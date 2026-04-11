Ni finas ni gruesas: el cambio en las cejas de Rosalía en su nueva etapa que acentúa la mirada y ya es tendencia

La imagen es una herramienta fundamental en el mundo artístico, donde cada detalle comunica personalidad, estilo y actitud. Para figuras como Rosalía, cuidar su estética no solo forma parte de su identidad, sino que también se convierte en una extensión de su propuesta creativa. El rostro, como carta de presentación, adquiere un papel protagonista, y dentro de él, el cambio en las cejas de Rosalía representa una nueva etapa.

Apostar por unas cejas trabajadas y originales, como las que luce en el Lux Tour, demuestra cómo un elemento aparentemente sutil puede transformar completamente un look y aportar carácter único. Las cejas tienen un papel esencial en la configuración del rostro, ya que enmarcan la mirada, equilibran las facciones y aportan intensidad a la expresión. En el Lux Tour, Rosalía apuesta por unas cejas definidas, ligeramente elevadas y con un acabado pulido pero natural, que refuerzan su estilo vanguardista.

El cambio en las cejas de Rosalía

Según la experta en micropigmentación, Mónica Aránguez, a Europa Press, las cejas que Rosalía luce en esta gira no son casuales: son una declaración estética que apunta directamente a lo que veremos replicado en editoriales, pasarelas y, probablemente, en nuestros propios espejos.

Para conseguir este efecto, es clave seguir algunos pasos: primero, peinar las cejas hacia arriba para visualizar su forma natural; luego, rellenar suavemente los espacios con un lápiz o sombra acorde al tono; definir el arco sin exagerarlo y fijar con gel transparente o con color.

Como consejo, es importante no sobrecargar el producto y respetar la forma natural de la ceja, además de mantener una rutina de cuidado que incluya hidratación y retoques periódicos para lograr un resultado armónico y favorecedor.

Las características del cambio en las cejas de Rosalía en el Luz Tour

Forma definida pero orgánica: aunque están trabajadas, no se ven rígidas ni excesivamente marcadas. Se respeta la línea natural del crecimiento del vello, lo que aporta armonía al rostro.

Arco suavemente elevado: el punto más alto de la ceja está ligeramente acentuado, lo que ayuda a abrir la mirada y crear un efecto lifting sutil sin resultar artificial.

Acabado pulido pero natural: el resultado final es limpio, definido y ordenado, pero sin perder movimiento ni textura. No hay sensación de “ceja dibujada”. «En el caso de Rosalía, no hay rastro de sobredepilación ni de líneas excesivamente marcadas; al contrario, el diseño trabaja sobre el crecimiento real del vello, conservando su grosor y estructura», asegura la experta a Europa Press.

Densidad equilibrada: no son cejas excesivamente finas ni demasiado gruesas; mantienen un grosor medio que favorece la mayoría de los rostros y aporta equilibrio.

y aporta equilibrio. Inicio difuminado: la parte interna de la ceja (cerca del entrecejo) está más suavizada, creando un efecto degradado que aporta naturalidad.

Relleno estratégico: se rellenan únicamente las zonas necesarias, con pequeños trazos que imitan el vello natural, evitando bloques de color uniformes.

Color integrado: el tono utilizado es muy cercano al natural, lo que evita contrastes duros y permite que las cejas se integren perfectamente con el resto del maquillaje.

Cola definida sin exceso: la parte final de la ceja está ligeramente marcada para estilizar, pero sin alargarla demasiado, manteniendo proporción con el rostro.

El paso a paso para lograr las cejas de Rosalía

Limpieza previa. Asegúrate de tener la piel limpia y seca antes de trabajar las cejas.

Definir la base. Marca ligeramente la línea inferior de la ceja para estructurarla.

Rellenar con precisión. Usa un lápiz o sombra para cubrir zonas despobladas con pequeños trazos. Jesús Serrano, maquillador profesional, explica que El tono que vayas a elegir ya sea con lápiz, pomada o sombra, tiene que ser un tono menos de tu color de cejas natural.

Trabajar el arco. Eleva sutilmente la zona del arco sin exagerar la curvatura

Suaviza el producto para lograr un acabado natural

Aplica gel fijador transparente o con color para mantener los pelitos en su sitio

Consejos: cambio en las cejas de Rosalía