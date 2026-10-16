Álex González se plantea ser padre junto a Carla Virgós: «Es ley de vida»

Álex González (46) se ha consolidado como uno de los actores más deseados de nuestro país. No obstante, su vida privada, especialmente la sentimental, siempre ha intentado guardarla bajo los hilos más herméticos. Aunque lo cierto es que ha sido inevitable conocer a algunas de las mujeres que han logrado conquistar su corazón. Actualmente, mantiene una relación con Carla Virgós, la cual enseña como nunca antes lo había hecho. Y es que, además de compartir algún que otro momento juntos en las redes, en una de sus últimas apariciones públicas ha hablado, para sorpresa de muchos, de los planes conjuntos que tienen en mente.

Todo ha ocurrido durante la presentación de la nueva campaña solidaria impulsada por Solán de Cabras junto a la Asociación Española Contra el Cáncer. Allí, atendiendo a los medios de comunicación con una gran sonrisa, el actor ha confesado su deseo de ser padre junto a Carla. «Estoy fenomenal con ella. […] La verdad es que, al final, ser padres es una cosa que, quiero decir, es que es ley de vida. Si llega el momento, pues sí, claro», expresaba. Unas palabras que han dejado al descubierto su intención de tener descendencia, así como el buen camino por el que continúa avanzando su noviazgo.

Cabe destacar que el pasado mes de agosto, coincidiendo con su 46º cumpleaños, Álex también rompió con la regla de la discreción para compartir con sus seguidores de Instagram lo feliz que se sentía y lo enamorado que estaba de Carla. «Qué suerte poder celebrar la vida así. Rodeado de amigos, de risas, de abrazos y de momentos que se quedan para siempre. Gracias a todos los que habéis compartido conmigo estos días, de cerca o de lejos. […] Y a ti, mi amor, gracias por hacerlo posible. Por pensar en todo, por cuidarme, por sorprenderme y, sobre todo, por hacerme tan feliz», escribió por aquel entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Gonzalez (@alexgonzalez)

La historia de amor de Álex González y Carla Virgós

Así, tras un largo historial, Álex parece haber encontrado a su media naranja. Fue a comienzos de este mismo año cuando salió a la luz su romance con Carla Virgós. En enero viajaron juntos a Bali y justo un mes después, trascendieron sus primeras fotografías juntos en Pozuelo de Alarcón, donde visitaron las obras de una casa. Más tarde llegaron los mensajes en las redes sociales, dedicándose felicitaciones de cumpleaños que dejaban más que claro que entre ellos había algo más que una amistad. Algo que se suma a las recientes declaraciones de Álex sobre su deseo de querer ampliar la familia.