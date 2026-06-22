Ana Pérez-Lorente, la mujer de Antonio Resines, recuerda los inicios de su historia de amor con el actor: «Le conocí en un semáforo»

Antonio Resines es uno de los actores más conocidos de nuestro país. Sin embargo, pese a su popularidad y a su extensa trayectoria frente a las cámaras, siempre ha procurado mantener su vida privada en un discreto segundo plano. A lo largo de los años, el intérprete ha sabido proteger su faceta más personal, aunque ha sido inevitable que algunos detalles no hayan terminado trascendiendo a la esfera pública. De hecho, recientemente, su mujer, Ana Pérez-Lorente, se ha saltado esta norma no escrita para recordar públicamente cómo fueron los comienzos de su historia de amor.

Todo ha ocurrido durante la gala de los Premios Anillos de Oro, celebrada en Tenerife, donde el protagonista de Los Serrano recibió el galardón de honor en reconocimiento a toda su trayectoria. Hasta allí se desplazó acompañado de su mujer, quien, pese a mantener habitualmente alejada de los focos, aprovechó la ocasión para dedicar unas emotivas palabras a su marido y recordar anécdotas de su relación sentimental, la cual comenzó hace ya casi tres décadas.

«Antonio es la persona más buena del mundo. Y cuando tienes una edad, que ya eres un poquito viejita, como yo, pues la bondad es todavía más importante», comenzaba a decir. Confesaba que, con el paso del tiempo, estaba todavía aún más enamorada, y era en ese momento cuando recordaba que «se conocieron en un semáforo». «Si de repente una chica muy jovencita, con un señor mucho más mayor que ella, hace caso y se va a tomar una copa… Pues es que era un actor que me hacía muchísima gracia y que me divertía muchísimo. Me parecía fantástico y dije: ‘Aunque sea, tengo que conocerle.’ Y así fue», contaba.

Según sus propias declaraciones, el semáforo se encontraba en el barrio madrileño de Goya. «No te puedo decir exactamente cuál. Pero como dos antes de llegar a Colón . […] Pero yo vivo en Madrid y, claro, paso por ahí mil veces», señalaba.

Cabe destacar que Resines ya contó esta anécdota en el programa de Bertín Osborne, donde narró que ella se encontraba con una amiga y él con un amigo y decidieron irse juntos a tomar algo. Un paso que, sin esperarlo, cambió por completo sus respectivas vidas sentimentales. En ese momento, no apuntaron sus números de teléfono y el destino volvió a juntarles al tiempo en la Puerta del Sol de Madrid, donde concretaron una cita que, finalmente, dio comienzo a su historia de amor. Pasaron por el altar en octubre de 2020 y, aunque no organizaron una gran fiesta por la pandemia, lo celebraron por todo lo alto un año después.

¿Quién es la mujer de Antonio Resines?

Ana Pérez-Lorente es una conocida productora audiovisual de nuestro país. Es por ello por lo que ha tenido la oportunidad de compartir proyectos con su marido. Aunque de su vida personal e infancia no se conocen detalles, son varios medios los que señalan que es íntima amiga de las infantas Elena y Cristina, a las que conoció en el colegio madrileño de Santa María de Camino.