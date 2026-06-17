Maria Roberts, experta en coloración: «El pelo rubio necesita más cuidados en casa por su exposición a procesos químicos»

El universo del rubio ha dejado de ser una única idea para convertirse en un abanico infinito de matices, técnicas y posibilidades que se adaptan a cada tipo de cabello, rostro y momento vital. Así lo explicó la estilista profesional y embajadora de color de Maria Roberts durante una charla centrada en tendencias, coloración y cuidado capilar, donde quedó claro desde el inicio que «el rubio siempre ha estado, es uno de los servicios más solicitados en peluquería». En este encuentro también se abordó cómo conseguir rubios más saludables, luminosos y duraderos a través de la técnica, el diagnóstico y el mantenimiento, insistiendo en una idea clave: «lo más importante es la calidad del cabello, porque sin un buen lienzo no puedes conseguir un buen resultado», especialmente cuando se busca pasar de bases oscuras a rubios claros sin comprometer la fibra capilar.

El rubio como territorio de personalización

Una de las ideas más repetidas durante la charla fue que el rubio no es un único color, sino un espectro amplio de posibilidades. «El rubio no es un sólo color, es un abanico infinito de tonalidades», se insistió, desmontando la visión simplificada que lo reduce a rubio claro u oscuro.

«El rubio no es un sólo color, es un abanico infinito de tonalidades»

En este contexto, la tendencia actual se aleja de los contrastes marcados para apostar por resultados más naturales. «Las mechas ahora son más integradas, ya no se llevan contrastes tan marcados», explicó Roberts, subrayando cómo la técnica busca ahora continuidad y suavidad.

«Las mechas ahora son más integradas, ya no se llevan contrastes tan marcados»

El enfoque de trabajo de Henkel y de Schwarzkopf Professional refuerza precisamente esta idea: innovación aplicada al respeto del cabello. El objetivo no es sólo transformar el color, sino hacerlo sin perder salud capilar.

Técnica y asesoramiento: la base del resultado

El asesoramiento profesional apareció como un elemento imprescindible en todo el proceso. «El cliente busca dos cosas: asesoramiento profesional y garantía de resultado», se destacó, poniendo el foco en la importancia de la confianza entre estilista y cliente.

La experta insistió en que «el cambio ideal es pasar de un cabello oscuro a uno claro manteniendo el cabello en perfecto estado», algo que sólo se consigue con una técnica adecuada y un diagnóstico preciso.

«El cambio ideal es pasar de un cabello oscuro a uno claro manteniendo el cabello en perfecto estado»

También se recordó que «el objetivo es encontrar el rubio perfecto para cada persona», ya que no existen fórmulas universales. Cada rostro, cada base y cada tipo de cabello requieren una estrategia distinta.

El matiz como clave invisible del color

Uno de los conceptos más repetidos fue el del matiz, entendido como pieza esencial del proceso de coloración. «Si el color no se matiza, aparecen tonos indeseados como cobrizos o amarillos», se explicó durante la sesión.

«Si el color no se matiza, aparecen tonos indeseados como cobrizos o amarillos»

Lejos de ser un paso secundario, el matiz se presenta como un tratamiento en sí mismo. «El matiz es fundamental: mantiene el color y además aporta tratamiento», se subrayó, destacando su capacidad para sellar la cutícula y aportar brillo.

Incluso se insistió en que «cada sesión de matiz mejora el estado del cabello, no lo empeora», rompiendo el mito de que los procesos repetidos dañan la fibra.

Mantenimiento: la constancia del rubio

El mantenimiento del color es otro de los pilares fundamentales del rubio actual. «El mantenimiento del rubio suele hacerse cada mes o mes y medio», se explicó, dependiendo del tipo de tono y del estado del cabello.

En casa, la rutina cobra especial importancia. «El cabello rubio necesita más cuidados en casa por su exposición a procesos químicos», se señaló, junto con la necesidad de protegerlo frente al calor, uno de los principales enemigos de la fibra: «las herramientas de calor son uno de los factores que más dañan el cabello».

«El cabello rubio necesita más cuidados en casa por su exposición a procesos químicos»

En este punto, se remarcó la importancia de usar productos adecuados: «si quieres un rubio bonito, necesitas mantenimiento profesional y productos de confianza».

Rubios con identidad propia

Más allá de la técnica, el rubio también se entiende como una expresión personal. «El color no es sólo estética, también es personalidad y actitud», se afirmó durante la conversación.

La transformación de Lara Álvarez, periodista y presentadora de televisión española, una de las invitadas, ejemplificó este cambio emocional. El paso a un rubio personalizado no sólo modificó su imagen, sino también su percepción de sí misma, reforzando la idea de que el color puede acompañar procesos vitales.

«Cada uno tiene que tener su tono», se insistió, destacando la importancia de evitar imposiciones estéticas y priorizar la adaptación individual.

La complejidad del rubio moderno

Uno de los puntos más técnicos de la charla fue la explicación sobre la neutralización de tonos. Se recordó que «no todo es rubio claro u oscuro: hay una gama intermedia enorme que casi nadie conoce».

«No todo es rubio claro u oscuro: hay una gama intermedia enorme que casi nadie conoce»

El uso de pigmentos específicos permite corregir reflejos no deseados: amarillos, naranjas o cobrizos se neutralizan a través de la teoría del color. Así, el rubio se construye como una combinación precisa de técnica y ciencia aplicada.

Innovación y evolución del color

El papel de Henkel dentro del desarrollo de productos profesionales se apoya en la idea de que la innovación debe acompañar cada fase del servicio. En paralelo, Schwarzkopf Professional continúa impulsando herramientas que permiten trabajar el color con mayor precisión y respeto por la fibra capilar.

«Lo más importante es la calidad del cabello», se reiteró en varios momentos, recordando que cualquier técnica pierde sentido si no se parte de una base saludable.