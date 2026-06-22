Así es la exclusiva casa de Iker Jiménez y Carmen Porter en Madrid: piscina, biblioteca gigante y mucha personalidad

La vida de Iker Jiménez y Carmen Porter ha estado siempre ligada a la investigación, la divulgación y el misterio. Sin embargo, más allá de los focos y de la conocida «nave del misterio», la pareja ha construido un refugio muy personal en el que desconectan del ruido mediático y de la atención que genera su trabajo. Su residencia se encuentra en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de la Comunidad de Madrid.

El traslado desde el centro de la capital a esta zona residencial no fue una decisión tomada a la ligera. El propio Iker Jiménez ha explicado que el cambio respondió también a la necesidad de preservar la intimidad familiar.

«Antes vivíamos en un piso en el centro de Madrid y ahora estamos en una casa en La Moraleja. De esta forma hemos evitado también a gente que no entiende que nosotros somos periodistas y no videntes y que nos esperaban a la salida», confesó en una entrevista.

En COOL, tenemos todos los datos sobre esta casa y podemos adelantaros algo: os van a dejar sin palabras.

Iker Jiménez vive en La Moraleja

La Moraleja, situada en el municipio de Alcobendas, se ha consolidado como uno de los enclaves residenciales más codiciados de España. Su entorno tranquilo, sus amplias zonas verdes y la privacidad que ofrece han convertido este espacio en el hogar de numerosos rostros conocidos del mundo de la comunicación, el deporte y el entretenimiento.

Según distintas referencias inmobiliarias, el precio medio del metro cuadrado refleja su carácter exclusivo, con cifras que la sitúan muy por encima de la media nacional. Por todo esto, podemos decir que no es un lugar al alcance de cualquier bolsillo.

En este entorno privilegiado se levanta la vivienda de la familia Jiménez, una casa que destaca por su arquitectura contemporánea y su estética minimalista. Grandes ventanales, techos altos y espacios diáfanos definen una construcción donde la luz natural se convierte en protagonista absoluta.

¿Cómo es la casa por dentro?

Los tonos neutros dominan tanto el interior como el exterior, generando una sensación de continuidad visual que refuerza la idea de serenidad. La cocina, de líneas sencillas y muebles blancos, se organiza en torno a una gran isla central que funciona como punto de encuentro.

Pero si hay un espacio que define el carácter de la casa, ese es sin duda la biblioteca. Se trata de una estancia amplia, cálida y profundamente personal, que refleja la pasión compartida de la pareja por el conocimiento y la documentación.

Las estanterías, repletas de volúmenes de todo tipo, conviven con equipos de trabajo, pantallas y material audiovisual. En este espacio, la lectura no es solo un hábito, sino una herramienta de trabajo constante.

La biblioteca incluye además elementos poco habituales en una vivienda convencional, como un suelo de cristal que deja entrever otra parte de la casa y conecta visualmente los distintos niveles de la vivienda.

El ‘museo del misterio’ y el jardín

Otro de los rincones más singulares es lo que han denominado como su ‘museo del misterio’. En él se acumulan objetos, documentos y piezas relacionadas con lo paranormal, una extensión natural de los contenidos que Iker Jiménez ha abordado durante años en programas como Cuarto Milenio. Este espacio funciona como archivo personal y también como fuente de inspiración para sus investigaciones.

El exterior de la vivienda no se queda atrás. El jardín, de grandes dimensiones, está diseñado como una prolongación del interior. Una piscina de amplias proporciones ocupa el centro del terreno, rodeada de césped y zonas de descanso con tumbonas. Es un espacio pensado tanto para el ocio como para el descanso, especialmente durante los meses de verano, cuando la vida familiar se traslada con mayor frecuencia al aire libre.

El porche, equipado con mobiliario de exterior, permite disfrutar de reuniones familiares o momentos de lectura en un entorno tranquilo.

Además, la vivienda cuenta con una zona deportiva en la que destaca una canasta de baloncesto, instalada para compartir actividades con su hija. La presencia de animales domésticos y amplias áreas de juego refuerza la idea de un hogar vivido, lejos de la frialdad de una simple residencia de lujo.

Después de todo lo anterior, podemos decir que la casa de Iker Jiménez y Carmen Porter se ha convertido en un refugio perfecto. Un lugar donde el trabajo, la familia y la pasión por el conocimiento se entrelazan en equilibrio, lejos del bullicio del centro de la ciudad y bajo una misma idea: vivir de manera libre, pero sin renunciar a nada importante.