Tamara Falcó (44 años): “El paso más fundamental de mi skincare es la leche limpiadora. Utilizo la de lirio blanco y aprovecho para darme mi masajito para quitar las partes hinchadas”

El cuidado de la piel cobra más importancia a medida que pasan los años, especialmente en las mujeres a partir de los 40 años. El estrés, la contaminación, la mala alimentación y no hacer suficiente ejercicio diario son factores que pasan factura en la edad adulta y que se debe prestar especial atención en la edad adulta. Por ello, es necesario que la limpieza facial forme parte de nuestra rutina diaria, tanto por la mañana como por la noche. Al igual que el uso de la fotoprotección y una crema hidratante, que también debemos incorporar en el día a día.

Pero no se trata de elegir el primer producto que encuentres en la tienda de cosmética de confianza, o el más caro -porque no siempre el de más precio es el mejor-. Por eso Tamara Falcó explica cuál es su limpiador facial de confianza a sus 44 años que usa en su vida diaria y se ha convertido en su mejor aliado para eliminar la suciedad de la piel.

Tamara Falcó está expuesta constantemente a los focos, cámaras de televisión y fotógrafos casi a diario, pues su imagen interesa mucho en el mundo del corazón en nuestro país y eso le ha convertido también en un referente de belleza en el mundo de la cosmética. La Marquesa de Griñón mantiene su aspecto radiante y luce una piel prácticamente perfecta, con un efecto «buena cara» gracias a este limpiador facial que se ha convertido en el «paso fundamental de mi skincare», según reconoce en una entrevista con la revista Instyle.

¿Qué rutina de limpieza utiliza Tamara Falcó?

“Para mí, el paso fundamental de skincare es la leche limpiadora”, reconocía. Pero, ¿cuál es la leche limpiadora que utiliza la hija de Isabel Preysler para mantener una piel limpia, hidratada y radiante a sus casi 45 años? “La que utilizo es la de Sisley, de lirio blanco”, revelaba a la prensa. Se trata de un limpiador facial que contiene una fórmula con lirio blanco con doble acción, limpiadora y reconfortante, válida para pieles secas y abandonadas y, al mismo tiempo, para pieles nutridas que quieran aportar más suavidad y luminosidad.

Esta leche limpiadora de lirio blanco contiene un extracto de malva que refuerza la hidratación y suaviza, aceite de girasol que nutre y activa la piel y flor de naranja, caracterizada por proporcionar un efecto tonificante que limpia las partículas muertas de piel. Tiene un precio de 121’34 euros por un envase de 250 ml.

Tamara Falcó reconoce que incorporar esta crema limpiadora en su rutina diaria es un momento de ritual y disfrute para ella. «Aprovecho también para darme mi masajito, para quitar todas las partes hinchadas». Para muchas puede parecer un detalle mínimo e insignificante, pero los expertos en belleza avalan que la limpieza constante y diaria es necesaria para lucir un óvalo firme y definido como el de Tamara Falcó.