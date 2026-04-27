José Manuel Soto ha tenido una visita muy especial en Honduras. El artista es uno de los concursantes de la actual edición de Supervivientes, donde no está dejando a nadie indiferente por su resistencia y resiliencia frente a la dureza del reality. En el ecuador del programa, el intérprete de Esa mujer se ha reencontrado con su hijo Jaime, que ha seguido sus pasos en la música y con el que ha protagonizado un emotivo momento entre farolillos.

Así es Jaime, el hijo pequeño de José Manuel Soto

Pese al peso del apellido familiar, Jaime Soto Parejo -primo también de Lourdes Montes-, ha conseguido un nombre propio en la música. Desde hace años que el joven sevillano se dedica de lleno a la música de la mano de Mi Hermano & York, el dúo musical que tiene junto a su hermano, Marcos. Una prueba de que siguen los pasos de su padre, al igual que su hermana, Rocío Soto, también artista. De hecho, los hermanos Soto -aunque tienen carreras musicales por separado-, próximamente harán una gira por distintas ciudades debido a esta petición de sus fans.

Además de su carrera musical, el joven también está ligado al mundo del futbol. De hecho, durante varias temporadas jugó en el Cacereño. Aunque no se dedicó finalmente a este deporte como jugador, sí que ha seguido ligado de cierta manera, pues es el presidente y fundador del Club Atlético Central junto a Alberto Herrera -hijo del comunicador Carlos Herrera y con el que mantiene una estrecha amistad-, un equipo de Sevilla que milita en la Primera División andaluza.

En cuanto a su vida personal, actualmente Jaime mantiene una relación sentimental con la influencer y modelo Lucía González-Green, que es una más en la familia Soto, tal y como ha dado cuenta en sus redes sociales y la cual le acompañó a la gran boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres.

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Precisamente en el sí, quiero de su prima y su íntimo amigo, el benjamín de los Soto se reencontró con una mujer que formó parte de su pasado. En 2015 y durante un año, Jaime vivió una historia de amor con Rocío Crusset, hermana de su amigo Alberto Herrera e hija de Carlos Herrera y Mariló Montero. Entonces, la modelo y el artista se convirtieron en una pareja de moda que copó numerosos titulares pese a la discreción de ambos. De hecho, a través de sus respectivas redes sociales, compartían sus selfies más románticos o sus planes juntos.

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Sin embargo, un año después su relación llegó a su fin. Fue la propia Rocío la que confirmó su ruptura, cuando la joven se mudó a Nueva York para comenzar su carrera como modelo.