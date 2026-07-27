El Turronero pone fecha al encuentro de todos los hijos de Bertín Osborne: «Es un buen momento»

Desde el nacimiento de Arian David, el hijo en común de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, ha surgido una incógnita en torno a la relación del pequeño con el resto de sus hermanos. Durante este año y medio, han sido muchas las dudas sobre si el menor conoce al resto de su familia, especialmente a las hermanas Osborne Domecq y a los hijos que su padre tuvo junto a su exmujer, Fabiola Martínez.

Hace solo unas semanas, Alejandra Osborne, la mayor de las hijas del cantante, desveló que el encuentro con su hermano pequeño estaba cada vez más cerca. «Tendrá que esperar hasta después del verano debido a los compromisos familiares de todos. Sí que ya estamos cada uno en nuestro sitio. Yo creo que será después. Porque ahora, mira, entre que una semana con su marido a un lado, otra a otro…», explicó.

Unas declaraciones que llegaron hasta Gabriela Guillén, quien desmintió que ese encuentro estuviera ya previsto. «No lo sé, yo no he coordinado con su padre para que haga de momento un encuentro, que eso se hará cuando las cosas cuadren, agendas y demás, que yo también estoy trabajando, su padre también, entonces no lo sé (…) Pues no lo sé, todavía eso no hemos hablado y, si se hará, pues supongo que será en el momento en que nos coordinemos todos y ya está», aseguró.

Después de las declaraciones de Alejandra Osborne y Gabriela Guillén, ahora ha sido José Luis López, más conocido como El Turronero, íntimo amigo tanto del cantante como de la empresaria, quien ha revelado cuándo podría producirse ese esperado encuentro entre los hijos de Bertín Osborne.

La fecha del posible encuentro de los hijos de Bertín Osborne

La llegada al mundo de Arian David fue toda una sorpresa para el entorno de Bertín Osborne, que en un primer momento prefirió no pronunciarse al respecto. De hecho, tras el nacimiento del pequeño, el cantante dejó claro que no iba a ejercer como padre, una postura que cambió radicalmente con el paso de los meses, cuando terminó reconociendo públicamente al bebé como su hijo.

No solo reconoció al menor, sino que también comenzó a implicarse en su crianza. Fue el pasado verano cuando posó por primera vez junto al benjamín de la familia, con quien guarda un evidente parecido físico.

Desde entonces, la relación entre padre e hijo es cercana, tal y como ha reconocido la propia Gabriela Guillén, cuyo deseo siempre ha sido que el pequeño pudiera mantener un vínculo estrecho con Bertín Osborne y compartir tiempo con él. Sin embargo, Arian David todavía no conoce a todos los miembros de la familia o, al menos, no a sus hermanas mayores.

Ahora, José Luis López, conocido como El Turronero, ha asegurado que cree que ese esperado encuentro podría producirse antes de lo previsto, concretamente este mismo verano. «Bueno, pues yo me imagino que cuando lo contemplen ellos, que yo creo que ahora es un momento bueno, ¿no? El del verano, es un momento bueno para que se una. Me imagino que en este mes de julio-agosto, pues se unirán y estarán juntos. Como están los suyos ya de antemano, pues se juntará también el pequeñín, el David», ha desvelado el empresario.