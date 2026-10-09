‘Radio Sarajevo’: la novela definitiva sobre el infierno en Bosnia a través de la mirada del niño que sobrevivió a la barbarie

Con Radio Sarajevo (Libros del Asteroide), el escritor germano-bosnio Tijan Sila firma una novela de aprendizaje profundamente singular, que se desmarca de los tópicos habituales de la literatura bélica. Lejos de construir un relato solemne, lacrimógeno o edulcorado sobre la guerra de los Balcanes, la obra aborda el asedio de Sarajevo desde la perspectiva irreverente, cínica y desmitificadora de un niño que crece en medio de la sinrazón de la guerra.

El libro funciona como un testimonio literario con tintes autobiográficos donde el autor narra su infancia y adolescencia, en una Sarajevo asediada durante la década de los noventa. En lugar de centrarse únicamente en la geopolítica, Sila retrata la supervivencia cotidiana: la búsqueda de agua y comida, el sonido constante de los disparos de los francotiradores, las dinámicas escolares improvisadas en sótanos y la extraña normalidad que los ciudadanos consiguen tejer en el corazón del caos. El trasfondo radiofónico y musical sirve como hilo conductor y banda sonora de un mundo que se desmorona.

El escenario histórico de la obra abarca el asedio de Sarajevo (1992-1996), considerado una de las tragedias urbanas más sangrientas y crueles de la historia contemporánea. Tras la votación de independencia de Bosnia y Herzegovina durante el desmoronamiento de la antigua Yugoslavia, las fuerzas serbobosnias cercaron la capital desde los montes circundantes. Durante 1.425 días -tres veces más tiempo que el sitio de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial-, más de 300.000 civiles quedaron atrapados en una auténtica cárcel al aire libre.

Las condiciones de vida para la población bosnia alcanzaron cotas inhumanas:

Asfixia de suministros básicos: Las tropas sitiadoras cortaron de manera sistemática la electricidad, el agua corriente, el gas y el acceso a medicinas o alimentos frescos.

Las tropas sitiadoras cortaron de manera sistemática la electricidad, el agua corriente, el gas y el acceso a medicinas o alimentos frescos. Terror diario e indiscriminado: La ciudad sufría un promedio de más de 300 impactos de obús diarios. Cruzar la calle para buscar agua en las fuentes públicas suponía jugarse la vida frente a la conocida Avenida de los Francotiradores , donde apostados en las alturas disparaban tanto a adultos como a niños.

La ciudad sufría un promedio de más de 300 impactos de obús diarios. Cruzar la calle para buscar agua en las fuentes públicas suponía jugarse la vida frente a la conocida , donde apostados en las alturas disparaban tanto a adultos como a niños. Destrucción cultural e identitaria: El asedio no buscaba sólo la rendición militar, sino el borrado de la memoria multicultural de la ciudad, simbolizado en el bombardeo y quema de la Biblioteca Nacional de Sarajevo.

Tijan Sila sitúa la trama justo en ese entorno de extrema violencia psicológica y física, y demuestra cómo la línea entre la vida y el azar se redujo a la mínima expresión.

El mayor mérito de Tijan Sila reside en la honestidad de su tono y el uso magistral del humor negro. El autor evita por completo el chantaje emocional.

Antihéroes veraces: El protagonista y los personajes que lo rodean no son santos ni mártires patrióticos, sino chavales traviesos, egoístas, confusos y a veces crueles, lo que otorga una humanidad desbordante al relato.

El protagonista y los personajes que lo rodean no son santos ni mártires patrióticos, sino chavales traviesos, egoístas, confusos y a veces crueles, lo que otorga una humanidad desbordante al relato. Ausencia de melodrama: Sila describe situaciones dantescas con naturalidad y distancia irónica, y logra que el horror de la guerra golpee al lector con más fuerza, precisamente por la falta de artificio lacrimógeno.

Sila describe situaciones dantescas con naturalidad y distancia irónica, y logra que el horror de la guerra golpee al lector con más fuerza, precisamente por la falta de artificio lacrimógeno. Ritmo y agilidad: A pesar de la crudeza de los temas, la prosa es directa, enérgica, sin retórica innecesaria y dotada de un dinamismo que atrapa desde las primeras páginas.

Más allá de su valor testimonial, la obra destaca por una frescura expresiva capaz de convertir pasajes devastadores en destellos de literatura. Sila demuestra un talento inusual para capturar la mirada infantil, un ángulo capaz de encontrar belleza, camaradería y juego en las situaciones más oscuras. Lejos de reducir a las víctimas del conflicto a meras figuras trágicas, el autor les devuelve la dignidad al rescatar sus contradicciones, su sentido del humor y su inquebrantable vitalidad.

Asimismo, la presencia constante de la música y la cultura juvenil funciona como un símbolo de resistencia cultural. Esta vertiente enriquece la ambientación de la novela y ofrece una lección luminosa sobre cómo la creatividad y la juventud logran abrirse paso incluso entre las ruinas y la devastación de la guerra.

Tijan Sila consigue transformar el trauma colectivo en una novela de formación inolvidable, ácida y valiente. Un libro imprescindible para entender la guerra desde los ojos de quien sólo quería jugar al fútbol mientras el mundo a su alrededor se venía abajo.