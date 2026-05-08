Óscar Sinela habla del ‘bullying’ que sufrió en ‘Física o Química’: «Me terminaron pidiendo perdón»

Después de descubrir que Óscar Sinela canta en el metro de Madrid, COOL se ha puesto de nuevo en contacto personalmente con el actor para conocer cómo ha cambiado su vida durante los últimos años. Sin embargo, la conversación no solo ha servido para repasar su situación actual, tanto dentro como fuera de los focos, ya que gracias a ella, el mencionado también ha querido pronunciarse sobre una de las polémicas que más ha salpicado al reparto de Física o Química: el supuesto bullying que existió entre los propios compañeros.

Fue a finales de 2025 cuando Maxi Iglesias reconoció haber sido víctima de actitudes inapropiadas durante la grabación de la serie. Unas palabras que en cierta parte ha respaldado Sinela con sus últimas declaraciones ofrecidas a este periódico, las cuales han hecho referencia a su experiencia personal en dichas grabaciones. «Estaban los graciosillos de turno que iban machacando. Se creían mejores», comenzaba a decir.

Sin entrar en mayores detalles, el intérprete ha preferido no mencionar ningún nombre en concreto, señalando que, al igual que «algunos fueron desafortunados», otros se portaron «maravillosamente bien». No obstante, por otro lado, sí que ha querido subrayar que dos de sus compañeros «acabaron pidiéndole perdón personalmente», dejando entrever que tuvo una vivencia parecida a la de Maxi Iglesias.

A pesar de todo, Sinela prefiere quedarse con lo bueno y pensar que «todos eran muy jóvenes por aquel entonces» y que, a su vez, «todo el mundo puede transformarse». «Yo solo espero que todos hayan crecido para bien, aunque cada uno viva su vida. Al final, todos podemos cometer errores, pero también podemos equivocarnos y aprender», sentenciaba.

En cuanto a si mantiene relación con alguno de sus ex compañeros, Óscar ha comentado que con Irene Sánchez, la actriz encargada de dar vida a Violeta, mantiene un contacto fluido y nada forzado. «Ella tiene su vida, su mundo, su marido, su hijo… Pero yo la aprecio mucho y ella a mí. Tenemos una amistad distante, pero hace una semana casi nos vemos para ir a comer juntos», revelaba.

La experiencia de Maxi Iglesias en el rodaje de ‘Física o Química’

Maxi Iglesias acudió al podcast Living Postureo el pasado mes de octubre, y se podría decir que ofreció una de las entrevistas más personales de su trayectoria. Y es que confesó por primera vez que sufrió acoso tanto en el colegio como en el reparto de Física o Química. «Me han hecho mucho bullying. No contentos con eso, cuando salgo del colegio de verdad, me hacen bullying en el colegio de mentira, mis compañeros de Física o química. […] Yo era un personaje a priori, no era ni muchísimo menos el más protagonista. Y como iba haciendo las cosas medianamente bien, pues me iban cada vez dando más. Entonces, a algunas personas eso no les caía muy bien porque ellos se sentían más preparados, mejores actores… Yo creo que la ambición no entiende de edades», contó.

El actor, al igual que Sinela, también desveló que uno de sus compañeros, que a día de hoy considera amigo, le pidió disculpas y le reconoció «que se pasaron con él». Sus palabras generaron una inmediata respuesta de parte de alguno de sus compañeros, como fue el caso de Andrea Duro, quien comentó que pensaba que Maxi «dijo lo que él sintió que tenía que decir y que ella ahí no tenía nada que objetar». ¿Serán ahora las palabras de Sinela las que despierten nuevas reacciones en uno de los repartos más recordados de la historia de la televisión?