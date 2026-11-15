Leticia Salinero, la mujer tras las bodas de las famosas: «No concibo un millón de fotos como una editorial de Vogue y ninguna con la abuela»

Hay personas que tienen la virtud de hacer que una conversación parezca una sobremesa entre amigos. Leticia Salinero es una de ellas. Habla deprisa, se ríe, enlaza una historia con otra y, cuando parece que ha terminado una anécdota, aparece una segunda que explica mejor la primera. En su relato caben bodas que han ocupado portadas, viajes a Estados Unidos, una empresa familiar, seis hermanas, una cuenta de Instagram que creció casi sin proponérselo y una reflexión sobre la vida que llegó después de tocar fondo. También hay espacio para Dios, para los álbumes de fotos y para una convicción que repite como si acabara de descubrirla: «Hay que disfrutar de las pequeñas cosas de la vida».

Abogada de formación, empresaria por vocación, influencer con más de 100 mil seguidores y madre de familia, Salinero dirige junto a su marido, Javier, Click10, una de las firmas de referencia en fotografía social en España. Su historia profesional, sin embargo, no empezó detrás de una cámara ni en una escuela de fotografía. Empezó con una hermana que tuvo una visión adelantada a su tiempo y con una decisión que, años después, terminaría convirtiéndose en el proyecto de su vida.

«Soy una disfrutona de la vida. Una persona muy positiva y alegre que saca lo mejor de cada situación», dice cuando le preguntamos cómo se definiría. Lo cuenta con naturalidad, aunque enseguida reconoce que durante mucho tiempo esa alegría convivió con jornadas interminables y una exigencia que apenas dejaba espacio para ella misma.

Patricia Salinero, la mujer pionera en fotografiar emociones

Para entender Click10 hay que viajar hasta 1997 y hablar de Patricia Salinero, hermana de Leticia y auténtica precursora de una nueva manera de entender la fotografía social en España. Cuando comenzó su aventura, el sector funcionaba con unos códigos muy distintos. Los fotógrafos eran vistos, fundamentalmente, como profesionales técnicos. La fotografía era analógica, las cámaras tenían un protagonismo enorme y los reportajes se centraban en los novios y sus familias con una mirada mucho más rígida.

Patricia quiso cambiar eso. Su apuesta fue sencilla de explicar, pero revolucionaria para la época: fotografías naturales, emociones verdaderas y personas antes que poses. «Mi hermana llega y dice: fotos naturales captando emociones», recuerda Leticia, que se ha dado cita con COOL en su bar de confianza, en la zona de Colombia de Madrid, y muy próximo a su oficina.

La diferencia estaba en la mirada. No se trataba solamente de documentar una boda, sino de contar lo que sucedía dentro de ella. Las complicidades, los abrazos, los nervios antes de salir de casa, las lágrimas de una madre o la espontaneidad de unos invitados. La fotografía dejaba de ser únicamente un recuerdo ordenado para convertirse en una historia. El proyecto creció a una velocidad extraordinaria. Patricia llegó a tener laboratorio propio, un equipo consolidado y una actividad que podía alcanzar las 500 bodas y otros tantos eventos corporativos. En una familia de seis hermanas, cinco de ellas muy seguidas en edad, el negocio terminó formando parte de la vida familiar.

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Pero su inquietud iba mucho más allá de los enlaces. Patricia también fue pionera en los reportajes familiares, en las producciones fotográficas con una cuidada dirección artística y en una manera de trabajar que hoy resulta familiar, pero que hace dos décadas apenas se veía en España.

«Si te enseño alguna foto de los reportajes familiares que ella hacía hace 20 años, ahora se hacen», cuenta Leticia. Aquellas sesiones incorporaban localizaciones, estilismo, escenarios y una mirada editorial que anticipaba tendencias. Su trabajo llegó incluso al ámbito de la formación: Patricia impartió fotografía social en EFTI, una de las escuelas de fotografía más reconocidas del país, junto a nombres fundamentales de la disciplina.

Leticia no tiene dudas sobre el talento de su hermana: «Fue una auténtica visionaria». Y añade una reflexión que resume bien la dimensión de aquella intuición: «Por eso siempre digo que si hubiera habido Internet, habría sido la bomba».

De la fotografía analógica a la revolución de Instagram

Cuando Leticia regresó de Estados Unidos en 2014, no imaginaba que acabaría al frente de aquel proyecto. Había estudiado Derecho, cursado un máster y desarrollado su carrera profesional en el sector financiero. Trabajó en asesoría jurídica y después en Recursos Humanos, donde participó en procesos de reorganización e incentivación durante la integración de Argentaria y BBV, que daría lugar al actual BBVA.

No fue, precisamente, una experiencia que recuerde con desgana. Al contrario. «Me pareció un trabajo increíble», asegura. Tanto que todavía hoy hay personas que se acercan a su marido para contarle que Leticia les cambió la vida profesional.

Después llegó Estados Unidos. Vivió siete años allí, concretamente en Greenwich, Connecticut, muy cerca de Nueva York, donde trabajaba Javier. Aquella etapa también despertó su instinto emprendedor. Creó Dreams Spain, una pequeña marca desde la que seleccionaba productos artesanales españoles para venderlos al público estadounidense.

En septiembre de 2014 regresó a España y comenzó a colaborar con Patricia. Lo que inicialmente iban a ser dos tardes a la semana terminó convirtiéndose en una dedicación absoluta. En apenas unos meses se asociaron. Javier se incorporó en 2016 para hacerse cargo de la parte financiera y, en enero de 2017, Patricia decidió cerrar su etapa al frente de Click10 para explorar otros proyectos creativos.

Leticia había aprendido de su hermana una manera de entender el oficio. Ahora le tocaba encontrar su propio camino. Y lo hizo en un escenario que estaba cambiando las reglas de la comunicación: Instagram. «Instagram nos dio muchísima visibilidad», reconoce. Abrió la cuenta de Click10 en 2015, animada también por sus hijos, que entendían antes que ella que el boca a boca ya no era suficiente. Lo que comenzó como un escaparate de fotografías terminó convirtiéndose en una ventana a las personas que había detrás de la empresa.

Leticia empezó a contar las historias de las parejas, a mostrar el trabajo de los fotógrafos y a compartir pequeños fragmentos de su día a día. No había grandes estrategias ni una planificación sofisticada. Había constancia y una mujer que se levantaba a las seis y media para elegir la fotografía que publicaría aquella mañana.

«Yo me he dejado la vida», reconoce. Durante mucho tiempo publicó varias veces al día y contestó personalmente a los mensajes de sus seguidores. El crecimiento fue extraordinario: en apenas dos años consiguieron multiplicar por cuatro los seguidores de otros estudios de fotografía del sector.

Pero lo más importante estaba por llegar. La visibilidad digital llamó la atención de las revistas y, especialmente, de ¡Hola!, que comenzó a confiarles algunos de sus reportajes más especiales. La fotografía social había encontrado un nuevo escaparate: las redes sociales ya no eran únicamente un lugar para enseñar el resultado de un trabajo, sino una herramienta capaz de transformar la relación entre una marca, sus clientes y el público.

Rocío Carrasco, María Pombo y las bodas que se convirtieron en historia

En 2015 llegó una llamada que cambiaría la trayectoria de Click10. Desde ¡Hola! les propusieron fotografiar algunas de sus bodas. Su estilo natural había despertado el interés de la publicación y comenzó así una relación profesional que situaría a la firma en el centro de algunos de los grandes acontecimientos sociales del país.

Uno de los primeros nombres fue el de Rocío Carrasco. El equipo realizó inicialmente un reportaje fotográfico en la finca El Chaparral, con una producción cuidada en la que también participaron profesionales del estilismo y la peluquería. La experiencia fue tan satisfactoria que terminó dando paso a la fotografía de su boda con Fidel Albiac.

Para Leticia, aquellos trabajos tenían algo especial. No se trataba únicamente de fotografiar a personajes conocidos, sino de construir imágenes que tuvieran una identidad propia. Algunas de las producciones recuperaban, de hecho, el espíritu creativo que Patricia había introducido años atrás.

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También recuerda con especial cariño el trabajo realizado con Cristina Pedroche, una producción en el campo en la que participaron Josie y otros colaboradores. Hubo localizaciones, una mesa preparada especialmente para la sesión y hasta un caballo que no terminaba de convencer a la protagonista. «Se quedó como loca con las fotos», recuerda entre risas.

La imagen final demostraba que la fotografía de bodas podía tener una dimensión editorial sin perder su capacidad de emocionar. Una combinación que Patricia había explorado mucho antes de que se convirtiera en tendencia.

Otro de los capítulos importantes llegó con la boda de María Pombo. La creadora de contenidos ya tenía fotógrafo cuando Leticia coincidió con ella y su ya marido, Pablo Castellano, en una fiesta solidaria en Madrid. La conexión fue inmediata. Decidieron hacerles las fotografías de la pedida y, al día siguiente de recibirlas, los novios tenían clara su decisión: querían que Click10 otografiara su boda. «Nadie en el mundo puede hacer las fotos de nuestra boda que no sea Click», recuerda que le transmitieron.

La historia refleja algo que Leticia considera fundamental para explicar el éxito de la empresa: la relación personal. Porque, aunque las imágenes sean el resultado visible, la experiencia comienza mucho antes de que el fotógrafo levante la cámara.

En esa lista de nombres también figuran Rocío Carrasco, Laura Escanes, Fonsi Nieto y numerosos enlaces y reportajes que han ocupado páginas de las principales revistas. Las portadas de ¡Hola! han dado visibilidad a una firma que, durante años, había construido su reputación a través de las recomendaciones de sus propios clientes.

Pero Leticia insiste en que una boda no es más importante porque vaya a publicarse en una revista. La presión, dice, es exactamente la misma. «Se nos va la vida con cada boda». Y hay una fotografía que no puede faltar nunca: la de las madres de los novios sonriendo y mirando a cámara.

La importancia de estar cuando sucede lo importante

En un sector donde el resultado visual parece ocuparlo todo, Click10 ha construido buena parte de su identidad alrededor de algo menos evidente: la manera de trabajar con las personas. Leticia conoce personalmente a los novios antes de que contraten el servicio. Si viven fuera de Madrid, organiza una videollamada; si pueden acercarse al estudio, prefiere recibirlos allí. Quiere explicarles el estilo de la firma, enseñarles álbumes impresos y comprobar que sus expectativas encajan con la forma de trabajar del equipo.

Los fotógrafos, muchos de ellos vinculados a la casa desde hace más de una década, también participan en ese proceso. No son profesionales que aparecen el día del enlace sin conocer a la pareja. La confianza se construye previamente. «Yo no concibo que tengas un millón de fotos de tu vestido como si fuera una editorial de Vogue y te falte una foto con tu abuela», explica.

Es probablemente una de las frases que mejor definen su filosofía. La estética importa, por supuesto. Las imágenes deben ser bonitas, cuidadas y tener personalidad. Pero ninguna fotografía debería imponerse a las personas que protagonizan la historia.

El fotógrafo entra en momentos profundamente íntimos: cuando una novia se está vistiendo, cuando comparte los últimos minutos con su madre o cuando los nervios empiezan a mezclarse con la emoción. Por eso, para Leticia, es imprescindible que los profesionales sean discretos, cercanos y capaces de generar confianza.

«El sello de la casa» está también en el trato. En los fotógrafos que llegan impecables, sonríen, atienden a los invitados y consiguen que todo el mundo se sienta cómodo. Treinta años después de su nacimiento, Click10 empieza incluso a fotografiar las bodas de los hijos de aquellas parejas que confiaron en Patricia. La historia familiar se convierte así en una historia empresarial que pasa de generación en generación.

Una mujer que aprendió a parar

Hay un momento de la conversación en el que Leticia deja de hablar de bodas, portadas y redes sociales. Y es quizá cuando aparece la parte más interesante de su historia. Durante años vivió convencida de que podía llegar a todo. Trabajaba jornadas interminables, atendía personalmente a los clientes, gestionaba la empresa, cuidaba de su familia y mantenía una actividad frenética en redes sociales. Su cuenta personal también creció de manera inesperada, hasta superar los 100.000 seguidores después de que varios vídeos se viralizaran.

La gente se interesaba por su vida cotidiana: las comidas con Javier, los planes familiares, las pequeñas historias domésticas y las escenas que normalmente no aparecen en las fotografías perfectas de Instagram. «La gente quiere que se vea que detrás de su empresa hay personas», reflexiona.

Pero detrás de aquella espontaneidad también había una exigencia enorme. Llegó a reservar ocho horas del sábado y otras ocho del domingo para contestar los mensajes privados de sus seguidores. Le daba pena no responder a alguien que había dedicado tiempo a escribirle. Sentía que, si tenía una comunidad que confiaba en ella, debía estar disponible. Hasta que el cuerpo dijo basta.

El año pasado coincidieron varios acontecimientos que alteraron su vida. La empresa atravesó unos meses especialmente difíciles, con una caída de actividad que no había experimentado en décadas. Durante el primer cuatrimestre de aquel año realizaron 19 bodas, frente a las cifras habituales de la firma. Los costes fijos, las nóminas y la responsabilidad de mantener un equipo consolidado hicieron que la situación se volviera especialmente angustiosa. «En julio me entró un ataque de ansiedad, una llantina, una desesperanza», recuerda.

Aquella crisis llegó después de años de no concederse prácticamente ningún descanso. Leticia habla también de una etapa de depresión profunda, de haber descuidado su salud y de la necesidad de revisar unas rutinas que había normalizado durante demasiado tiempo. «No puede ser que la vida se te vaya en el trabajo», afirma ahora.

En su caso, el cambio no se limitó a reducir reuniones o a delegar tareas. También tuvo que aprender a cuidarse, a descansar de las pantallas, a recuperar horas de sueño y a aceptar que no todo dependía de ella. Comenzó un tratamiento médico, revisó sus hábitos y decidió que su vida no podía seguir organizada exclusivamente alrededor de la empresa.

La fe adquirió entonces un protagonismo todavía mayor. Leticia cuenta que empezó a acudir a misa a diario y que encontró en la oración una tranquilidad que llevaba tiempo sin experimentar. «Yo ya la empecé a rezar un día, otro día, otro día», cuenta. Y habla de una frase que se convirtió en una especie de punto de inflexión: «Ocúpate tú». Una oración que ha querido regalar a COOL tras su entrevista.

Para ella, poner las cosas en manos de Dios ha supuesto recuperar una paz que no esperaba encontrar. No pretende presentar su experiencia como una fórmula universal. La cuenta desde la intimidad de alguien que ha tenido que aprender a reconocer sus propios límites.

También ha cambiado su manera de entender el matrimonio. Reconoce que ella y Javier atravesaron una crisis y que durante años habían colocado a los hijos y al trabajo por delante de su propia relación. «El matrimonio no es Disney», dice con una sinceridad poco habitual en las redes sociales. No siempre todo es perfecto, no siempre se atraviesan las mismas etapas y no hay que fingir que una familia vive permanentemente en una fotografía bonita.

Quizá por eso su comunidad ha conectado tanto con ella: porque, detrás de las bodas espectaculares y los viajes, también hay lavadoras, cansancio, preocupaciones y días difíciles.

Click+: recuperar las fotografías que no deberían quedarse en un móvil

De esa nueva manera de entender la vida también nace una de las apuestas más personales de Leticia: Click+. La idea responde a una preocupación que ha ido creciendo con los años. Tenemos miles de fotografías en nuestros teléfonos, pero cada vez imprimimos menos. Los recuerdos se acumulan en dispositivos, discos duros y plataformas digitales, expuestos a desaparecer o quedarse olvidados.

Leticia lo explica desde su propia experiencia. Conserva álbumes familiares hasta 2007, pero buena parte de los recuerdos posteriores a su marcha a Estados Unidos quedaron almacenados en discos duros. Al recuperar recientemente las fotografías de un viaje de esquí a Colorado con toda su familia, decidió preparar un álbum. «Lo bonito de hacer los álbumes es que vuelves a ese momento. Recuerdas un montón de cosas», dice.

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Piensa también en sus hijas, en las fotografías de sus primeros años y en las cajas familiares que guarda como auténticas reliquias. «Tienes la vida entera en fotos», reflexiona. Click+ nace precisamente para facilitar que esos recuerdos vuelvan al papel. La plataforma ofrece álbumes personalizados, con tapas de lino o terciopelo, maquetación profesional y diferentes opciones de impresión y decoración. El cliente envía sus fotografías y el equipo se encarga del diseño. La intención es que hacer un álbum deje de ser una tarea pendiente que se pospone indefinidamente.

También hay propuestas como fotografías enmarcadas, metacrilatos, puzles y barajas personalizadas. Es una manera de llevar la experiencia de Click10 a personas que no necesariamente han contratado sus servicios fotográficos. Porque, como explica Leticia, conservar las imágenes no debería ser un privilegio reservado a quienes han celebrado una boda con un fotógrafo profesional.

El futuro: crecer sin perder lo que hizo diferente a Click10

El futuro de Click10 pasa por consolidar su posición en la fotografía social y desarrollar nuevas áreas de negocio. Leticia quiere profesionalizar todavía más la estructura, crear equipos especializados para fotografía corporativa, moda, editoriales y producto, y aprovechar el talento de una plantilla que conoce profundamente la filosofía de la casa.

Su hija también ha comenzado a asumir responsabilidades en la dirección creativa y en la gestión del equipo. Un relevo generacional que llega de forma natural, sin necesidad de forzar nada.

Pero hay una condición que Leticia no está dispuesta a negociar: crecer no puede significar perder la cercanía. «Es un negocio que no es escalable», explica. Y no lo dice como una limitación, sino como una manera de proteger aquello que considera esencial. No quiere fotografiar cientos de bodas a cualquier precio si eso implica dejar de conocer a los novios, cambiar constantemente de profesionales o sacrificar la calidad del trabajo.

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Después de casi tres décadas de historia familiar, cientos de reportajes, portadas y miles de recuerdos fotografiados, Leticia parece haber encontrado una nueva forma de mirar. La misma sensibilidad que Patricia puso en marcha en 1997 sigue presente en la empresa, pero ahora convive con una generación que entiende las redes sociales, las nuevas formas de comunicar y la importancia de conservar lo que sucede detrás de cada imagen.

Al final de nuestra conversación vuelve a aparecer aquella palabra con la que empezó a definirse: disfrutona. Esta vez, sin embargo, parece tener un significado distinto. Ya no se trata de estar en todas partes, llegar a todo o contestar cada mensaje. Se trata de poder sentarse a comer con Javier, pasar tiempo con sus hijas, encontrarse con una amiga o abrir un álbum familiar y volver a un viaje de hace veinte años.

Porque si algo ha aprendido Leticia Salinero es que las fotografías sirven para detener el tiempo, pero la vida sucede mientras tanto. Y merece la pena estar presente para vivirla.