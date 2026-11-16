Netflix fulmina esta obra maestra de Clint Eastwood: tiene una de las escenas más desgarradoras de la historia del cine

«Enterramos nuestros pecados, lavamos nuestras conciencias» es quizás la frase más emblemática de la novela más popular de Dennis Lehane. Una sentencia magistralmente entonada por el personaje de Jimmy Markum (Sean Penn), antes del clímax final de una historia sombría en la que aparece una de las mejores interpretaciones del cine moderno. Nos referimos, cómo no, a la obra maestra de Clint Eastwood que Netflix va a eliminar de su catálogo en escasas horas: la inolvidable Mystic River.

Estrenada en 2003, Eastwood ya había demostrado su talento detrás de las cámaras con largometrajes de la talla de Sin perdón (1992), Un mundo perfecto (1993) o Los puentes de Madison (1995). Pero es cierto que, hasta Mystic River, la veterana estrella no había presentado en sociedad ese pulso narrativo cargado de silencios y una puesta en escena dirigida con nervios de acero que después marcaría casi de forma inconsciente el resto de su filmografía.

Con una crítica conmocionada por su presentación oficial en el Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro (ese año la ganó Elephant de Gus Van Sant), la versión cinematográfica del superventas de Lehane era la típica producción destinada a coronarse en la alfombra roja, alzándose con las principales estatuillas doradas. Sin embargo, la labor artística de Eastwood coincidió con la irrupción de la despedida de la trilogía de El Señor de los Anillos, El retorno del rey de Peter Jackson, la cual haría historia en el certamen, logrando 11 premios Oscar y entrando así en el Olimpo de los galardones, empatando en número con Ben-Hur (1959) y Titanic (1997). A Mystic River se le reconoció, eso sí, con seis nominaciones, de las que sólo dos terminaron en premio: las del mejor actor de reparto para Tim Robbins y la de mejor actor principal para un irrepetible Sean Penn.

‘Mystic River’: un vendaval emocional totalmente cautivador

La historia nos presenta a tres amigos que crecen juntos en un barrio obrero de Boston, Jimmy Markum (Penn), Dave Boyle (Robbins) y Sean Devine (Kevin Bacon). Pero tras un secuestro, a Dave le ocurrió algo que marcará para siempre su vida y la de sus amigos. 25 años después, esa tragedia los vuelve a unir con el asesinato de Katie, la hija de 19 años de Jimmy.

Mystic River está repleta de secuencias memorables, aunque una destaca sobre el resto. Sí, nos referimos al momento en el que Jimmy descubre el cadáver de su hija Katie. La dirección de Eastwood, situando la cámara en un cada vez más agresivo contrapicado y la interpretación desgarradora de un Sean Penn que después de sus gritos y lamentos precisó de una bombona de oxígeno para recuperarse, nos dejaron para el recuerdo una de esas escenas que no se olvidan, logrando para el estadounidense el primer y aplaudido Oscar de su carrera.

Acompañando al trío protagonista, el casting secundario se completa con Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Linney y Eli Wallach, entre otros.

¿Cuándo se marcha de Netflix la obra maestra de Clint Eastwood?

Mystic River dejará de estar disponible en Netflix el próximo martes, 17 de noviembre. Por suerte, los fans podrán seguir encontrándola en el abanico de contenidos de Movistar Plus (Ficción Total).