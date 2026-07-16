Las 6 novedades ‘beauty’ que querrás llevar en tu neceser este verano

Con la llegada de las vacaciones, el neceser se simplifica, pero también se vuelve más exigente. Buscamos fórmulas que protejan, hidraten, aporten un toque de color y nos acompañen durante los días de playa, piscina o escapadas sin renunciar al cuidado de la piel. Esta temporada, las novedades beauty apuestan por un enfoque inteligente: productos multifunción, ingredientes de última generación y texturas ligeras que hacen más fácil la rutina estival. Estas son cinco incorporaciones que prometen convertirse en imprescindibles.

Protección y bronceado en un solo gesto, Uresim Loción Aceleradora SPF50. Cada vez son más quienes buscan un protector solar que no sólo defienda la piel de la radiación, sino que también favorezca un bronceado bonito y uniforme. Esa es precisamente la propuesta de Uresim, que lanza su nueva Loción Aceleradora SPF50.

Su fórmula combina filtros UVA y UVB con activos antioxidantes como la vitamina E, el extracto de zanahoria y Carotolino para ayudar a combatir el estrés oxidativo mientras potencia un bronceado progresivo y luminoso. Todo ello con una textura ligera y de rápida absorción que resulta especialmente agradable durante los meses de calor.

El suplemento que protege desde el interior, Collagen Superdose Solar Skin. La protección solar ya no termina con la aplicación del SPF. La tendencia in & out gana protagonismo con el lanzamiento de Collagen Superdose Solar Skin, de Minerva Research Labs, un complemento nutricosmético pensado para reforzar la defensa de la piel desde el interior.

Su fórmula reúne 5.000 mg de colágeno marino hidrolizado junto a un potente complejo antioxidante con astaxantina, resveratrol, coenzima Q10, vitamina C, licopeno, luteína y selenio, entre otros activos. El objetivo es ayudar a combatir el estrés oxidativo, prevenir el fotoenvejecimiento y minimizar la aparición de manchas, actuando como un aliado del protector solar durante todo el año.

Un ritual de bienestar para cualquier momento del día. Las brumas botánicas de Hammam Al Ándalus. No todo en el neceser de verano tiene que ver con proteger o maquillar la piel. A veces basta un gesto para recuperar esa sensación de calma que tanto buscamos durante las vacaciones.

Desde El Jardín de Hammam, la línea de cosmética botánica de Hammam Al Ándalus, proponen una mirada diferente: entender las brumas no sólo como una fragancia, sino como una forma de prolongar la sensación de calma y bienestar que acompaña a la experiencia Hammam.

Inspiradas en los aromas y sensaciones del hammam, estas brumas invitan a transformar un gesto cotidiano en un pequeño ritual personal. Basta una pulverización sobre la piel o el cabello para envolvernos en un aroma relajante que convierte cualquier momento del día en una pausa de autocuidado.

Perfumes que huelen a noches inolvidables, Discothèque. El verano también tiene su propia banda sonora y ahora puede tener su propio aroma. La firma Discothèque, que desembarca en España en exclusiva en Fisence, propone una colección de fragancias inspiradas en algunos de los clubes más emblemáticos del mundo.

Una de las más evocadoras es All Night Until First Light, creada a partir de la energía de la Ibiza de 1989. Sus composiciones, desarrolladas entre Londres y Los Ángeles, buscan despertar recuerdos, emociones y esa sensación de libertad asociada a las noches de verano. Además, todas las fragancias son veganas y están formuladas sin parabenos ni ftalatos.

El maquillaje que cuida la piel. Yepoda Look Set. El maquillaje de verano pide ligereza y efecto buena cara. Yepoda responde con The Look Set, un trío pensado para conseguir un acabado natural en apenas unos minutos.

El set incluye The Glow Getter, un sérum iluminador con ácido poliglutámico y postbióticos; The Cheek Peek, un colorete en sérum enriquecido con manteca de mango y pomelo que hidrata mientras aporta color; y The Gloss Boss, un aceite labial con ceramidas y semilla de cereza que nutre los labios y deja un brillo jugoso. Además, la firma ha diseñado cuatro combinaciones de tonos inspiradas en las estaciones del color para facilitar la elección del look perfecto.

Desarrollado por Proteos Biotech, SmartKer Daily es un tratamiento dermocosmético basado en enzimas recombinantes que favorece la renovación natural de la piel sin irritarla. Su innovadora tecnología mejora la textura, la luminosidad, la firmeza y potencia la absorción de los activos cosméticos, convirtiéndolo en un gran aliado para mantener la piel cuidada durante el verano, cuando el sol, el calor y la exposición continuada pueden alterar su equilibrio. Gracias a su práctico formato, es perfecto para llevar en el neceser de vacaciones y mantener la rutina de cuidado facial allí donde estés.