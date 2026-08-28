El Rey Felipe y la Reina Letizia despiden a Harald de Noruega con un emotivo mensaje: «Ejemplo de responsabilidad y dignidad»

«Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el Rey Harald falleció hoy. El Rey Harald se quedó dormido plácidamente en el Hospital Nacional el viernes 28 de agosto a las 6:35 de la mañana». Con estas palabras, la Casa Real de Noruega ha anunciado la muerte del monarca del país tras permanecer una semana ingresado. Como no podía ser de otra manera, la noticia ha causado una enorme conmoción dentro y fuera de Noruega, lo que ha generado la aparición de multitud de muestras de cariño y mensajes de condolencias. Entre ellos, se encuentra el de los Reyes Felipe VI y Letizia, los cuales han querido despedirse de Harald V y trasladar públicamente su pésame a la familia real.

«Con respeto y admiración por su figura, así como con profunda tristeza, expresamos nuestro pésame por la pérdida de S.M. el Rey Harald», comienza el escrito difundido por la Casa Real española. Sus Majestades, han aprovechado la ocasión para dejar constancia del afecto y la consideración que sentían hacia el monarca fallecido, definiéndolo como «un claro ejemplo de responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35 años de reinado».

Finalmente, Sus Majestades han cerrado su mensaje trasladando su cariño a los familiares del monarca en estos difíciles momentos. «Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la Familia Real Noruega».

La estrecha vinculación de las monarquías de España y Noruega

Cabe destacar que las monarquías de España y Noruega han mantenido durante décadas un estrecho vínculo basado no solo en las relaciones institucionales, sino también en una profunda amistad entre sus miembros. Todo se remonta a la gran amistad que mantuvieron el rey Olav V de Noruega con don Juan de Borbón, quienes coincidieron durante su exilio en el Reino Unido. Tras la muerte de Harald V, la relación continuó con la siguiente generación: Juan Carlos I y la Reina Sofía. Ambas familias compartieron numerosos momentos especiales, entre ellos, fechas tan señaladas como el 60º cumpleaños del rey Harald. Una tradición de cercanía que Felipe VI y la Reina Letizia han sabido respetar y continuar, y prueba de ello es el sentido pésame que han trasladado tras la triste pérdida del monarca noruego.

Las otras reacciones a la muerte del rey Harald

Al Rey Felipe y la Reina Letizia les han seguido multitud de miembros reales que no han querido dejar pasar la oportunidad de expresar sus máximas condolencias a los familiares y amigos más allegados del rey Harald. Carlos III ha destacado la «dedicación inquebrantable» con la que el soberano siempre ha guiado a Noruega, así como también ha querido expresar que «toda su familia se une al recuerdo de un amigo muy querido, cuya amabilidad, compasión y profundo sentido del deber resonaron a través de décadas».

Carlos XVI Gustavo, el rey de Suecia, compartía un mensaje en el que señalaba que Harald había sido un «muy buen amigo para él» y que, ahora, deseaba «éxito y buena fortuna» a Haakon, el nuevo rey del país. De la misma manera, Federico y Mary de Dinamarca y Guillermo y Máxima de Holanda también se han mostrado profundamente tristes con la noticia.

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Por otro lado, también han reaccionado a la muerte rostros políticos como Alexander Stubb, el presidente de Finlandia, Friedrich Merz, el canciller alemán, o Ursula Von Der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Sin olvidarnos Erling Haaland, el futbolista noruego que ha sido trending topic durante todo el Mundial de fútbol.