Melania Trump rompe su silencio sobre Jeffrey Epstein: «Las mentiras sobre mí deben terminar hoy»

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha roto su habitual discreción pública para pronunciarse desde la Casa Blanca en la que niega de forma tajante cualquier vínculo con el fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein. La comparecencia, poco habitual en su agenda pública, tenía un objetivo claro: poner fin a los rumores que circulan desde hace años sobre su relación con Epstein y, especialmente, a las especulaciones que aseguran que fue él quien le presentó a su marido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo», afirmó la primera dama durante su intervención en directo. En un tono firme, añadió que quienes difunden estas versiones «carecen de ética, humildad y respeto», y denunció lo que calificó como «mezquinos intentos de difamar mi reputación».

La respuesta a los rumores de Melania Trump

El pronunciamiento llega después de que, en los últimos meses, se reavivaran las especulaciones en redes sociales tras la publicación de documentos y correos electrónicos relacionados con el caso Epstein por parte del Congreso estadounidense y el Departamento de Justicia. En algunos de esos intercambios, el financiero mencionaba con frecuencia a varias figuras públicas, entre ellas al propio Trump y a su entorno social.

This is gobsmacking. Not only did Melania Trump suddenly decide to give a televised address about Jeffrey Epstein, she’s calling on Congress to «act,» because Epstein was «not alone.» So she just threw a giant stick of political dynamite on the issue her husband despises! pic.twitter.com/DUi2qAupoZ — Michael Tracey (@mtracey) April 9, 2026

Ante ese contexto, Melania Trump quiso aclarar su versión de los hechos. «Nunca fui víctima de Epstein», subrayó. Según explicó, conoció al actual presidente en 1998 durante una fiesta organizada con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York. La relación entre ambos se consolidó en los años siguientes y culminó con su boda en 2005, celebrada en el exclusivo club de golf de Trump en Palm Beach.

Coincidencias en el mismo círculo social con Epstein

La primera dama sí reconoció que coincidió con Epstein en algunos eventos sociales, algo que, aseguró, era relativamente habitual en determinados círculos de la alta sociedad neoyorquina y de Florida. «Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando», explicó. Según su relato, la primera vez que se cruzó con él fue en el año 2000 durante un evento al que acudió junto a Trump. «Nunca había conocido a Epstein y no tenía conocimiento de sus actividades delictivas», aseguró.

La intervención de Melania Trump ha vuelto a colocar en el centro del debate público el caso Epstein, uno de los escándalos más notorios de las últimas décadas en Estados Unidos. El financiero fue condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor y volvió a ser detenido en 2019 por liderar una red de tráfico sexual de menores. Murió ese mismo año en prisión mientras esperaba juicio.