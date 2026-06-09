Raquel Bollo se ha sumado al listado de famosos —como Mar Flores o Bárbara Rey— que han publicado sus memorias. Tras muchos años de silencio, la colaboradora televisiva ha decidido dar un paso adelante y publicar su biografía en la que, como era de esperar, hablará de su tormentosa relación con Antonio José Cortés Pantoja, más conocido como Chiquetete. Sabido es que a comienzos de los 2000, y tras más de diez años juntos, la empresaria abandonó el domicilio familiar tras sufrir violencia de género por parte del padre de sus hijos. Un duro episodio y momento vital que recordará en La vida después del ruido.

Todo lo que se conoce de las memorias de Raquel Bollo

Solo un año después de sufrir maltrato por parte del cantante fallecido, en 2003 la andaluza comenzaba una nueva vida como una mujer divorciada. Aunque han pasado más de dos décadas de esta ruptura, parece que Bollo no olvida lo vivido y ha querido abrirse como nunca para contarlo a través de unas memorias, pese a ser un salto que «le aterra y emociona a la vez».

Pese a los diez años que estuvieron juntos, Raquel Bollo recuerda con terror su relación sentimental. E incluso sus inicios, cuando todo parece que debe ser idílico. «Se dedicó a estar con todo el mundo menos conmigo», ha contado en las mencionadas páginas al desvelar que, la misma noche de bodas —que tuvo lugar el 1 de abril de 1995—, el artista desapareció durante tres días.

Sin embargo, esto solo fue un spoiler de todo lo que la extertuliana de Sálvame viviría después. Los malos tratos y las faltas de respeto verbales se convirtieron en el pan de cada día en su casa debido a las adicciones —al juego y a las drogas— del primo de Isabel Pantoja.

Aunque durante la vida del padre de sus descendientes trató de guardar silencio —aunque dejando ver que su matrimonio no fue nada bien—, ahora ha decidido contar su testimonio y algunos episodios que desearía no haber vivido. A punto de que vea la luz La vida después del ruido, ya se han filtrado algunas frases del interior. «Cogió una maceta y la levantó con sus brazos, como si quisiera lanzármela», apunta. Pese a que afortunadamente no ocurrió, sí que dejó a la madre de Alma y Manuel Cortés, «tirada en plena calle».

Y no solo eso. En estas páginas, Bollo ha hecho una reveladora confesión desconocida hasta la fecha y es que intentó quitarse la vida. «Pensé que la solución estaba en un bote de pastillas. No me asustaba la muerte porque, en realidad, yo ya estaba muerta en vida», ha dicho.

Finalmente, la sevillana ha contado, entre otros episodios, que tuvo un aborto; que Chiquetete llegó a desaparecer hasta 15 días seguidos y que sufrió una «brutal paliza» un 31 de diciembre que presenció su hijo Manuel.

Con estas revelaciones, Raquel Bollo abre la puerta a uno de los capítulos más íntimos y desconocidos de su vida. Un testimonio en el que repasa el dolor, los silencios y las heridas que marcaron su matrimonio con Chiquetete, pero también la fortaleza que necesitó para empezar de nuevo. A las puertas de la publicación de La vida después del ruido, todo apunta a que estas memorias se convertirán en una de las confesiones más impactantes de la crónica social de los últimos años.