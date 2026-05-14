El actor de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ que podría acabar con cadena perpetua: los motivos

Tenemos una información bomba. El actor Nick Pasqual, conocido por sus apariciones en distintas producciones televisivas y cinematográficas, entre ellas la popular serie Cómo conocí a vuestra madre, ha sido declarado culpable de intento de asesinato en un caso de violencia machista que ha causado una fuerte conmoción en la industria audiovisual estadounidense.

El veredicto, emitido por un jurado en Los Ángeles, sitúa ahora al intérprete ante la posibilidad de recibir una condena de cadena perpetua.

Según la información publicada por Entertainment Weekly, Nick Pasqual fue hallado culpable de varios delitos relacionados con el brutal ataque que sufrió su ex pareja, la maquilladora Allie Shehorn, en mayo de 2024. Entre los cargos confirmados por el tribunal figura el de intento de asesinato, además de lesiones corporales graves en un contexto de violencia doméstica.

Un proceso judicial complicado

El proceso judicial ha puesto el foco en un episodio de extrema violencia que, de acuerdo con la acusación, estuvo a punto de costarle la vida a Shehorn. Durante el juicio, la víctima relató con detalle cómo se produjo la agresión y describió los momentos de pánico que vivió dentro de su vivienda cuando intentó escapar del actor.

«Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros en ella y la rompió», explicó ante el tribunal. Según su testimonio, al ver que Nick lograba acceder a la vivienda, intentó refugiarse en el baño pensando que podría protegerse tras otra cerradura. Sin embargo, no logró detener el ataque.

La investigación concluyó que la maquilladora recibió más de veinte puñaladas durante la agresión. Las heridas fueron de tal gravedad que, tras ser trasladada de urgencia al hospital, necesitó tubos de alimentación y respiración durante parte de su recuperación. El caso generó una enorme repercusión mediática en Estados Unidos por la violencia de los hechos y por el perfil público del acusado.

Además del intento de asesinato, el jurado declaró culpable a Nick de otros tres cargos relacionados con lesiones. También fue condenado por un delito de robo con allanamiento de morada en primer grado y por un cargo de violación con fuerza que, según la acusación, se produjo un mes antes del ataque con arma blanca.

¿Cuándo se conocerá la sentencia?

La acumulación de delitos podría derivar en una de las condenas más severas previstas por la legislación estadounidense. La sentencia definitiva se conocerá el próximo 2 de junio en Los Ángeles y, en caso de que el juez imponga la pena máxima, el actor podría pasar el resto de su vida en prisión.

El caso ha provocado un fuerte impacto no solo por la gravedad de los delitos, sino también por la trayectoria profesional del acusado, que había desarrollado una carrera discreta, pero constante en la industria audiovisual norteamericana. Aunque nunca alcanzó el estatus de gran estrella, Pasqual había participado en proyectos reconocidos tanto en televisión como en cine.

La trayectoria de Nick Pasqual

Uno de sus trabajos más conocidos fue una aparición en la séptima temporada de Cómo conocí a vuestra madre, la exitosa comedia protagonizada por Josh Radnor, Neil Patrick Harris y Jason Segel. La serie, convertida en uno de los grandes fenómenos televisivos de comienzos de siglo, sigue siendo una referencia dentro de la ficción televisiva estadounidense y continúa acumulando audiencia años después de su final.

Nick Pasqual también formó parte de otros proyectos de menor repercusión, aunque con cierta visibilidad en el sector audiovisual. Participó en 44 episodios del programa web de comedia National Day Riff, donde desarrolló buena parte de su carrera en formatos digitales y producciones independientes.

En el ámbito cinematográfico, el actor tuvo pequeños papeles en producciones de perfil más elevado. Entre ellas figura Rebel Moon, dirigida por Zack Snyder, así como el biopic sobre Steve Jobs protagonizado por Ashton Kutcher. También apareció en The Road, película encabezada por Viggo Mortensen.

El testimonio de Allie Shehorn

El desarrollo del juicio ha vuelto a abrir el debate sobre la violencia de género y los mecanismos de protección para las víctimas en Estados Unidos. Diversas organizaciones han seguido de cerca el caso por la brutalidad de los hechos y por el componente de violencia continuada que describió la acusación durante las sesiones judiciales.

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La declaración de Allie Shehorn fue uno de los momentos más duros del proceso. La maquilladora explicó el miedo constante que sintió durante el ataque y cómo trató de sobrevivir mientras el acusado rompía las puertas de la vivienda para alcanzarla. Sus palabras provocaron una fuerte reacción entre los asistentes al juicio y reforzaron la contundencia de la acusación presentada por la Fiscalía.

Aunque la defensa de Pasqual intentó cuestionar algunos aspectos de la investigación, el jurado terminó considerando probados todos los cargos principales. El veredicto supone un giro definitivo en la situación judicial del actor y marca prácticamente el final de su carrera profesional en Hollywood.

La sentencia del próximo mes será clave para determinar el futuro del intérprete. El tribunal deberá decidir ahora el alcance exacto de la pena y valorar la gravedad de los distintos delitos por los que ha sido condenado. La posibilidad de una cadena perpetua se mantiene sobre la mesa debido a la violencia extrema del ataque y al conjunto de cargos acumulados durante el proceso.