Ni ‘balayage’ ni ‘babylight’: las mechas de moda que arrasan entre las mujeres con canas

Con el paso del tiempo, las melenas comienzan a evidenciar la aparición de canas, un proceso natural que suele generar incomodidad estética. Durante años, la respuesta automática fue cubrirlas por completo con tintes uniformes, buscando un color homogéneo y sin contrastes. Sin embargo, las mechas de moda actuales proponen una mirada diferente, donde la naturalidad y la integración ganan protagonismo.

Así surge la técnica de las mechas espiga que resignifica las canas, incorporándolas de manera armónica al resto del cabello, sin ocultarlas totalmente y logrando un efecto moderno. Los expertos de Marcel Arranz Peluquerias aseguran que la naturalidad está cada vez más de moda y las mechas espiga son la prueba de ello. Las mechas espiga son una nueva técnica con la que dejarse canas y presumir de melena sana. También como herringbone highlights, estas mechas se caracterizan por una aplicación estratégica de tonos claros y oscuros que imitan el patrón de una espiga, generando dimensión y profundidad.

Así son las mechas de moda

A diferencia de las técnicas tradicionales, no buscan cubrir las canas, sino integrarlas con sutileza, creando transiciones suaves y naturales. Son ideales para cabellos con un porcentaje medio de canas, especialmente en bases castañas o rubias oscuras, aunque pueden adaptarse a distintos tonos.

Para mejores resultados, es clave acudir a profesionales y priorizar un acabado que respete la textura y el movimiento natural del cabello.

Las características de las mechas espiga

Integración natural

A diferencia de las coloraciones tradicionales que buscan cubrir completamente las canas, esta técnica las incorpora como parte del diseño. Las canas se mezclan con otros tonos, logrando un resultado más orgánico y menos artificial, donde no hay cortes bruscos de color.

Combinación estratégica

En Estilo Salón de Peluquería afirman que es una «Técnica de coloración que se utiliza para integrar las canas con mechones más claros y luminosos». Se utilizan diferentes matices que se aplican de manera alternada. Esta combinación no es aleatoria: responde a un estudio previo del color base, el tono de piel y la distribución de las canas, lo que permite un acabado armonioso.

Inspiración en el patrón espiga

El nombre de la técnica proviene de su forma de aplicación, que imita el dibujo de una espiga o “espina de pescado”. Esto se traduce en una distribución cruzada y entrelazada de los tonos, que evita líneas rectas o bloques de color.

Transiciones suaves y difuminadas

«Superponer dos tonos de mechas para que se mezclen y se fusionen con las canas», aseguran desde Estilo Salón de Peluquería. Uno de los grandes diferenciales es la ausencia de contrastes marcados. Los colores se funden entre sí de manera progresiva, lo que evita el efecto “raíz marcada” a medida que el cabello crece.

Poco mantenimiento: las mechas de moda

Al no haber una línea de crecimiento evidente, las visitas al salón pueden espaciarse más en el tiempo. Esto convierte a las mechas espiga en una opción práctica para quienes no desean retoques frecuentes.

Adaptabilidad a diferentes estilos

Puede aplicarse tanto en cabellos lisos como ondulados o rizados, y en diferentes largos. Sin embargo, cuanto más larga sea la melena, más se aprecia el juego de tonos.

Menor agresión química

Al no requerir decoloraciones intensivas en todo el cabello, el daño puede ser menor en comparación con otras técnicas más invasivas, siempre dependiendo del estado inicial del cabello.

Respeto por la textura natural del cabello

La técnica no busca transformar la estructura del cabello, sino trabajar con ella. Esto permite que el resultado final se vea más auténtico y fácil de mantener en el día a día. «Resalta la belleza natural, proporcionando un aspecto radiante y saludable» afirman los profesionales de Marcel Arranz Peluquerias.

El paso a paso para lograr las mechas espigas

Definir una paleta de tonos personalizada (claros, medios y oscuros) Aplicar color de forma manual, alternando mechones para crear el efecto espiga Respetar las canas naturales como parte del diseño Dejar actuar el producto según el tiempo indicado Aclarar y aplicar tratamientos nutritivos o reparadores Matizar el color si es necesario para lograr armonía. El estilista Ferney Diaz aconseja un matizado solo en las zonas donde hay canas. Secar y peinar para evaluar el resultado final

Consejos para mantener las mechas de moda