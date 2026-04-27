Curiosidades

Jaime Soto, el hijo de José Manuel Soto que hereda su talento musical y ha sido pareja de una conocida modelo

El hijo pequeño de Soto ha ido a visitarle hasta los Cayos Cochinos

Jaime Soto mantuvo una relación sentimental con Rocío, hija de Carlos Herrera

Así es Jaime, el hijo de José Manuel Soto. (Fotos: Europa Press/ Redes Sociales)
Así es Jaime, el hijo de José Manuel Soto. (Fotos: Europa Press/ Redes Sociales)

José Manuel Soto ha tenido una visita muy especial en Honduras. El artista es uno de los concursantes de la actual edición de Supervivientes, donde no está dejando a nadie indiferente por su resistencia y resiliencia frente a la dureza del reality. En el ecuador del programa, el intérprete de Esa mujer se ha reencontrado con su hijo Jaime, que ha seguido sus pasos en la música y con el que ha protagonizado un emotivo momento entre farolillos.

Así es Jaime, el hijo pequeño de José Manuel Soto

Pese al peso del apellido familiar, Jaime Soto Parejo -primo también de Lourdes Montes-, ha conseguido un nombre propio en la música. Desde hace años que el joven sevillano se dedica de lleno a la música de la mano de Mi Hermano & York, el dúo musical que tiene junto a su hermano, Marcos. Una prueba de que siguen los pasos de su padre, al igual que su hermana, Rocío Soto, también artista. De hecho, los hermanos Soto -aunque tienen carreras musicales por separado-, próximamente harán una gira por distintas ciudades debido a esta petición de sus fans.

Los hijos de José Manuel Soto
Los hijos de José Manuel Soto, cantantes de ‘Mi Hermano & York’. (Foto: Europa Press)

Además de su carrera musical, el joven también está ligado al mundo del futbol. De hecho, durante varias temporadas jugó en el Cacereño. Aunque no se dedicó finalmente a este deporte como jugador, sí que ha seguido ligado de cierta manera, pues es el presidente y fundador del Club Atlético Central junto a Alberto Herrera -hijo del comunicador Carlos Herrera y con el que mantiene una estrecha amistad-, un equipo de Sevilla que milita en la Primera División andaluza.

En cuanto a su vida personal, actualmente Jaime mantiene una relación sentimental con la influencer y modelo Lucía González-Green, que es una más en la familia Soto, tal y como ha dado cuenta en sus redes sociales y la cual le acompañó a la gran boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres.

Precisamente en el sí, quiero de su prima y su íntimo amigo, el benjamín de los Soto se reencontró con una mujer que formó parte de su pasado. En 2015 y durante un año, Jaime vivió una historia de amor con Rocío Crusset, hermana de su amigo Alberto Herrera e hija de Carlos Herrera y Mariló Montero. Entonces, la modelo y el artista se convirtieron en una pareja de moda que copó numerosos titulares pese a la discreción de ambos. De hecho, a través de sus respectivas redes sociales, compartían sus selfies más románticos o sus planes juntos.

Sin embargo, un año después su relación llegó a su fin. Fue la propia Rocío la que confirmó su ruptura, cuando la joven se mudó a Nueva York para comenzar su carrera como modelo.

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