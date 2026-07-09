Más pañales que coronas: Rania de Jordania anuncia otro bebé en la familia Hachemí

La familia real de Jordania vuelve a estar de celebración. Rania de Jordania ha anunciado que será abuela por tercera vez después de que su hija, la princesa Iman de Jordania, confirmara que está esperando su segundo hijo junto a su marido, Jameel Alexander Thermiotis. La noticia ha llegado a través de las redes sociales de la reina, donde ha compartido una fotografía de la pareja en la que ya se aprecia el avanzado estado de gestación de su hija. Junto a la imagen, Rania ha escrito un mensaje cargado de emoción que refleja el momento tan especial que vive la familia: «El club de los nietos está creciendo y no podríamos estar más felices por Iman, Jameel y por Amina, que pronto será la hermana mayor». Un anuncio que ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores de la monarquía hachemita y que confirma que los reyes Abdalá II y Rania siguen ampliando una familia que en los últimos años ha vivido una auténtica renovación generacional.

Este nuevo embarazo llega en una etapa especialmente dulce para la Casa Real jordana. En apenas dos años, los reyes han visto cómo sus hijos mayores formaban sus propias familias y comenzaban a dar paso a una nueva generación. La primera en convertir a los monarcas en abuelos fue la princesa Rajwa, esposa del príncipe heredero Hussein de Jordania, que dio a luz a la pequeña princesa Iman en agosto de 2024. Apenas unos meses después, en febrero de 2025, la princesa Iman y Jameel Alexander Thermiotis daban la bienvenida a su primera hija, Amina, que ahora se convertirá en hermana mayor. Con la llegada de este nuevo bebé, Rania y Abdalá sumarán ya tres nietos, consolidando una faceta personal que ambos han mostrado con naturalidad y orgullo, especialmente la reina, que no ha dudado en compartir fotografías y momentos familiares en sus redes sociales.

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Aunque la princesa Iman pertenece a una de las familias reales más conocidas de Oriente Medio, siempre ha optado por mantener un perfil mucho más discreto que el de su hermano Hussein, heredero al trono jordano. Desde su boda con Jameel Alexander Thermiotis, celebrada en marzo de 2023 en el Palacio Beit Al Urdun, la pareja ha llevado una vida alejada del foco mediático, limitando sus apariciones públicas a los grandes acontecimientos familiares o institucionales. Precisamente esa discreción hizo que durante las últimas semanas llamara la atención la ausencia de Iman en algunos actos oficiales organizados con motivo del 80 aniversario de la independencia de Jordania, celebrado el pasado mes de mayo. Entonces no se ofreció ninguna explicación oficial, pero el anuncio del embarazo parece aclarar ahora el motivo por el que decidió mantenerse alejada de una celebración de enorme relevancia para la monarquía hachemita.

La noticia también confirma el excelente momento que atraviesa la familia real jordana, que en los últimos años ha conseguido proyectar una imagen de estabilidad tanto dentro como fuera del país. Mientras el príncipe Hussein asume cada vez un mayor protagonismo institucional como futuro rey, sus hermanas continúan desarrollando una vida mucho más reservada, centrada en sus respectivas familias. En paralelo, Rania de Jordania ha sabido construir una imagen muy cercana a través de sus redes sociales, donde combina su intensa agenda institucional con publicaciones de carácter mucho más personal. No es extraño verla compartir fotografías junto a sus nietas, mensajes dedicados a sus hijos o instantáneas de reuniones familiares que muestran una faceta mucho más íntima de una de las reinas más populares del panorama internacional.

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Por el momento, la Casa Real jordana no ha revelado cuándo nacerá el bebé ni si será niño o niña, aunque las imágenes difundidas por Rania dejan entrever que el embarazo se encuentra ya bastante avanzado. Lo que sí ha quedado claro es la enorme ilusión con la que toda la familia espera esta nueva incorporación. El nacimiento supondrá un nuevo capítulo para una dinastía que vive uno de los momentos más felices de los últimos años, marcada por las bodas de sus hijos, la llegada de los primeros nietos y el relevo natural entre generaciones. Una etapa que Rania y Abdalá parecen estar disfrutando especialmente y que vuelve a demostrar que, más allá de sus responsabilidades institucionales, la familia ocupa un lugar central en la vida de los monarcas jordanos.