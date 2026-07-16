El chef Ricardo Sanz reivindica una alta cocina al alcance de todos: «Todo el mundo tiene que poder probarla»

La alta cocina ya no vive únicamente entre manteles de hilo, largos menús degustación o listas de espera imposibles. Cada vez son más los chefs que buscan trasladar su filosofía culinaria a propuestas capaces de llegar a un público más amplio sin renunciar a la calidad. Ricardo Sanz, uno de los grandes referentes de la cocina japonesa de fusión en España, acaba de embarcarse en una nueva colaboración con Healthy Poke que parte precisamente de esa idea: acercar su forma de entender la gastronomía al día a día. Más allá del proyecto, el chef reflexiona sobre cómo ha cambiado el concepto de lujo, la importancia de cocinar con sencillez y por qué el mejor plato no es necesariamente el más complejo, sino aquel que permanece en la memoria del comensal.

«Todo el mundo tiene que poder probar la alta cocina»

Ricardo Sanz lleva más de 25 años defendiendo una cocina donde el producto es el auténtico protagonista. Su trayectoria le ha convertido en uno de los máximos exponentes de la cocina japonesa de fusión en España, pero lejos de pensar que la alta gastronomía debe permanecer reservada para unos pocos, cree que ha llegado el momento de romper esas barreras.

«La alta cocina se está imponiendo en todo el mundo y este tipo de conceptos permiten llegar al mayor número de público posible, sin la necesidad de venir a un restaurante que, en teoría, es muy caro. Que todo el mundo pueda probar la alta cocina de una manera más fácil», explica.

Precisamente esa filosofía es la que le ha llevado a participar en una colaboración con Healthy Poke, una propuesta con la que ha buscado trasladar algunos de los principios que han marcado toda su carrera a un formato más cotidiano, sin alterar la esencia de su cocina.

La sencillez es mucho más difícil de lo que parece

Aunque muchos podrían pensar que adaptar una cocina de autor a un formato más accesible supone un reto importante, Ricardo Sanz reconoce que el proceso ha sido mucho más natural de lo esperado.

«No me ha resultado muy complicado porque es lo que hacemos nosotros desde toda la vida. Trabajamos con productos frescos, sencillos y sanos».

No habla únicamente de ingredientes, sino de una manera de cocinar que siempre ha huido de los excesos. Para él, la sofisticación no consiste en multiplicar técnicas o añadir elementos, sino en saber exactamente qué necesita un plato y qué sobra.

«Nosotros siempre tratamos la cocina de una manera sencilla. No me gusta dar al cerebro un exceso de información porque luego se bloquea y no se acuerda de nada».

Una reflexión que resume perfectamente su filosofía gastronómica. En una época donde muchas elaboraciones buscan sorprender constantemente, Sanz apuesta por la claridad de sabores y por recetas capaces de emocionar desde la simplicidad. «Prefiero cosas sencillas, que luego las tengas en la memoria y que te apetezca volver a pedirlas y repetir».

El producto siempre tiene la última palabra

Si hay un concepto que Ricardo Sanz repite una y otra vez, es el respeto por la materia prima. No importa el formato ni el contexto; el ingrediente debe seguir ocupando el centro del plato.

Su cocina, conocida por fusionar la tradición japonesa con el producto mediterráneo, siempre ha defendido esa máxima. De hecho, cuando se le pregunta qué sello personal ha querido dejar en esta nueva propuesta, responde con humor. «Mi salsa secreta para el salmón y el atún. Ya es legendaria».

Más allá de esa nota personal, insiste en que el protagonismo nunca debe recaer en el cocinero, sino en el propio producto.

Así es el ‘Poke Natsu’ de Ricardo Sanz

La colaboración entre Ricardo Sanz y Healthy Poke se estrena con Poke Natsu, una receta inspirada en el verano que fusiona la esencia del donburi japonés, el tradicional bol de arroz nipón, con el poke hawaiano. El resultado es un plato que apuesta por el equilibrio de sabores y el protagonismo absoluto del producto, una de las señas de identidad del chef.

La receta parte de una base de arroz sobre la que se combinan salmón fresco, edamame y tamago, la tortilla japonesa que forma parte del universo culinario de Ricardo Sanz. El conjunto se completa con aguacate condimentado con shichimi, chips vegetales crujientes y un aderezo exclusivo desarrollado por el propio chef, pensado para aportar profundidad al plato sin eclipsar el sabor de los ingredientes. La propuesta juega con contrastes tostados, picantes y crujientes, manteniendo siempre la frescura y el equilibrio como ejes principales.

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«Cocinar siempre es un lujo»

La democratización de la alta cocina ha transformado también la manera de entender el lujo gastronómico. Sin embargo, Ricardo Sanz no cree que el lujo tenga que ver necesariamente con restaurantes exclusivos o experiencias inalcanzables. «Cocinar siempre es un lujo».

Una afirmación que desarrolla con una visión muy cotidiana. «Desde el momento en que te pones con un papel y un boli para ver qué tienes que comprar en el mercado».

Para el chef, cocinar supone mucho más que preparar una comida. Es una forma de dedicar tiempo a uno mismo, de desconectar y de disfrutar del proceso. «Yo creo que desestresa y a todos nos sienta muy bien cocinar para nosotros».

Su definición del lujo resulta casi revolucionaria en una época donde la gastronomía suele asociarse al espectáculo. Para él, el verdadero privilegio consiste en poder elegir buenos ingredientes, cocinarlos con calma y compartirlos.

«El mayor lujo es que mi trabajo sea mi ‘hobby’»

Pocas frases resumen mejor la trayectoria de Ricardo Sanz que la última que deja durante la entrevista. «El mayor lujo que puedo tener es que mi trabajo sea mi hobby».

Después de décadas entre fogones, asegura que nunca ha sentido el peso de la rutina. «Nunca me he sentido cansado».

Una declaración que ayuda a entender por qué sigue afrontando nuevos proyectos con la misma ilusión que al principio de su carrera. Ya sea al frente de un restaurante de alta cocina o colaborando en propuestas más accesibles como la que acaba de presentar junto a Healthy Poke, Ricardo Sanz mantiene intacta una idea que ha guiado toda su trayectoria: la mejor cocina no necesita artificios, sólo buenos productos, equilibrio y recetas que hagan que el comensal quiera volver a sentarse a la mesa.