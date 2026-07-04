David Francés, maquillador profesional: «A partir de los 40 es un error utilizar este eyeliner, llega a no quedar elegante»

A partir de los 40 es un error utilizar un eyeliner de este tipo, no queda nada elegante, según un maquillador profesional. Es importante estar preparados para un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que el maquillaje cuenta, podremos empezar a descubrir la esencia de unas herramientas que deben ser los que realmente cada detalle puede ser esencial. Son tiempos de apostar claramente por una novedad que, sin duda alguna, podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo o que nos dará en estos días en los que cada detalle puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días una mirada mucho más intensa, acorde a nuestras necesidades. A partir de los 40 cada pequeño gesto cuenta o puede acabar generando más de una sorpresa inesperada en estos días en los que queremos cuidarnos un poco más.

Un maquillador profesional nos explica este error

Este error que hacemos al intentar potenciar nuestra mirada pues acabar siendo lo que nos dará este tipo de detalles que, sin duda alguna, será el momento de tener en mente algunos pequeños gestos que acabarán siendo claves. Es hora de saber qué es lo que nos esperará en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Un maquillaje profesional es algo esencial en estos días en los que realmente tendremos que estar muy pendientes de una novedad que puede ser esencial. Llega el momento de apostar claramente por este cambio que, sin duda alguna, acabará siendo la mejor opción posible en estos días.

Es hora de saber qué es lo que podría acabar siendo esencial. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es momento de conocer lo que puede pasar con un eyeliner que no siempre nos amplifica la mirada, quizás acabemos consiguiendo el efecto totalmente contrario.

A partir de una cierta edad, es importante disponer de una serie de herramientas a nuestra disposición. De tal manera que acabaremos obteniendo este básico que podría acabar siendo esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Utilizar el eyeliner de esta manera no es elegante

Tengas 40 años o más o menos, el eyeliner debe utilizarse de tal forma que nos quede bien en un rostro que quizás tendrá algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Este detalle puede acabar siendo el que nos ilumine la mirada de esta forma tan especial.

Tal y como explican los expertos de Douglas debemos utilizar correctamente el eyeliner:

Empieza limpiando y secando los párpados para que tu delineado dure lo máximo posible. Añade una base de sombra de ojos para que el efecto sea aún más duradero.

A la hora de hacer el eyeliner, apoya los codos sobre la mesa, si es posible. De esta forma, tendrás una mejor sujeción y la mano más firme. A continuación, mírate en el espejo, levanta ligeramente la cabeza y baja la mirada.

Coloca el delineador en el centro del párpado, lo más cerca posible de la línea de las pestañas. Si es necesario, sujeta tu párpado ligeramente con los dedos. Ahora traza la línea hasta el rabillo del ojo, permaneciendo lo más cerca posible de la línea de las pestañas.

Ahora empieza en el rabillo del ojo y dibuja la línea hasta el lagrimal. Si no tienes mucha experiencia, no hace falta que traces la línea de una sola vez: dibuja primero puntos a lo largo de la línea de las pestañas y a continuación únelos uno a uno.

Siguiendo con la misma explicación hay algunos detalles que deberemos cumplir en estos días:

Los delineadores líquidos son especialmente coloridos y versátiles. Sin embargo, estos productos, también llamados «Dip Liner», son muy húmedos y pueden emborronarse fácilmente tras su aplicación, por lo que es necesario tener algo de práctica y mucha paciencia.

Los lápices delineadores con mina de fieltro funcionan prácticamente igual que los delineadores líquidos. Sin embargo, gracias a la mina, son menos húmedos que los anteriores, por lo que son ideales para los principiantes. No obstante, su cobertura no suele estar a la altura de los delineadores completamente líquidos

Los delineadores en gel están disponibles en forma de lápices y en tarros. Los productos en tarro se aplican con ayuda de una brocha, lo que requiere algo de práctica. En cambio, los lápices están muy bien para principiantes. Los delineadores en gel no tienen colores especialmente intensos, pero son ideales para difuminar y para hacer looks ahumados.

Los lápices Kajal no se consideran delineadores, pero cumplen la misma función. Estos lápices crean un efecto fantástico de ojos ahumados de forma similar a los delineadores en gel. Por lo tanto, son adecuados para difuminar, pero no tanto para trabajos de precisión. Cuanto más dura sea la mina, más preciso será el delineado.