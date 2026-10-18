Sale a la luz el motivo de la pelea entre Meghan Markle y Roland Mouret, su diseñador de confianza: «¡Me has avergonzado!»

Meghan Markle es una apasionada de la moda y lo ha demostrado en cada una de sus apariciones públicas. La duquesa de Sussex ha convertido sus estilismos en una de sus señas de identidad, aunque no todas sus relaciones con el mundo del diseño han terminado bien. Antes de su reciente aparición en el desfile de Balenciaga en París, que generó comentarios y críticas, hubo un creador francés que ocupó un lugar especial en su armario y en su círculo de confianza: Roland Mouret. Ahora, el diseñador ha desvelado el episodio que, según su versión, provocó un distanciamiento entre ambos y que tuvo al equipo de Kate Middleton como inesperado protagonista.

Mouret fue uno de los diseñadores que vistieron a Meghan durante sus primeros años de relación con el príncipe Harry. Uno de los estilismos más recordados fue el vestido azul de lentejuelas que lució en una representación de Cirque du Soleil en el Royal Albert Hall, cuando estaba embarazada de su primer hijo, Archie. Un diseño que llamó la atención y que algunos interpretaron como un guiño a los estilismos de Diana de Gales. La relación entre el modista y la entonces actriz de Suits parecía funcionar a la perfección, hasta que un error administrativo terminó por complicarlo todo.

El próximo 22 de octubre verá la luz I Am Roland Mouret: The Butcher’s Boy Who Dressed the World, las memorias del diseñador francés. En sus páginas, Mouret recuerda cómo conoció a Meghan en 2015 y cómo, un año después, cuando ella comenzó su relación con Harry, quiso ayudarla con su vestuario para las apariciones públicas que estaban por llegar. Según relata, le ofreció una selección de prendas y dio instrucciones expresas a su equipo para que no reclamaran su devolución ni comentaran el préstamo con nadie. «Dejadlos todo el tiempo que ella quiera. No hagáis seguimiento y no habléis de esto con nadie», recuerda que indicó a sus empleados. Sin embargo, unos tres meses después, uno de ellos contactó con el equipo de estilismo de Kate Middleton para solicitar que devolvieran los vestidos prestados a Meghan.

En aquel momento, la duquesa todavía no tenía una oficina propia y Harry compartía espacio de trabajo con los príncipes de Gales en Kensington Palace. El mensaje, enviado con la intención de recuperar las prendas, terminó llegando a la persona equivocada y puso al descubierto una situación que Meghan quería mantener en privado.

Según el relato de Mouret, la reacción de la duquesa fue inmediata. Meghan le telefoneó visiblemente enfadada y le reprochó lo sucedido: «¡No te das cuenta de lo que has hecho! ¡Me has avergonzado!». El diseñador asegura que trató de explicarle que todo había sido un error de un miembro de su equipo y que nunca había querido ponerla en una situación incómoda. Sin embargo, la respuesta de Meghan fue tajante: «Sabes que ahora ya nunca más podré llevar tu ropa».

Mouret reconoce en sus memorias que no entendió aquella decisión, aunque asegura que la respetó. La ruptura de la colaboración supuso un giro inesperado en una relación que había comenzado con cercanía y confianza. El diseñador había vestido a Meghan en distintas ocasiones y su ropa formaba parte de los estilismos con los que la futura duquesa comenzaba a acostumbrarse a la exposición pública que conllevaba su relación con el príncipe Harry.

Pero la historia no terminó ahí. Tiempo después, Mouret vio una imagen de Meghan con una copia más económica de uno de sus diseños y decidió escribirle para intentar recuperar el contacto. «Entiendo que no uses mis cosas, pero si es para usar una copia barata, eso es ridículo. Vuelve», recuerda que le dijo. Según su versión, Meghan respondió que debía ir a verle y ambos retomaron el contacto. De hecho, el diseñador volvió a formar parte de su círculo y la vistió en vísperas de su boda con el príncipe Harry, en mayo de 2018.

El episodio revela, a través del testimonio del propio Mouret, cómo un error dentro de un equipo de moda puede terminar afectando a una relación personal. Por ahora, la explicación de lo ocurrido procede de las memorias del creador francés, mientras Meghan no ha ofrecido públicamente su versión de este desencuentro.