Chenoa, tajante ante un concursante de ‘Tu cara me suena’: «Es un aprobado raspado, sin más»

En tan sólo dos galas de Tu cara me suena ha quedado claro que el nivel de este año es más alto que en otros previos y el jurado lo sabe. Ya no les vale cualquier cosa. La segunda gala de esta temporada 13 estuvo marcada por grandes actuaciones, destacando la imitación de Cristina Castaño como Chappell Roan y la (muy merecida) ganadora de la noche, JKbello, dando vida a Alex Warren, cantando el tema viral Ordinary. Eso sí, en el momento de las actuaciones vino el primer toque de atención y fue por parte de Chenoa.

Una de las novedades de Tu cara me suena es que cuentan con un participante internacional del formato en Argentina. Martin Savi, de 20 años, es un prodigio de la música que ganó en 2019 la versión infantil del popular concurso italiano San Remo, un equivalente al Benidorm Fest que encumbra a los nuevos talentos en nuestro país. A su vez, el tenor ha cantado delante de prodigios del deporte como Maradona o incluso ante el fallecido Papa Francisco.

En la última gala, el argentino interpretó la potente voz del británico Tom Jones, pero la confianza se le derrumbó cuando el jurado coincidió en una votación unánime de un cinco. Chenoa fue la encargada de emitir primero la valoración y comenzó con un toque de atención: «Es un aprobado raspado, sin más». A esto, la ex concursante de Operación Triunfo añadió: «Creo que te exigimos más, quizás porque veníamos de un Mika muy bien hecho», haciendo referencia a la primera gala de Tu cara me suena.

😍 ¡Martín Savi saca su lado más sexy y consigue conquistarnos a todos! 😍 #TCMS2 🛫 Qué maravilla recién llegada de Argentina.

Actuación al completo ➡️https://t.co/kvTagn6Uui pic.twitter.com/y9VjFW2IP4 — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 17, 2026

Chenoa no terminó ahí y, como una especie de motivación, añadió: «En este caso nos ha bajado un pelín el nivel de imitación. Queremos más de ti. Simplemente es el toque de atención por parte del jurado, que es un aprobado». Aunque al principio el joven argentino no parecía conforme con la valoración, terminó recibiendo con agradecimiento los comentarios del jurado, pero también tuvo la oportunidad de explicarse.

Savi argumentó el motivo de la supuesta bajada de nivel afirmando: «Ha sido una semana complicada porque hemos viajado mucho y ayer mismo volví de Buenos Aires. No he tenido apenas tiempo de ensayar, pero sí que quiero trabajar y estudiar más para la próxima gala», afirmaba el argentino sin verse demasiado afectado por el aprobado raspado que le dio el jurado.

A punto de terminar la segunda emisión de la temporada, el concursante tiró de la manivela que muestra su próxima interpretación y, la semana que viene, tendrá que enfrentarse a imitar la voz de Íñigo Quintero, con su viral tema, Si no estás.