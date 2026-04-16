Peinados fáciles y elegantes para la Feria de Abril en Sevilla 2026

La imagen personal cumple un rol fundamental en cualquier evento, y cuidar cada detalle puede marcar la diferencia. En este sentido, el cabello se posiciona como una pieza clave dentro de la belleza, ya que tiene el poder de realzar los rasgos, complementar el outfit y transmitir estilo propio. ¿Cuáles son los peinados fáciles para la feria de abril?

Durante la primavera, cuando aumentan los eventos sociales, celebraciones y encuentros al aire libre, elegir el peinado adecuado se vuelve esencial. Es seguir tendencias y encontrar opciones elegantes que acompañen la ocasión y potencien la confianza personal en cada aparición. Según el asesor de imagen Freddie Alonso, esta temporada destacan los peinados despeinados. Algo fresco y natural para resaltar la elegancia. Además, sobresalen el clean look, las ondas glam y el clásico french twist, todos con características que los hacen versátiles y sofisticados.

Los peinados fáciles para la feria de abril

Para recrear un peinado primaveral, se recomienda comenzar con el cabello limpio, aplicar productos de fijación ligera y trabajar la forma según el estilo elegido. Como consejo, es clave adaptar el peinado al tipo de rostro, utilizar productos de calidad y evitar excesos para mantener un acabado natural y duradero.

Esta primavera destacan estilos que combinan naturalidad, elegancia y practicidad:

Clean look

Laura Sviloria, estilista profesional, asegura que el clean look se mantiene en sus diferentes versiones, y a esta tendencia se le suma ahora, usar la división de lado que le da personalidad y estilo.

Este tipo de peinado se caracteriza por un acabado completamente pulido, donde el cabello se peina hacia atrás o con raya marcada, eliminando cualquier volumen innecesario.

Se logra con productos como geles o ceras que aportan fijación y brillo, generando un efecto “wet” o ligeramente húmedo. Es un peinado que deja el rostro totalmente despejado, resaltando facciones como pómulos y mandíbula. Irás genial en la feria de abril.

Ondas glam

Este estilo se distingue por su caída suave y definida, con un volumen controlado que aporta movimiento sin perder elegancia. A diferencia de las ondas descontracturadas, estas están cuidadosamente trabajadas para lograr uniformidad y brillo.

Suelen comenzar desde medios a puntas, creando un efecto fluido que enmarca el rostro. Este estilo aporta un aire femenino, clásico y atemporal.

Coleta pulida

La coleta pulida se define por su simplicidad elegante. El cabello se recoge de forma firme, eliminando el frizz y logrando un acabado brillante y ordenado. Puede ser alta para un efecto más juvenil y lifting, o baja para un estilo más clásico y discreto. Un detalle característico es envolver un mechón de cabello alrededor del elástico para ocultarlo.

Es un peinado versátil que combina practicidad con sofisticación, adaptándose tanto a looks formales como semi formales.

French twist

Es un recogido clásico que consiste en enrollar el cabello sobre sí mismo hacia arriba, formando una estructura vertical en la parte posterior de la cabeza. Se caracteriza por su acabado limpio y estilizado, que alarga visualmente el cuello y aporta elegancia inmediata.

Puede llevarse en versiones más tirantes para un efecto moderno. Es un look elegante pero al mismo tiempo muy simple para aquellas que se quieren atrever con su cabello, asegura Laura Sviloria.

Shaggy

El mantenimiento del shaggy es relativamente sencillo, aunque requiere algunos hábitos clave. Conviene repasar las capas cada ocho o diez semanas para evitar que la forma se vuelva pesada. En cuanto al peinado, funciona bien con productos ligeros: aerosoles texturizantes, cremas de peinado y espumas de baja fijación. El secado con difusor o con la cabeza hacia abajo maximiza el movimiento natural.

Semi recogido

Este estilo combina lo mejor del cabello suelto y recogido. Se caracteriza por mantener parte del cabello libre mientras otra sección se recoge, ya sea con trenzas u otros. Aporta frescura, movimiento y un aire romántico. Permite jugar con volumen en la parte superior y mantener naturalidad en el resto del cabello.

Moños dorados

Los moños dorados son tendencia indiscutida para todo tipo de fiesta, en especial la feria de abril. Aportan sofisticación y luz, y se adaptan a distintos peinados como colas altas, recogidos bajos o semirrecogidos.

Ocasiones para usar los peinados en tendencia

bodas: ondas glam, moños bajos o french twist.

Eventos formales nocturnos: clean look o recogidos pulidos.

Graduaciones: ondas glam o semi recogidos

Fiestas al aire libre: semi recogidos u ondas suaves.

Eventos corporativos: coletas pulidas o moños bajos

Cenas especiales: clean look o coleta elegante

Algunos consejos útiles para los peinados fáciles para la feria