Bertín Osborne no se corta en Sevilla: «Ver mujeres guapas, lo mejor de la Feria»

La caseta de José Luis López Fernández, El Turronero, volvió a convertirse un año más en uno de los grandes epicentros de la Feria de Abril. Por allí desfilaron algunos de los nombres más conocidos de la crónica social, desde Rocío Flores hasta José Mercé, pero una de las presencias más comentadas fue, sin duda, la de Bertín Osborne. Su reaparición no era casual: hacía semanas que no se le veía en un evento público desde que salieran a la luz las informaciones sobre su situación económica, lo que añadió aún más expectación a su llegada.

A su llegada, y en declaraciones en exclusiva para COOL, Bertín se mostró relajado, cercano y con ese tono desenfadado que siempre le ha caracterizado. Preguntado por qué es lo mejor de la Feria de Abril, el artista no dudó en responder con naturalidad: «Ver caballos bonitos y mujeres guapas». Una frase que resume, en su estilo más clásico, la esencia festiva del Real y que no pasó desapercibida.

Lejos de esquivar a la prensa, el cantante se dejó ver cómodo en un ambiente que conoce bien y en el que se mueve con soltura desde hace décadas. Su presencia en la fiesta de El Turronero, una de las más exclusivas y concurridas del calendario, también pone de relieve que, a pesar del ruido mediático de las últimas semanas, Bertín sigue manteniendo su peso dentro del panorama social. Cabe recordar que recientemente salieron a la luz informaciones sobre una operación financiera vinculada a un proyecto inmobiliario, tras conocerse que habría solicitado un préstamo millonario. Él mismo aclaró días después que se trataba de una inversión para transformar una finca en un complejo de lujo, restando dramatismo a la situación.

La noche dejó además una coincidencia: la de Bertín con Gabriela Guillén, madre de su hijo. Aunque no han trascendido imágenes de ambos juntos en el Real, la presencia de los dos en el mismo enclave genera una inevitable expectación. Más aún después de que Guillén haya compartido en redes sociales un vídeo en el que desvela que la Feria de Abril tiene para ella un significado muy especial, ya que fue precisamente en Sevilla donde se habría quedado embarazada del cantante. Un detalle que añade una capa más personal a una cita que, para muchos, es puramente social.

Un conflicto que ha evolucionado hacia la normalidad