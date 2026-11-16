El Rey Felipe y la infanta Sofía sorprenden con un plan fuera de agenda: juntos en el palco del Metropolitano para disfrutar del España-Inglaterra

El Rey Felipe VI y la infanta Sofía han vuelto a compartir una de sus grandes pasiones: el fútbol. Padre e hija acudieron juntos el pasado 15 de noviembre al estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid para presenciar el partido de la Nations League que enfrentó a las selecciones de España e Inglaterra. Una cita deportiva en la que ambos quisieron mostrar, una vez más, su apoyo hacia el equipo nacional.

La llegada del monarca y su hija menor se produjo apenas unos minutos antes del inicio del encuentro deportivo, el cual estuvo marcado por un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda y de Jesús de Miguel, el futbolista del CD Tenerife que falleció el pasado 3 de noviembre tras recibir un fuerte rodillazo en el pecho.

En el palco de autoridades, Felipe VI y la infanta Sofía fueron recibidos con una ovación de los aficionados, así como siguieron de cerca el desarrollo del partido y cada jugada, protagonizando una nueva aparición conjunta que volvió a poner de manifiesto su afición compartida por este deporte. Y es que lo cierto es que ya son muchas las veces que se han dejado ver juntos en las gradas animando a la selección española en algunas de sus citas más destacadas. Sin ir más lejos, este verano también se desplazaron hasta Estados Unidos para disfrutar en primera persona de la final del Mundial 2026. En esa ocasión, a diferencia de este domingo, lo hicieron junto a la Reina Letizia y la princesa Leonor.

De esta manera, está más que demostrado que tanto el Rey Felipe VI como su hija menor son dos fieles seguidores de la selección española. Una pasión compartida que, en esta última aparición, también han querido reflejar a través de su vestuario. Y es que, lejos de dejar al azar la elección de sus complementos, ambos han incorporado un guiño al color más característico del equipo. Mientras que don Felipe ha apostado por una corbata roja, la infanta Sofía ha hecho lo propio con una bufanda del mismo tono. Un detalle que, sin duda, no ha pasado desapercibido.

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Días difíciles para el Rey Felipe y su familia

Casa Real informó de este plan deportivo de padre e hija el mismo domingo, 15 de noviembre, fecha que estuvo marcada por una inesperada noticia: el ingreso hospitalario de la Margarita de Borbón (87). Según lo publicado, la hermana de Juan Carlos I está en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid a causa de una infección. Ha sido la periodista María Eugenia Yagüe la encargada de sacar a la luz esta información, señalando que, dentro de la gravedad, está «perfectamente estable».