Carlos Latre, contundente al hablar de su ruptura y de cómo la está llevando: «La palabra que define esta etapa es calma»

Carlos Latre está atravesando una época personal repleta de cambios. Después de más de 25 años juntos y una hija en común, el humorista se ha separado de Yolanda Marcos, protagonizando así una de las noticias más inesperadas en la prensa del corazón de las últimas semanas. Por ahora, los motivos del fin de su matrimonio continúan siendo un auténtico misterio, aunque lo cierto es que las últimas palabras que ha concedido el presentador a COOL dejan entrever que todo se ha producido de una manera cordial, amistosa y siempre desde el respeto.

Todo ha ocurrido durante el estreno VIP de Cabaret— el musical que protagoniza Mario Vaquerizo— celebrado el pasado miércoles en el espacio Delicias de Madrid. Allí, el humorista se sinceró sobre cómo está llevando su nueva etapa como soltero, así como también dejó claro que no tiene ninguna guerra abierta con la que ya es su ex mujer. «La verdad es que lo estoy gestionando con mucha serenidad y con mucha calma. Y, por supuesto, siempre desde una fantástica relación, un respeto absoluto y un amor absoluto», comenzaba a decir.

Además, añadía que si tuviera que definir con una única palabra esta nueva época de su vida, sin duda sería «calma». «Es que dentro de los cambios y los torbellinos que he pasado, ahora estoy en una época de calma y, sobre todo, en una época reflexiva», aseguraba.

En cuanto a su vida profesional, Latre también confesaba que no estaba en un mal momento y que, sin duda, estaba abierto a todo tipo de oportunidades. «Yo llevo 30 años en la televisión, y la tele siempre te brinda sorpresas y formatos. Pero yo siempre estoy a punto, preparado con humor y con lo que me caracteriza, que es un poco mi ADN. Pero sí que es cierto que lo mejor es nunca esperar nada. La vida es todo aquello que te pasa mientras intentas hacer otras cosas. Con lo cual, que venga lo que venga. Pero ahora mismo estoy feliz, estoy haciendo formatos en televisión y seguro que vendrán más», explicaba.

En cuanto a si en algún momento se ha arrepentido de rechazar alguna oferta laboral, Latre lo tiene claro. «Últimamente se lleva mucho lo de juzgar el pasado con los ojos del presente. Creo que es injusto. Si lo rechacé en su día, lo creería así y lo sentiría así. No suele arrepentirme de nada. Creo que todo lo que me ha pasado siempre ha sido un aprendizaje, y solo pienso en aquí ahora mismo, contigo en COOL», sentenciaba.

Su gran apoyo a Mario Vaquerizo

Como no podía ser de otra manera, también aprovechó su intervención con los micrófonos de COOL para brindar todo su apoyo a Mario Vaquerizo, el protagonista del musical Cabaret. «Venimos a apoyar a Mario porque lo amamos, le queremos y aquí estamos. Y además por partida doble, porque Cabaret es uno de mis musicales favoritos. O sea que encantado de la vida. […] He estado hablando con Mario estos días y el pobre ha estado trabajándoselo muchísimo; yo creo que nos va a sorprender muy gratamente. Y espero que no deje de ser él, porque a mí me apasiona Mario. Y en este caso, si mezclas Cabaret con Mario, debe ser una mezcla absolutamente explosiva. Será increíble», concluía.