de su perfil. Según explica, la mayoría de los comentarios que recibe tienen un tono positivo y cercano.

Los seguidores participan activamente en las publicaciones, intercambian opiniones entre ellos e incluso le preguntan cuándo aparecerá el próximo vídeo. Ese ambiente cordial, según la creadora, es una de las razones por las que continúa disfrutando del proceso.

La influencer admite con humor que probablemente en algún momento aparezcan críticas o comentarios negativos, algo habitual en cualquier cuenta que alcanza gran visibilidad. Por ahora, sin embargo, afirma que la convivencia en su comunidad digital sigue siendo especialmente cordial. El impacto de su popularidad también comienza a trasladarse al mundo fuera de internet. En los últimos meses ha empezado a ser reconocida en espacios públicos, una experiencia que todavía le resulta sorprendente.