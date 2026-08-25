París recibe a la infanta Sofía y Madrid a los Macron: la especial cita que espera a los Reyes en septiembre

El verano está a punto de llegar a su fin y, con él, la Familia Real se prepara para retomar la rutina. Sus Majestades volverán en breve a sus compromisos institucionales, mientras que sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, continuarán con su formación. La primogénita comenzará su etapa universitaria en la localidad madrileña de Getafe, donde estudiará el grado de Ciencias Políticas. Por su parte, su hermana pequeña se instalará en París para cursar su segundo año de Política y Relaciones Internacionales, después de haber completado el primero en Lisboa.

Será precisamente pocos días después de la llegada de la infanta Sofía a la capital francesa cuando sus padres reciban en Madrid a Emmanuel Macron y a su esposa, Brigitte Macron. Una cita muy especial que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre y de la que, hasta ahora, apenas habían trascendido detalles.

Ha sido la revista del saludo la encargada de desvelar que este encuentro se producirá tan solo unos días después de que la infanta Sofía se instale en París. Una coincidencia que cobra especial interés teniendo en cuenta el dispositivo de seguridad que acompañará a la hija menor de Sus Majestades durante su estancia en la capital francesa. No sería de extrañar que su protección requiriese algún tipo de coordinación con las autoridades, aunque por el momento no han trascendido detalles al respecto.

La visita tendrá lugar del 17 al 19 de septiembre y, sin duda, será un viaje de Estado que tendrá un importante valor institucional. Y es que con él, Macron cumplirá con la promesa que lanzó a principios de su mandato, asegurando que viajaría hasta el país vecino para fortalecer las relaciones bilaterales y los lazos diplomáticos. Sin embargo, la agenda repleta de compromisos, la pandemia del COVID-19 y la constante inestabilidad política han retrasado casi diez años este esperado encuentro. Además, cabe destacar que hace tan solo unos meses, el presidente Macron anunció su retirada de la política, al menos para las próximas elecciones, por lo que cada uno de los compromisos que afronte en estos meses podría traducirse como la manera de poner el broche de oro a su mandato. Y qué mejor manera que hacerlo en España.

Por ahora, se desconoce el itinerario que seguirá el viaje de Estado. Aunque, según ¡Hola!, la recepción está prevista en el Palacio Real de Madrid. Del mismo modo, también se espera que la Reina Letizia aproveche la ocasión para desempolvar de su joyero las piezas más históricas y significativas que posee. Tal y como ya hizo en 2020, cuando se desplazó junto al monarca hasta el Palacio del Elíseo. Esa no fue la única ocasión en la que pisaron suelo francés. El 5 de octubre de 2018, los Reyes se trasladaron hasta el Grand Palais para visitar la exposición retrospectiva de la obra de Joan Miró. Otra ocasión fue en 2024, cuando Sus Majestades volvieron a volar hasta Francia con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. La última vez que los Reyes de España coincidieron con el matrimonio Macron fue en 2025, durante el funeral del Papa Francisco celebrado en el Vaticano.